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ПолитикаТурция

Эрдоган снова президент. Как это повлияет на отношения с ЕС

Бернд Ригерт
28 мин. назад

ЕС и Турция придерживаются различных взглядов по многим вопросам. Перевыборы Эрдогана на еще один президентский срок оставляют мало надежд на позитивные изменения в двусторонних отношениях.

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Флаги ЕС и Турции на фоне мечети в Стамбуле
Флаги ЕС и Турции на фоне мечети в СтамбулеФото: Epa_Tolga Bozoglu/dpa/picture alliance

Еврокомиссия критично оценивает все более усиливающиеся авторитарные тенденции правления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Серьезные опасения по поводу разрушения демократии, правового государства, несоблюдения прав человека и независимости юстиции игнорируются", - говорится в докладе внешнеполитической службы ЕС о Турции за 2022 год.

Тенденция на ухудшение положения в этих сферах продолжается и после президентских выборов в Турции, на которых снова победил Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти уже 20 лет. "Опасения по поводу экономической политики и функционирования рыночной экономики продолжают расти", - говорится также в докладе. Несмотря на это, Турция остается стратегическим партнером ЕС в таких сферах как миграция, защита климата и энергетическая безопасность.

Важную роль сыграла Турция - сильный в военном отношении член НАТО - в качестве посредника между Россией и Украиной при заключении зерновой сделки. Резкую критику в Евросоюзе вызывают угрозы Анкары в адрес Греции и Кипра. Турецкие военные корабли и самолеты несколько раз вторгались в воздушное пространство и территориальные воды обеих стран.

Активист Осман Кавала
Осман КавалаФото: DW

ЕС многократно призывал власти Турции выполнять вердикты Европейского суда по правам человека и, в частности, освободить активиста Османа Кавалу. В 2022 году его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в участии в протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. "Партия справедливости и развития" президента Эрдогана рассматривает эти протесты как попытку путча.

Как оценивают в Турции отношения с ЕС?

В то же время в аналитической записке турецкого МИД говорится, что в отношениях Турции и Евросоюза уже много десятилетий "снова и снова происходит улучшение, за которым следует ухудшение". При этом, как отмечает ведомство, резкое ухудшение наступило в 2016 году, после предполагаемого путча против президента Эрдогана, который отреагировал на него законами о чрезвычайном положении и ограничением гражданских прав.

"Холодное и критичное отношение ЕС после коварного путча 15 июля 2016 года вызвало кризис доверия. Тот факт, что ЕС не осознает влияния террористической организации FETÖ и критикует соответствующие меры Турции, ослабил диалог", - говорится в документе. Под FETÖ президент Турции понимает предполагаемый террористический заговор во главе с живущим в США проповедником Феттулахом Гюленом.

Забор на границе Греции с Турцией
Забор на границе Греции с ТурциейФото: Dimtiris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/AP/dpa/picture alliance

Тем не менее ЕС остается для Турции важным стратегическим партнером. В частности, подчеркивается важность соглашения о беженцах 2015 года. Турция удерживает от переправки в ЕС сирийских беженцев, около 3,5 миллионов из которых находятся в стране. Анкара получила за это от Евросоюза почти девять миллиардов евро финансовой помощи - уже выплаченной или обещанной. Однако Турция нарушала соглашение: в 2020 году президент Эрдоган ненадолго открыл границу с Грецией возле Эдирне и использовал беженцев как средство политического давления.

Несмотря ни на что, турецкое правительство по-прежнему преследует цель в итоге присоединиться к ЕС. Но сначала ЕС должен решить свои внутренние проблемы, считают в МИД в Анкаре.

Турция - по-прежнему кандидат на вступление в ЕС?

В 2018 году Еврокомиссия фактически приостановила переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Однако они не были прекращены. Переговоры, которые начались в 2005 году, могут быть возобновлены после президентских выборов. При условии, что Турция хотя бы косвенно признает членом Евросоюза Кипр, северную часть которого турецкие войска оккупируют около 50 лет.

"Усилия по присоединению к ЕС не мертвы, но находятся в коме", - говорит эксперт по Турции Аманда Пол из аналитического Центра европейской политики (European Policy Centre) в Брюсселе. И выйти из комы мало шансов, пока у власти находится Эрдоган.

Это зависит не только от Анкары, но и от ЕС, отмечает Аманда Пол в интервью DW. В настоящее время как страны ЕС, так и Еврокомиссия мало заинтересованы в том, чтобы иметь дело с Турцией, которая становится все более и более националистической. "Это сложные отношения, которые со временем только ухудшаются. Честно говоря, я не верю в позитивные перемены", - говорит Аманда Пол.

При этом она подчеркивает, что около 70 процентов граждан Турции по-прежнему хотят вступить в ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на встрече со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле в июле 2022 года резко раскритиковала Турцию. Но она также дала понять, что в новом обострении отношений никто не заинтересован, поскольку страны НАТО должны сохранять единство, чтобы противостоять России.

"Дружба также означает слушать друг друга до тех пор, пока у вас не заболят уши", - сказала Бербок на пресс-конференции в Стамбуле. ЕС и НАТО ожидают, что Турция после выборов наконец согласится на вступление Швеции в альянс.

Эрдоган заблокировал вступление в НАТО Швеции и Финляндии, решение о котором было принято почти год назад, предположительно из соображений предвыборной тактики. В апреле он отозвал свое вето против Финляндии. Теперь, как ожидается, положительное решение для Швеции должно последовать в июле.

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