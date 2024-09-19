Турция хочет вступить в БРИКС, разочаровавшись в ЕС?

Является ли недавнее заявление Турции о вступлении в БРИКС признаком отдаления от ЕС или политическим шагом по оказанию давления на Брюссель? Эксперты считают, что оба варианта возможны.

Турция решила официально подать заявку на вступление в БРИКС - группу стран с развивающимися рынками, в которую изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, и в которой в основном доминируют Москва и Пекин.

Омер Челик, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР), подтвердил заявку Турции и сказал, что запрос "находится на рассмотрении".

Президент Турции на саммите БРИКС в ЮАР (фото из архива) Фото: MIKE HUTCHINGS/AFP/Getty Images

"Наш президент неоднократно заявлял, что мы хотим стать членом БРИКС", - сказал он в начале сентября. "В этой связи наш запрос понятен, и процесс ее рассмотрения идет", - отметил он.

По сообщениям турецких СМИ, президент России Владимир Путин приветствовал стремление Анкары и заявил, что "полностью поддержит" ее вступление в БРИКС.

Если Турция действительно станет членом этой организации, которую все чаще рассматривают как противовес существующим западным альянсам, она может еще больше отдалиться от вступления в Европейский Союз (ЕС) и от получения преимуществ единого рынка 27 стран-членов ЕС.

ЕС ожидает, что кандидаты на вступление разделяют его ценности

Турция имеет право самостоятельно принимать решения о своем международном партнерстве, однако ЕС ожидает, что страна-кандидат на вступление будет разделять его ценности, заявил Питер Стано, представитель дипломатической службы ЕС.

"Мы ожидаем, что все страны-кандидаты на вступление в ЕС будут твердо и безоговорочно поддерживать ценности ЕС, соблюдать обязательства, вытекающие из соответствующих торговых соглашений, и присоединятся к общей внешней политике и политике безопасности ЕС", - сказал Стано в интервью DW.

Забор на границе Турции и Греции: процесс вступления Анкары в ЕС фактически заморожен Фото: Byron Smith/Getty Images

Некоторые считают стремление Турции присоединиться к БРИКС реакцией на задержку в переговорах о вступлении в ЕС. В ежегодном докладе, опубликованном в прошлом году, европейские парламентарии пришли к выводу, что "уровень соответствия Турции общей внешней политике и политике безопасности ЕС упал до рекордно низкого уровня в 7 процентов, что делает его самым низким среди всех стран-кандидатов".

Начо Санчес Амор, депутат от группы социалистов и демократов в Европейском парламенте, считает, что путь Турции в ЕС лежит через реформы. "В последнее время мы наблюдаем возобновление интереса турецкого правительства к процессу вступления в ЕС", - отметил он в заявлении 2023 года. "Это произойдет не из-за геополитического торга, а только тогда, когда турецкие власти проявят реальную заинтересованность в том, чтобы остановить продолжающееся отступление от основных свобод и верховенства закона в стране".

Процесс вступления Турции в ЕС начался в 2005 году, но в 2018 году застопорился из-за ряда проблем, включая обеспокоенность ЕС ограничением свободы СМИ, контролем исполнительной власти над судебными органами и недостаточным гражданским надзором за турецкими силами безопасности.

Увлечение БРИКС - признак разочарования Турции в ЕС?

Озгюр Унлухисарчикли, эксперт по Турции в Германском фонде Маршалла (GMF), добавил, что интерес Турции к БРИКС является проявлением ее разочарования в ЕС.

Анкара враждует с Брюсселем не только из-за того, что затормозился процесс ее вступления в ЕС, но и из-за того, что не продвигается вперед в модернизации таможенного или торгового соглашения, а также разработке "дорожной карты" по либерализации визового режима, которая могла бы открыть гражданам Турции путь к безвизовому въезду в европейские страны.

С момента своего создания группа БРИКС увеличилась вдвое Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

С момента своего создания 15 лет назад группа БРИКС увеличилась вдвое. Ее членами стали Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а заявки на вступление в группу подали еще около 20 стран, включая Турцию.

Члены БРИКС не стремятся к созданию сплоченного союза с единой политикой безопасности или внешней политикой. Вместо этого они пытаются сотрудничать в области торговли и экономической экспансии и создавать, по их мнению, политический противовес международным институтам, в которых доминируют США и Европа.

Заигрывание с БРИКС может обернуться против Турции

Турецкие эксперты полагают, что запрос Эрдогана о присоединении к БРИКС может быть сделан для того, чтобы получить рычаги влияния на процесс вступления Турции в ЕС.

Асли Айдынтасбас, сотрудник Брукингского института, специализирующийся на Турции, считает, что процесс вступления Турции в ЕС "давно находится в коме", и турецкие политики либо пытаются его оживить, либо считают, что им нечего терять, присоединившись к БРИКС.

Европейцы фактически заморозили процесс вступления Турции в ЕС и собираются вообще вычеркнуть ее из повестки дня расширения, в то время как Балканские страны продвинулись вперед", - сказала она DW. "Я думаю, что те, кто принимает решения в Турции, рассматривают БРИКС как нечто повышающее значение Турции, полагая, что этот шаг заставит Запад ревновать и даст Турции больше шансов привлечь их внимание".

Унлухисарчикли отметил, что эта стратегия может дать обратный эффект, поскольку вступление Турции в БРИКС может заставить страны ЕС с подозрением относиться к Анкаре. "Если Турция станет членом БРИКС, ее авторитет и надежность для стран Запада еще больше снизятся", - сказал он DW.

Турция - недоверчивый, но необходимый союзник

Некоторые решения в области внешней политики и безопасности уже подпортили имидж Анкары в западных столицах.

Турция поддерживает ХАМАС: встреча Эрдогана с тогдашним председателем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией незадолго до его убийства Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu/picture alliance

Турция отказалась поддержать санкции против России и вместо этого стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Анкара также поддерживает ХАМАС, воинствующую палестинскую группировку, которая совершила террористические атаки на Израиль 7 октября и которую Европейский Союз, а также США, Германия и ряд других стран относят к террористическим организациям.

Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО были возмущены действиями Турции в 2017 году, когда Анкара приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400, и в 2022 году, когда на два года задержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО, хотя, в итоге, и отказалась от своего противостояния.

Однако стратегическое положение Турции между Западом и Востоком делает ее критически важной для миссий НАТО и США в регионе, и в 2016 году страна заключила соглашение с ЕС, позволяющее возвращать нелегальных мигрантов, которые проникают в Европу из Турции.

Тем не менее недоверие между Анкарой и ее союзниками не ослабевает. В исследовании Германского фонда Маршалла, посвященном отношениям Турции с западными странами, говорится, что "Турция - наименее надежная страна-партнер, по мнению респондентов во всех государствах, где проводился опрос. В то же время турецкие респонденты также считают других союзников ненадежными".

Турецкие эксперты отметили, что в балансировании внешней политики страны, находящейся между Западом и Востоком, есть определенный смысл. "Нет сомнений, что отношения с ЕС бесконечно важнее, но Эрдоган действительно верит, что сможет стравливать Запад и незападные страны", - добавил Айдынтасбас.