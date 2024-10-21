Казахстан (не)вступит в БРИКС? Что скажет Россия

Накануне саммита БРИКС в Казани пресс-секретарь президента Токаева сообщил о нежелании Казахстана в ближайшее время вступать в эту организацию. Эксперты в стране неоднозначно восприняли это заявление. Но так ли это?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить саммит группы БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. В последний день саммита, как ожидается, Токаев выступит на расширенном заседании лидеров государств, входящих в это объединение. Предполагается, что президент Казахстана расставит все точки над "i" в вопросе о членстве Казахстана в этой организации.

Ее создание в свое время инициировала российская сторона. БРИКС - это неформальная группа государств, в которую первоначально входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Но впоследствии это экономическое объединение, которое многие рассматривают как противовес Западу, расширилось. К нему присоединились Египет, Иран, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Заявку на вступление в группу БРИКС подали еще несколько стран.

Казахстан не вступит в БРИКС?

Почти за неделю до начала саммита в Казани в казахстанском частном сетевом издании TengriNews советник и пресс-секретарь президента РК Берик Уали вначале заметил, что "Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС" и поддерживает его усилия по построению "справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав". Но тут же подчеркнул, что, несмотря на поступающие президенту Токаеву предложения, вопрос о присоединении к этому объединению пока не стоит.

Карикатура DW Фото: DW

"В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - сообщил Берик Уали. При этом он уточнил, что президент Токаев отдает предпочтение развитию отношений в рамках ООН "как универсальной и безальтернативной организации".

С момента появления этого неожиданного интервью президент Токаев, хотя и имел возможность подтвердить информацию Уали, прямо делать этого не стал, лишь косвенно обозначив позицию официальной Астаны. Выступая 17 октября перед участниками пленарного заседания Astana Think Tank Forum, где рассматривались вопросы международных отношений, Касым-Жомарт Токаев заметил, что в условиях наблюдаемого соперничества и отсутствия компромисса между крупными державами, у ООН нет альтернативы. "Поэтому мы решительно поддерживаем роль Организации Объединенных Наций как единственной универсальной организации, движущей силы глобального сотрудничества и прогресса", - подчеркнул президент Казахстана. При этом он в очередной раз обратил внимание на необходимость сосредоточиться на реформировании Совета Безопасности ООН, который, по его мнению, находится "в тупиковой ситуации".

Зачем Казахстану нужен БРИКС?

Возникшая ситуация вокруг озвученного Бериком Уали отказа от присоединения Казахстана к БРИКС в условиях отсутствия четкого заявления самого президента страны вызвала неоднозначную реакцию в казахстанском экспертном сообществе. Причина в том, что еще в августе российские СМИ сообщали, что Казахстан, а также Азербайджан, Беларусь и Турция, подали заявки на вступление в это объединение. О поддержке со стороны председателя КНР Си Цзиньпина кандидатуры заинтересованного во вступлении в БРИКС Казахстана уже после интервью Берика Уали, рассказали и ведущие китайские издания.

Профессор политологии Германо-Казахстанского Университета Рустам Бурнашев не исключает, что официальная Астана никогда не делала подобных заявлений, а слова Берика Уали фактически являются первой реакцией на идущие в России и Китае разговоры о вероятности вступления Казахстана в БРИКС. "У меня есть серьезные опасения, что в традициях такого типа образований, как БРИКС, произошло политическое опережение процесса, некое подталкивание потенциальных участников к принятию решений, которые находятся только на стадии обсуждения", - считает профессор политологии, проводя аналогию с якобы вступлением Узбекистана в ЕАЭС, которое так и не произошло.

Профессор политологии Германо-Казахстанского Университета Рустам Бурнашев Фото: Privat

Как отметил собеседник DW, до сих пор непонятно, что даст Казахстану членство в БРИКС? "Это объединение в полном смысле не является организацией. На данный момент - это некий форум, который включает в себя регулярные встречи лидеров государств и идеологические заявления, которые на этих встречах принимаются. А больше ничего и не видно. Нет уставных документов, нет секретариата, нет штаб-квартиры, нет обязательных для всех стран-участниц объединения каких-либо решений. То есть, это аморфное образование, вступление в которое в политическом плане может нанести удар по имиджу страны", - уверен профессор Бурнашев, отмечая наличие у Казахстана идеологемы "среднего государства", не желающего в условиях геополитического шторма конфликтовать с ведущими державами мира.

Поддерживает решение официальной Астаны не вступать в БРИКС и бывший заместитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии экономист Айдар Алибаев. Как и профессор Бурнашев, он не видит практического смысла членства в этой организации. "Полной ясности, для чего нужен этот БРИКС, нет никакой. Единственное, что проглядывается - это некий противовес западному миру, но без каких-либо реальных действий. Но ведь есть ООН, где можно поднимать не только политические, но и экономические проблемы. С Россией, Китаем, Индией, Ираном, которые входят в БРИКС, у Казахстана налажены постоянные контакты, развиваются двухсторонние отношения. Зачем еще обременять себя какими-то даже гипотетическими обязательствами, вступая в БРИКС?", - заметил в беседе с DW Айдар Алибаев, подчеркнув, что, по его мнению, наиболее эффективными были и остаются только двухсторонние соглашения.

Экономист Айдар Алибаев Фото: Privat

Абсолютно противоположного мнения по вопросу членства Казахстана в БРИКС придерживается эксперт института инновационной экономики, профессор Казахского Национального университета Магбат Спанов. В своем комментарии DW он заметил, что отказавшись от вступления в эту организацию в обозримом будущем, руководство Казахстана допустило серьезную ошибку. "Возможно, мои слова кому-то и не понравятся, но Казахстану нужен БРИКС. Первое - мы не сможем пользоваться новой системой расчетов. Те страны, которые будут использовать платежную систему BRICS-pay, облегчат взаиморасчеты между собой, поскольку они основаны на использовании национальных валют с возможной привязкой к золоту. Второе - мы находимся между Китаем, Россией и Ираном, имея самые протяженные в мире границы с ними. Не учитывать это никак нельзя. Что будет, если Китай перенаправит свои транспортные потоки, минуя Казахстан? Пока же я вижу только политику с неуместным к теме вступления в БРИКС упоминанием ООН", - заметил в беседе с DW профессор экономики Спанов.

Эксперт Института инновационной экономики Магбат Спанов Фото: Privat

Как Россия может повлиять на решение Казахстана?

Между тем ряд предупреждающих "звоночков" в адрес Астаны, которые, впрочем, официально не увязывались с вопросом об отказе Казахстана присоединяться к БРИКС вместе с Азербайджаном и Беларусью, уже прозвучали со стороны России. С 17 октября "Россельхознадзор" в связи с "выявлением карантинных объектов" ввел запрет на ввоз из Казахстана пшеницы мягких и твердых сортов, чечевицы, томатов, перца и дынь, семян льна и подсолнечника. Вдогонку 21 октября к ним добавили срезанные цветы и бутоны, заподозрив Казахстан в их реэкспорте из недружественных Нидерландов, Польши и Бельгии, где "не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции". Обращают на себя внимание и продолжающиеся дискуссии в СМИ о необходимости строительства поддержанного и российской, и китайской сторонами транспортного коридора в обход "многовекторного" Казахстана через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

По этой причине профессор экономики Спанов не исключает, что официальная Астана довольно скоро изменит свою позицию, поскольку это допускает и ее текущий стиль управления государством. "Так было в случае с переименованием Астаны в Нур-Султан и обратно. Так было в истории со строительством АЭС. Так было и с провозглашенными в 2021 году изменениями модели экономического развития Казахстана, от которых уже отказались", - подчеркнул Магбат Спанов.