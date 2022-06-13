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Санкции

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Штрафные меры по отношению к юридическим и физическим лицам.

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Новости

6 ч. назад

ЕС готовит новые санкции в ответ на мобилизацию в РФ

11 ч. назад

Глава Еврокомиссии: Действия Путина требуют санкций

18 ч. назад

Байден: Напав на Украину, РФ "бесстыдно нарушила" Устав ООН

21 сентября 2022 г.

Евросоюз готовит реакцию на действия Путина

21 сентября 2022 г.

Министр обороны РФ назвал российские потери в Украине

21 сентября 2022 г.

В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова

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Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский, 19 сентября 2022 года

Псевдореферендумы и мобилизация в РФ: как отреагировал Киев

Псевдореферендумы и мобилизация в РФ: как отреагировал Киев

"Референдумы" на оккупированных территориях Украины и объявленную Россией частичную мобилизацию Киев воспринял спокойно.
Политика
21 сентября 2022 г.
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Как живет освобожденная Харьковская область

Как живет освобожденная Харьковская область

Политика
17 сентября 2022 г.
PK EU-Komission Sprecher für Außenpolitik | Peter Stano

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

Представитель ЕС Петер Стано поговорил с DW о возможной амнистии, легитимности Лукашенко и отмене санкций.
Права человека
16 сентября 2022 г.
Дети в окне автобуса из Изюма в Белгородскую область, 20 апреля 2022 года

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

Евродепутаты признали, что Россия "явно стремится изменить демографический состав Украины".
Права человека
15 сентября 2022 г.
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Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Экс-премьер Казахстана: В России уже скоро может произойти смена руководства
Политика
14 сентября 2022 г.
41:01 мин.
Борис Акунин

Борис Акунин: Революция в России неизбежна

Борис Акунин: Революция в России неизбежна

Один из самых популярных российских писателей призвал западных политиков не ставить крест на российском обществе.
Культура
12 сентября 2022 г.
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Мовчан: "На агрессивные аппетиты России санкции не повлияют"

Приведут ли западные санкции к рецессии экономики РФ и стоит ли россиянам готовиться к дефициту товаров - интервью DW.
Экономика и бизнес
8 сентября 2022 г.
external

Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от санкций против РФ усилится. Особенно в связи с нефтяным эмбарго.
Политика
2 сентября 2022 г.
21:31 мин.
Пробирки с реагентами в химической лаборатории

Обыски в Германии: сырье для "Новичка" поставляли из ФРГ?

Компании Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve могли поставлять в РФ субстанции, используемые для производства химоружия.
Политика
30 августа 2022 г.
Закрытый магазин Mango в торговом центре в Москве

Параллельный импорт в РФ помогает сгладить санкции Запада?

Параллельный импорт западных товаров в РФ в 2022 году составит 4% от общего объема импорта годом ранее.
Экономика и бизнес
23 августа 2022 г.
Поезд "Ласточка" на вокзале в Бресте

В Беларусь хлынул поток россиян. Что их привлекает?

В Беларуси - туристический бум. Львиная доля приезжих - россияне. Едут за банковскими картами, шопингом и на отдых.
Политика
22 августа 2022 г.
Путин и Эрдоган в Сочи, сентябрь 2021

Секрет Эрдогана. Как Турция выигрывает от войны в Украине

Продавать "Байрактары" Украине и помогать РФ смягчать эффект западных санкций? Интервью с экспертом Мариной Воротнюк.
Политика
4 августа 2022 г.
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Мнения

Жужанна Вег

Во что обходится Венгрии пророссийская политика Орбана

Жужанна Вег
Гостевой комментарий
Политика
19 августа 2022 г.

Комментарий: Тревога Берлина из-за "Северного потока" растет

Хенрик Бёме
Комментарий
Экономика и бизнес
18 июля 2022 г.
Николас Буссе

Запад должен привлечь на свою сторону союзников Путина

Николас Буссе
Колонка
Конфликты
15 июля 2022 г.
Роман Гончаренко

Саммит G7 упустил шанс сделать больше для Украины

Роман Гончаренко
Комментарий
Конфликты
28 июня 2022 г.
Николас Буссе

Калининградский транзит - рычаг давления на Путина

Николас Буссе
Комментарий
Политика
22 июня 2022 г.

Угроза голода подталкивает Африку в сторону путинской России

Клаудиа Брёль
Гостевой комментарий
Политика
13 июня 2022 г.