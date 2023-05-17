"Зерновая сделка" России и Украины устояла. Надолго ли?

Срок действия Черноморской зерновой инициативы, истекавший 18 мая, в последний момент продлен. Но в долгосрочной перспективе будущее этого соглашения выглядит все более туманным.

Соглашение об экспорте украинского зерна продлено еще на два месяца. Об этом со ссылкой на президента Турции сообщило турецкое информационное агентство "Анадолу". Сообщение появилось на ленте агентства 17 мая - всего за сутки до того дня, когда истекал срок действия Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, что спустя пять месяцев после вторжения России в Украину обе воюющие страны заключили односторонние соглашения с ООН и Турцией, позволяющие Украине - ведущему производителю зерна и другой сельскохозяйственной продукции - продолжать его поставки на мировой рынок через Черное море.

Украинский экспорт и цены на мировом рынке

За время своего действия соглашение позволило отправить из портов Украины около 30,3 млн тонн зерна. В том числе около 625 000 тонн для операций по оказанию помощи в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.

Эксперты по продовольственной безопасности неоднократно заявляли, что непрерывный поток украинской продукции имеет решающее значение для поддержания стабильных цен и помощи в борьбе с голодом во многих развивающихся странах.

Судно с украинским зерном в проливе Босфор Фото: Yasin Akgul/AFP/Getty Images

Тем не менее, сделка постоянно находится в подвешенном состоянии. Три последних раза, включая 17 мая, соглашение продлевалось лишь на 60 дней, а переговоры об этом шли до самого последнего момента. В октябре прошлого года Россия ненадолго вышла из сделки, но в итоге вновь присоединилась к соглашению.

Как и ожидали аналитики, и в этот раз соглашение было снова продлено всего за сутки до истечения его срока действия. Тем не менее большинство экспертов считают будущее "зерновой сделки" весьма туманным.

Российские претензии

Россия, также являющаяся крупным экспортером продовольствия, уверяет, что ее собственный экспорт пострадал из-за отключения от системы банковских платежей, и требует, чтобы Россельхозбанк был вновь присоединен к Swift. Москва также утверждает, что ограничения на страхование и логистику для российских судов сузили экспортные возможности России.

Украина - один из ведущих производителей зерна и сельхозпролукции в мире Фото: Alexey Furman/Getty Images

Однако никаких конкретных санкций в отношении российского сельскохозяйственного экспорта не существует. В 2022 году в стране был собран рекордный урожай, 43 млн тонн проданы за границу. Экспорт значительно вырос благодаря тому, что поставки пшеницы из Украины в 2022 году сократились из-за война на 37 процентов.

Уильям Мозли, директор программы "Продовольствие, сельское хозяйство и общество" в частном американском колледже Макалистер и член Группы экспертов ООН высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания, считает, что в конечном итоге не в интересах России допустить прекращение действия соглашения, и полагает, что Москва просто использует вопрос продления сделки в качестве рычага давления.

"Как и любой сильный переговорщик, Россия хочет получить наилучшую возможную сделку", - сказал он DW. "С другой стороны, отсутствие сделки повредит способности России завоевывать друзей на Ближнем Востоке и в Африке, которые зависят от черноморского зерна", - полагает эксперт.

Глобальный голод остается проблемой

С момента запуска Черноморской зерновой инициативы она помогла стабилизировать мировые цены на продовольствие. После российского вторжения в Украину они достигли исторического максимума, но затем резко снизились.

"Черноморская зерновая инициатива принесла столь необходимое облегчение мировым рынкам, и это отразилось на снижении цен", - сказал DW представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП). Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) снизился до уровня конца 2021 года. Тем не менее, как указывают в ВПП, из-за войны, климатического кризиса и других экономических потрясений мировые цены на продовольствие остаются на 10-летнем максимуме.

"Цены на продовольствие выросли по меньшей мере на 15 процентов в 66 странах, а в Венесуэле, Ливане, Зимбабве, Сирии и Аргентине инфляция достигает трехзначных цифр", - сказал представитель организации. По данным ВПП, для 345 млн человек в мире в настоящее время нет продовольственной безопасности.

Давление на продовольственную систему растет

ВПП ООН заявляет, что "зерновая сделка" жизненно необходима, а возникающая всякий раз неопределенность вокруг ее продления приводит к скачкам цен на мировых продовольственных рынках.

"Главное здесь - это устойчивость торговли основными продуктами питания в мире", - сказал представитель ВПП. "Речь идет о сохранении глобальных поставок продовольствия и стабилизации рынков для всех потребителей, чтобы не допустить повторного роста цен, который сильнее всего ударит по беднейшим слоям населения", - пояснил эксперт.

Война в Украине взвинтила цены на сельхозпродукцию Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Уильям Мозли говорит, что расторжение сделки имело бы особенно разрушительные последствия для стран-импортеров зерна на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Африканском Роге, поскольку глобальная продовольственная система, по сути, остается такой же, какой она была в это время в прошлом году.

"Глобальная продовольственная система подобна огромному океанскому судну, которому требуется время для смены курса", - сказал он. Однако, по его мнению, ситуация может быть не такой тяжелой, как в прошлом году.

"Война в Украине в сочетании с нарушением цепочек поставок из-за пандемии коронавируса положила начало разговору о необходимости создания глобальной продовольственной системы, которая не будет так сильно зависеть от торговли и нескольких основных мировых производителей зерна", - сказал он. По его словам, сегодня правительства многих стран мира уделяют гораздо больше внимания внутреннему производству продовольствия.

Альтернативные пути есть, но они дороги

Еще одним потенциальным фактором, который способен смягчить последствия возможного непродления сделки в следующий раз, являются альтернативные маршруты поставок через Восточную Европу, говорят несколько представителей отрасли.

"Не имеет значения,будет ли продлен договор", - говорил Дэн Бассе агентству Рейтер на конференции GrainCom в Женеве на этой неделе. "При более низком урожае в этом году все может пойти на запад через Восточную Европу. Проблема в том, что это будет стоить на 15%-20% дороже", - пояснил эксперт по сырьевым товарам из консалтинговой фирмы AgResource.

Кроме того, более дорогие маршруты могут оказать пагубное влияние на цены в долгосрочной перспективе, если это отпугнет некоторых производителей.

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