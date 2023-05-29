"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции

Результаты президентских выборов в Турции, завершившихся новой победой действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, широко освещаются немецкими СМИ. Авторы большинства публикаций задаются вопросом: как в существующей ситуации - самый тяжелый экономический кризис за последние четверть века, провалы в оказании помощи пострадавшим от землетрясения, эрозия верховенства закона - Эрдоган мог снова победить? На этот вопрос, по мнению журналистов, есть несколько ответов. Один из них: выборы, возможно, были, в основном, свободными, но не были ни честными, ни справедливыми.

Государственные СМИ уделяли действующему президенту куда больше времени, чем его конкуренту Кемалю Кылычдароглу Фото: Tunahan Turhan/Sopa/Zuma/picture alliance

В частности, президент и его "Партия справедливости и развития" контролировали большую часть СМИ. По оценкам экспертов, в период с 1 апреля по 1 мая государственная телерадиокомпания TRT более 32 часов в прямом эфире освещала предвыборные митинги Эрдогана, в то время как Кемалю Кылычдароглу было уделено лишь около 32 минут.

Плюс оппозиционный политик, который, вероятно, имел бы наилучшие шансы против действующего президента, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, был выведен из избирательной борьбы при помощи надуманного уголовного дела. "Все это вряд ли совместимо с равенством возможностей, которое должно преобладать на демократических выборах", - напоминают немецкие журналисты.

Der Spiegel: Бонус Эрдогана в виде должности

"Эрдоган вступил в избирательную гонку с бонусом в виде должности. Он управлял судьбой страны более 20 лет, поэтому мог еще раз напомнить людям обо всем, что сделал для Турции", - пишет в комментарии по итогам выборов журнал Der Spiegel. Издание указывает, что в предвыборных роликах действующего президента было много бетона - дороги, мосты, небоскребы, но также и демонстрации вооружений и современных технологий. "Эрдоган даже мечтал о турецком полете на Луну. Послание: "Сделаем Турцию снова великой" - ассоциировалось с именем: Эрдоган", - отмечают авторы статьи.

Предвыборный плакат президента Эрдогана с обещанием бесплатного газа Фото: Anne Pollmann/dpa/picture alliance

Они указывают, что предвыборная кампания действующего президента опиралась на смесь религиозности и национализма. "Выборы преподносились как вопрос существования нации: "Одна родина, один флаг, одно государство, одно сердце", - звучало в речах и предвыборных лозунгах, и на этом фоне молящийся Эрдоган выглядел якорем в бурные времена. Отцом и защитником турецкой нации", - указывает издание.

Журналисты констатируют, что действующий президент эффективно атаковал оппозицию. Эрдоган неустанно подчеркивал, что альянс, поддерживающий на выборах его соперника Кемаля Кылычдароглу, так называемый "стол шести", на самом деле включает семь политических сил. Одна из них - а именно прокурдская, левая Народная демократическая партия - так сказать, "прячется под столом". Что, в данном случае, намекало на ее связь с запрещенной "Рабочей партией Курдистана", признанной террористической группировкой в Турции, США, ЕС и ряде других стран.

"Нечестная избирательная кампания, страх перед террором, заявленная борьба за сохранение турецкой нации, дискредитация оппозиции - вот основные составляющие избирательной кампании Эрдогана", - отмечают авторы публикации в журнале Der Spiegel.

Die Zeit: Биография превыше процветания

Эрдоган победил на выборах, потому что сделал народ беднее. К такому, на первый взгляд, парадоксальному выводу приходит Михаэль Туманн (Michael Thumann), автор комментария в газете Die Zeit. Он напоминает, что инфляция в стране за последнее время выросла с 40 до более чем 100 процентов. "Почему население Турции, более 50 процентов, голосует за человека, который вверг их в экономические страдания?", - задается вопросом журналист. По его мнению, для избирателей действующего президента была важна их идентичность. "Взлет Эрдогана в 2000-х годах был их взлетом. Эрдоган всегда апеллирует к биографиям людей; он мастер по воспитанию идентичности. Его избиратели - гордые турки, уверенные в себе мусульмане, сунниты и, конечно, консерваторы. В этом мире все упорядоченно: верх и низ, мужчина и женщина, правитель и тот, кем правят", - подчеркивает издание.

Сторонники Эрдогана в Берлине отмечают его победу Фото: Omer Messinger/Getty Images

Автор указывает, что в этом смысле Турция - далеко не исключение. "Во многих странах избиратели все реже принимают решение, руководствуясь общественными или экономическими критериями, а, скорее, голосуют за своего кумира, исходя из чувства гордости и национализма. Фанаты Дональда Трампа, сторонники Виктора Орбана, избиратели партии "Альтернатива для Германии" поклонники польского Качиньского. Тот факт, что кандидаты плохо разбираются в экономике и финансах, не останавливает правых популистов и националистов от голосования в их поддержку: биография превыше процветания", - объясняет произошедшее журналист Die Zeit.

По его мнению, для Германии и Запада переизбрание Эрдогана - не очень хорошая новость. "Не исключено, что Эрдоган вскоре нанесет визит в Брюссель в поисках денег, которые он потратил в огромных количествах во время избирательной кампании. Европейский Союз по-прежнему является самым важным экспортным рынком Турции. Эрдоган также может собрать несколько новых миллиардов евро благодаря новой сделке с Европой по беженцам", - указывает Die Zeit.

Tagesschau: Раскол еще глубже

"Мало кто голосовал за Эрдогана, потому что считает его человеком будущего", - отмечает Уве Люб (Uwe Lueb) в комментарии для программы Tagesschau медиакомпании ARD. Более вероятными были такие предвыборные подарки, как бесплатный газ и повышение заработной платы государственным служащим, считает журналист.

Кроме того, по его мнению, Эрдоган всегда знал, как использовать воспринимаемый многими коллективный комплекс неполноценности. Во время избирательной кампании он обвинял "зарубежные страны в собственных проблемах и обещал туркам Турцию, стоящую на равных с более сильными мира сего: Россией и США".

Последствия землетрясения в Турции еще предстоит преодолеть Фото: Marie Tihon/Hans Lucas Agency

Предвыборная кампания закончилась, теперь перед Эрдоганом стоят грандиозные задачи. "Он должен придать экономике страны новый импульс и остановить обвал собственной валюты. Он должен справиться с последствиями землетрясения, решив проблемы миллионов людей, страдающих, травмированных и потерявших свои дома. Он должен найти решение для будущего миллионов людей, которые когда-то бежали из Сирии в Турцию", - напоминает издание, подчеркнув, что все эти "проблемы занимают умы многих - и не только с тех пор, как Кемаль Кылычдароглу сделал их главной темой своей предвыборной кампании. И в социальном плане раскол в ходе этой избирательной кампании стал еще глубже". "Маловероятно, что Эрдогану удастся даже приблизиться к его преодолению", - уверен автор комментария.

FAZ:Турция решила отказаться от Европы

Переизбрание Эрдогана является подтверждением политики, которая не ведет Анкару в Европейский Союз, уверен автор комментария в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По мнению Николаса Буссе (Nikolas Busse), во втором туре турки могли сделать выбор между авторитарным исламистским президентом и кемалистским социал-демократическим претендентом. "То, что в итоге они снова выбрали Эрдогана, кое-что говорит о настроениях в стране, даже если его преимущество не было огромным. Как уже было замечено на парламентских выборах, в Турции большинство поддерживает социальную модель президента: смесь набожности, национальной гордости, государственной модернизации и самоуверенной подачи себя зарубежом", - указывает автор.

Он уверен, что "при Эрдогане Турция останется сложным партнером, но с ней необходимо будет продолжать сотрудничать. Есть вопросы, в которых стоит оказать давление на президента, а в некоторых - пойти на уступки. Это касается вступления Швеции в НАТО или проблемы беженцев".

Но, по мнению автора FAZ, вопрос о вступлении в ЕС на данный момент снят с повестки дня. Буccе уверен, что не все было бы предрешено даже в том случае, если бы победил Кемаль Кылычдароглу. "Но если второй тур выборов был действительно голосованием по Эрдогану, то Турция в воскресенье также приняла решение об отказе от Европы. Страна смотрит на Восток, а не на Запад", - завершает свой комментарий обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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