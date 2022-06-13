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Новости
6 ч. назад
6 ч. назад
ЕС готовит новые санкции в ответ на мобилизацию в РФ
11 ч. назад
11 ч. назад
Глава Еврокомиссии: Действия Путина требуют санкций
18 ч. назад
18 ч. назад
Байден: Напав на Украину, РФ "бесстыдно нарушила" Устав ООН
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
Евросоюз готовит реакцию на действия Путина
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
Министр обороны РФ назвал российские потери в Украине
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова
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Контекст
Псевдореферендумы и мобилизация в РФ: как отреагировал Киев
Псевдореферендумы и мобилизация в РФ: как отреагировал Киев
"Референдумы" на оккупированных территориях Украины и объявленную Россией частичную мобилизацию Киев воспринял спокойно.
Политика
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
Как живет освобожденная Харьковская область
Как живет освобожденная Харьковская область
Политика
17.09.2022
17 сентября 2022 г.
ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем
ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем
Представитель ЕС Петер Стано поговорил с DW о возможной амнистии, легитимности Лукашенко и отмене санкций.
Права человека
16.09.2022
16 сентября 2022 г.
В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ
В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ
Евродепутаты признали, что Россия "явно стремится изменить демографический состав Украины".
Права человека
15.09.2022
15 сентября 2022 г.
Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW
Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW
Экс-премьер Казахстана: В России уже скоро может произойти смена руководства
Политика
14.09.2022
14 сентября 2022 г.
41:01 мин.
Борис Акунин: Революция в России неизбежна
Борис Акунин: Революция в России неизбежна
Один из самых популярных российских писателей призвал западных политиков не ставить крест на российском обществе.
Культура
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12 сентября 2022 г.
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08.09.2022
8 сентября 2022 г.
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Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от санкций против РФ усилится. Особенно в связи с нефтяным эмбарго.
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02.09.2022
2 сентября 2022 г.
21:31 мин.
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Компании Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve могли поставлять в РФ субстанции, используемые для производства химоружия.
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30.08.2022
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Параллельный импорт в РФ помогает сгладить санкции Запада?
Параллельный импорт западных товаров в РФ в 2022 году составит 4% от общего объема импорта годом ранее.
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23.08.2022
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В Беларуси - туристический бум. Львиная доля приезжих - россияне. Едут за банковскими картами, шопингом и на отдых.
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Во что обходится Венгрии пророссийская политика Орбана
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19 августа 2022 г.
Комментарий: Тревога Берлина из-за "Северного потока" растет
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18.07.2022
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15.07.2022
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28.06.2022
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22.06.2022
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Угроза голода подталкивает Африку в сторону путинской России
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13.06.2022
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