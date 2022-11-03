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Пустой магазин Prada в московском ЦУМе 7 марта 2022 годаФото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/imago images
ПолитикаРоссия

Более 40% иностранных компаний решили уйти из России

Анна Мельникова
27 мин. назад

По подсчетам проекта Leave Russia, к ноябрю 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, примерно столько же продолжают работать.

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Около 42% иностранных компаний после начала вторжения России в Украину решили покинуть российский рынок. К такому выводу пришел проект Re: Russia, проанализировав данные, собранные Киевской школой экономики и IT-волонтерами в рамках инициативы Leave Russia. Обзор Re: Russia опубликован в среду, 2 ноября.

По оценке издания, реестр Leave Russia - наиболее полный из имеющихся. Он включает 3020 компаний. К 30 октября 1271 из них уже прекратила работу в России или находилась в процессе прекращения. 1189 продолжают, остальные приостановили или ограничили деятельность. "Российской экономике еще есть что терять, а считать, что иностранный бизнес ушел из России, было бы большим преувеличением", - подчеркивают в Re: Russia.

Чаще всего Россию покидали предприятия из Литвы (решили уйти 82% компаний), Ирландии (80%), Украины (71%) и Финляндии (70%). Среди немецких компаний таких 29%, американских 53%. 

Какие отрасли экономики уход бизнеса затронул больше всего

С российского рынка чаще всего уходили IT-проекты, онлайн-сервисы и консалтинговые организации. Многие ресурсоемкие производства продолжили работать: так, в сфере сельского хозяйства в той или иной форме остались 91% компаний, в фармацевтике 88%, в энергетике 70%. 

В иностранных предприятиях по-прежнему заняты 603 тысячи человек, сейчас они зарабатывают порядка 175 млрд долларов в год - это 60% от показателей в начале 2022 года. Продолжают работу, в частности, крупные холдинги Auchan, KIA Motors, Leroy Merlin.

В компаниях, которые ушли из России, трудились около 673 тысяч человек, их годовая выручка, по подсчетам Leave Russia, составляет около 120 млрд долларов. Так, российский рынок покинула корпорация Apple, автоконцерны Volkswagen, Renault, Toyota и Daimler, сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс.

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