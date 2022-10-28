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Фото: Silas Stein/IMAGO
Экономика и бизнесРоссия

Иccледование: Благосостояние россиян снизилось из-за санкций

Александра Иванова
23 мин. назад

Санкции, введенные Западом против РФ за аннексию Крыма, привели к существенному сокращению ее доходов от торговли и падению уровня благосостояния жителей, говорится в исследовании институтов DIW и IfW.

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Экономические санкции, введенные против той или иной страны, приводят к ощутимым для нее потерям, даже если в них не участвуют крупные государства вроде Китая. Такой вывод содержится в обнародованных в пятницу, 28 октября, результатах совместного исследования, проведенного Немецким институтом экономических исследований (DIW) и Институтом мировой экономики в Киле (IfW). Их эксперты анализировали последствия штрафных мер, принятых против России за аннексию украинского полуострова Крым в 2014 году, а также санкций, введенных в 2012 году против Ирана.

Согласно исследованию, после принятия санкций по Крыму объем российского экспорта сократился на 36%, а импорта - на 30%. В итоге доходы РФ от торговли сократились на 10%, а уровень благосостояния жителей страны упал на 1,5%. В случае Ирана экономические ограничения привели к тому, что объем экспорта сократился на 41%, а импорта - на 83%. Уровень благосостояния иранцев при этом снизился на 1,7%, а доходы Тегерана от торговли - на 12%. В документе поясняется, что самой известной и наиболее часто используемой величиной для изменения уровня благосостояния страны является объем ее валового внутреннего продукта (ВВП).

Один из главных выводов, по словам соавтора документа, Юлиана Хинца (Julian Hinz) из Центра исследования торговой политики IfW, таков: страна, которую подвергли санкциям, существенно теряет в благосостоянии даже в том случае, если к ним присоединились не все главные экономические игроки. "Даже если в глобальной коалиции (государств, которые ввели санкции. - Ред.) отсутствуют важные государства, совместные санкции остальных способны ощутимо ослабить наказанную страну", - подчеркнул Хинц. 

Какие страны сами понесли потери из-за поддержки санкций против РФ

Исследователи с помощью симуляционной модели изучили, какие государства способны существенно усилить эффективность санкций, присоединившись к ним. В случае России такими оказались Китай, Вьетнам, Беларусь, Турция и Южная Корея. На экономику Ирана в свою очередь ощутимо повлияла бы поддержка санкций Запада Китаем, ОАЭ, Индией, Сингапуром и Бразилией.

Кроме того, эксперты выяснили, какие страны, участвующие в санкциях, сами понесли потери в плане благосостояния. Так, от штрафных мер против России особенно высокую экономическую нагрузку испытали прежде всего Литва, Латвия, Эстония и Украина. В абсолютном измерении эти санкции сильнее всего ударили по Германии, Польше и Украине. Самые незначительные экономические потери в абсолютном отношении понесли США, Великобритания, Япония, Канада и Австралия.

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