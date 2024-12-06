Курс тенге в Казахстане падает. При чем здесь Россия?

За неделю курс тенге по отношению к доллару и евро в Казахстане упал более чем на 5 процентов. Правительство страны объявило о принятии экстренных антикризисных мер. Но эксперты не исключают дальнейшего падения тенге.

Первые сообщения о неожиданном для населения Казахстана падении курса тенге по отношению к доллару и евро появились на второй день государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Не только жители крупных городов, но и телеграм-каналы ведущих СМИ страны 28 ноября обратили внимание на существенное подорожание доллара и евро как во время торгов на Казахстанской фондовой бирже, так и в обменных пунктах. Если до того, как самолет Путина приземлился в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева курс продаж в "обменниках" составлял максимум 508 тенге за доллар и 531 тенге за евро, то уже утром следующего дня доллар стали продавать за 525 тенге, а евро за 548 тенге. С 499,51 до 507, а затем до 513 тенге поднялся курс доллара и на биржевых торгах.

Время валютных интервенций

Первым на появившееся в СМИ и в социальных сетях реакции отреагировал Национальный банк Казахстана. На брифинге в Алматы 29 ноября в связи с принятым решением об увеличении ключевой ставки на один процент до 15,25, председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов постарался успокоить казахстанцев. Отвечая на вопросы о судьбе тенге, он заметил, что никакого риска обвала национальной валюты нет. "Потому что обвал, это когда курс падает сразу наполовину за один день. А у нас курс 495-498 тенге за доллар уже наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Теперь он снизился до 507 тенге за доллар. Это только два процента. Это не обвал", - пояснил глава Национального банка Казахстана.

Обменный пункт в Алматы Фото: Anatoly Weiskopf/DW

При этом, признав повышенный спрос на доллары и евро при их ограниченном предложении, Тимур Сулейменов сообщил, что Нацбанк РК в течение нескольких дней проводил валютные интервенции с целью сглаживания резких скачков. Основными причинами ослабления тенге Сулейменов назвал укрепление доллара на глобальном уровне, а также снижение мировых цен на нефть. Он заверил, что в случае сильных колебаний Национальный банк продолжит интервенции до стабилизации валютного рынка, хотя "регулятор не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду".

Почему курс тенге падает: объяснения правительства

Впрочем, слова Сулейменова лишь немного успокоили валютный рынок. Утром 2 декабря он взорвался вновь. К примеру, курс продажи евро в обменных пунктах, стартовав с 549, к вечеру легко достиг отметки в 560 тенге. Подобный курс, кстати, наблюдался сразу после отмены чрезвычайного положения в январе 2022 года. Успокаивать население, ожидающее в связи с возникшей ситуацией на валютном рынке резкого роста цен основные товары и услуги, пришлось уже на срочно созванном правительством брифинге в Астане министру экономики Нурлану Байназарову.

Табло с курсом валют возле обменного пункта в Алматы Фото: Anatoly Weiskopf/DW

"Корректировка курса национальной валюты - это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов. Среди них можно выделить три основных. Первый фактор - глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний немаловажный фактор - ослабление российского рубля. Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнeром, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге", - фактически повторил слова главы Нацбанка Сулейменова министр экономики Байназаров, особо подчеркнув, что главной задачей правительства является недопущение ухудшения социального положения и благосостояния граждан и снижение негативного влияния на предпринимателей.

По словам министра экономики, в рамках предпринимаемых мер решено задействовать продовольственные запасы нового урожая из стабилизационного фонда, провести мероприятия для сдерживания возможного роста цен перед новогодними праздниками, дать зеленый коридор для продукции из ближнего зарубежья. При этом Байназаров заметил, что государство выполнит все свои социальные обязательства в полном объеме, проиндексировав с января 2025 года пенсии, стипендии для студентов и другие пособия. Рассчитывает правительство Казахстана, отметил министр экономики, и на разработанные специальные проекты и программы, которые уже в следующем году привлекут в страну инвестиции в иностранной валюте. "Эти инвестиции пройдут через наш валютный рынок, будут конвертироваться и будут тратиться в Казахстане", - уверенно заявил Нурлан Байназаров.

Внутренняя основа инфляции и российский след

Преподающий экономику в ведущих вузах Казахстана профессор Магбат Спанов, комментируя ситуацию на казахстанском валютном рынке, не столь оптимистичен. Хотя к утру 6 декабря тенге немного и укрепился по отношению к доллару и евро - в "обменниках" Алматы доллар продают по 520, а евро по 550 тенге, Спанов допускает дальнейшее падение национальной валюты Казахстана. В беседе с DW профессор экономики согласился с утверждениями госчиновников о внешнем давлении на курс тенге, но в то же время обратил внимание на допущенные правительством страны серьезные ошибки, которые также сказались на "здоровье тенге".

Магбат Спанов Фото: privat

"В феврале в Казахстане поменялся премьер-министр. Вместо Смаилова был назначен Бектенов. Причина отставки Смаилова - бюджет с дырой в 600 миллиардов тенге. То есть, он не справился. Однако в октябре выяснилось, что у правительства Бектенова эта дыра составила уже 4 триллиона тенге! Как они это сделали? Была сокращена доходная часть на 2 триллиона тенге через поправки в бюджет, а еще 2 триллиона взяли из накопительного Национального нефтяного фонда. Количество денег и товаров должно быть равновесным. Но наш бюджет не доработал на сумму эквивалентную 8 миллиардов долларов! А стерилизация товаров и услуг не произошла. Куда-то вся эта масса денег должна была уйти? То есть, нынешняя инфляция имеет внутреннюю основу", - поделился с DW своими наблюдениями профессор экономики Спанов.

Более того, он уверен, что инфляционные риски по-прежнему очень высоки, поскольку правительство уже заложило в бюджет ближайших трех лет изъятие из Национального нефтяного фонда дополнительных 6 триллионов тенге на реализацию различных социальных программ. "То есть, не производя товаров и услуг, мы выкидываем большие объемы денежной массы, что ведет к дальнейшему ослаблению тенге", - подчеркнул Магбат Спанов.

Несколько иной точки зрения придерживается финансовый аналитик Расул Рысмамбетов. В беседе с DW он также отметил проблемы с формированием бюджета страны, но главной причиной ослабления тенге назвал действия российских партнеров. "По идее, попавший под санкции Газпромбанк не должен был так сильно ронять рубль. Хотя бы потому, что Европа против него санкции не вводила. Я разговаривал с коллегами из Москвы, мне сообщили, что это действия нефтегазового лобби, которому выгодно ослабление рубля. Это увеличит их выручку. Выгодно это и казахстанским экспортерам, так как негласно они привязаны к курсу 5 тенге за один рубль. Хотя этот паритет довольно спорный из-за того, что Россия воюет", - заметил Расул Рысмамбетов, добавив, что на торговле Казахстана с Россией все это никак не отразится.

Расул Рысмамбетов (слева) Фото: privat

При этом он не исключает, что есть какой-то еще фактор, оказавший серьезное давление на тенге, который станет понятен лишь при подведении итогов года. Возможно, считает он, это связано с деятельностью российского корпоративного сектора, который перенес свои офисы в Казахстан. "Россияне начали активно скупать доллары в Казахстане. Мне доподлинно известно, что ряд казначейств, имеющих офисы в Казахстане российских компаний получили звонки с указанием увеличить покупку твердой валюты. Это не заговор, а инстинкт самосохранения. Причем делать это стали не только крупные компании, но и середняки. Доллары и евро им нужны для осуществления торговых операций в Объединенных Арабских Эмиратах или Кыргызстане, откуда товары практически беспрепятственно поступают в Россию", - поделился информацией с DW Расул Рысмамбетов.

Что спасет нацвалюту?

Между тем 5 декабря в поле зрения СМИ вновь попал председатель Национального банка Тимур Сулейменов. На этот раз в связи с требованием депутатов верхней палаты парламента рассказать о возникшей ситуации на валютном рынке. На этот раз выяснилось, что помимо внешних факторов, в виде ухудшения геополитической ситуации из-за новых санкций против России и неопределенности новой тарифной политики избранного президента США, главу Нацбанка Казахстана, как и профессора Спанова, беспокоят трансферты из Национального нефтяного фонда, которые оказывают сильное влияние на курс тенге. "Бюджет продолжает значительно опираться на трансферты из Национального фонда. Как результат, ненефтяной дефицит остается высоким. В текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составит 5,6 триллионов тенге, а общее изъятие средств превысит 6 триллионов тенге", - заметил Тимур Сулейменов, призвав депутатов проследить за направлениями выделяемых средств, которые должны быть направлены на создание дополнительного объема казахстанских товаров.

Впрочем, наведение порядка с трансфертами из Национального фонда только приостановят ослабление тенге, считает профессор Спанов. По его мнению, спасти национальную валюту Казахстана может только чудо в виде решения международных судов, которые заставят западные нефтяные компании выплатить официальной Астане штрафы в рамках ранее поданных ею исков.