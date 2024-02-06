Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

На следующий день после отставки правительства Алихана Смаилова президент Казахстана назначил премьером руководителя своей администрации Олжаса Бектенова.

Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов, ранее возглавлявший администрацию президента. Указ о его назначении во вторник, 6 февраля, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее в тот же день кандидатуру 43-летнего Бектенова, которую выдвинула правящая партия "Аманат", поддержал парламент. За него проголосовали 69 депутатов мажилиса, воздержались семеро.

Олжас Бектенов с 2006 по 2017 годы занимал различные должности в администрации президента Казахстана, министерстве юстиции и ряде других государственных ведомств. В 2017-2018 годах он являлся заместителем акима Акмолинской области, затем занимал должности зампредседателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и первого зампредседателя Агентства по противодействию коррупции. Администрацию президента Казахстана Бектенов возглавлял с апреля 2023 года.

Отставка правительства Казахстана

Президент Казахстана 5 февраля подписал указ об отставке правительства в полном составе. Временно исполняющим обязанностей премьер-министра был назначен Роман Скляр, занимавший должность первого заместителя главы правительства.

Причину отставки правительства Алихана Смаилова, проработавшего в этой должности с января 2022 года, при этом не уточнили. Кабинет министров, напоминает агентство "Казинформ", неоднократно сталкивался с критикой после масштабных проблем с отоплением в 2022 году, четырех крупных аварий на шахтах и пожаров, жертвами которых стали десятки людей.

По конституции Казахстана, после отставки правительства президент вносит на рассмотрение мажилиса (парламента) кандидатуру нового премьер-министра и назначает его на должность в случае поддержки законодателями. После этого, с согласия мажилиса он назначает на должность нового главу правительства.

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