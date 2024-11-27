О чем договорились Путин и Токаев

Ожидалось, что 35-я по счету поездка - и второй после 2015 года государственный визит - президента России в Казахстан начнется до обеда в среду, 27 ноября. К 15.00 по местному времени журналисты, собравшиеся освещать его переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, отмечали, что в резиденции казахстанского президента уже все готово к встрече. На деле же самолет Путина приземлился в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева после 17.00, когда на Астану уже спустилась ночь. К тому моменту полк почетного караула успел провести несколько репетиций. Было проведено и специально подготовленное для делегации из Москвы авиашоу с участием казахстанских истребителей, оставляющих за собой конденсационный след в виде российского триколора.

Особенности начала визита

Не обошлось и без небольшого скандала. За день до приезда Путина акимат Астаны официально предупредил горожан, что 27 и 28 ноября в связи с визитом Путина и проведением на следующий день саммита ОДКБ с 8.00 будет перекрыт целый ряд центральных улиц и проспектов. В связи с этим - отчасти уже по традиции - часть столичных предприятий и вузов перешли на дистанционный формат работы либо отправили сотрудников и студентов в краткосрочный отпуск. Уже находясь в своих домах, сочувствующие Украине астанчане, а таких в столице Казахстана немало, обратили внимание, по их мнению, "на перебор" с оформлением улиц и проспектов российской символикой.

Некоторые независимые СМИ и соцсети буквально взорвались негодованием по адресу руководства Казахстана, обвиняя его в потакании агрессивной политике Москвы, на что в свою очередь отреагировали пророссийски настроенные граждане. В разгорающиеся споры был вынужден вмешаться казахстанский МИД, пояснив, что появление на улицах флагов и билбордов с иностранной символикой является международной практикой и соответствует протоколу, общепринятому для всех государственных визитов.

Припозднившийся переговорный процесс начался со встречи Токаева и Путина в узком формате. По наблюдениям казахстанских СМИ, длился он рекордные два часа, чего ранее при очень частых встречах обоих президентов никогда не наблюдалось. Зато заседание сторон в расширенном составе оказалось совсем недолгим: около получаса. Правда, что же именно обсуждали переговорщики, понятно не было. Казахстанские журналисты, наблюдавшие в пресс-центре за ходом встречи, заметили, что стороны общались между собой при выключенных микрофонах.

От реконструкции ГРЭС до стратегического партнерства

Не сразу стали известны и результаты переговоров. Информация о том, что именно подписали Путин и Токаев, появилась лишь через два часа по окончании их встречи. Речь идет о 20 документах. Среди них - несколько обязательных к исполнению соглашений об организации взаимодействия в развитии железнодорожной и транспортной инфраструктуры, о продлении сотрудничества в поставках нефти и нефтепродуктов в Казахстан, о сотрудничестве между Следственным комитетом РФ и казахстанским МВД, а также о помощи в реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 - одной из крупнейших в Казахстане. Помимо этого Путин официально пригласил Казахстан стать страной-партнером БРИКС.

Самым же важным из подписанных документов, судя по появившимся позже видеокадрам в официальных СМИ, стало совместное заявление "Об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка". Оно предусматривает "межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности двух стран".

Ближе к полуночи состоялся и брифинг с участием обоих президентов. Было объявлено, что госвизит Путина в Казахстан стал "историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений", поскольку в ближайшее время ожидается преодоление рубежа товарооборота между обеими стран в 30 млрд долларов. Нет разногласий между Казахстаном и Россией по вопросу сотрудничества в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и СВМДА. Как было объявлено на брифинге, новые амбициозные задачи, поставленные по итогам переговоров, будут способствовать дальнейшему углублению стратегического партнерства Москвы и Астаны.

Что касается использования Украиной американских ракет ATACMS, британо-французских Storm Shadow/SCALP, а также обстрела завода "Южмаш" в Днепре российской баллистической ракетой "Орешник", то они, согласно анонсам, будут рассмотрены на саммите ОДКБ 28 ноября вместе с вопросом об укреплении таджикско-афганской границы. Участие в этой встрече Владимира Путина тоже входит в программу уже объявленного "историческим" его государственного визита в Казахстан.