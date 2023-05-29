  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Турецкие лиры
Банкноты турецкой лирыФото: DesignIt/Zoonar/picture alliance
ПолитикаТурция

Курс турецкой лиры упал после победы Эрдогана на выборах

Даниил Сотников
49 мин. назад

Национальная валюта Турции отреагировала падением на победу на президентских выборах Эрдогана, который известен нестандартным подходом к денежно-кредитной политике.

https://p.dw.com/p/4Rvt8

Турецкая лира после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента продолжила падение и достигла рекордного значения на уровне 20,05 лиры за доллар по состоянию на утро понедельника, 29 мая.

Курс лиры к доллару опустился на 0,5 процента по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу перед выборами. Банк Morgan Stanley предупреждает, что к концу года курс лиры может упасть на 29 процентов - до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику, пишет агентство Bloomberg. Wells Fargo & Co. ожидает, что к концу квартала курс турецкой валюты достигнет уровня в 23 лиры за доллар.

"Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы", - сказал Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малик.

Роль Эрдогана в обвале лиры

Как напоминает Bloomberg, Эрдоган известен своим нестандартным подходом к денежно-кредитной политике. Президент считает, что низкие процентные ставки способствуют снижению инфляции, в то время как мировые центробанки, наоборот, повышают ставку для борьбы с ростом цен. В апреле инфляция в Турции достигла уровня в 43,68% при ставке в 8,5%.

Первыми признаками любого пересмотра текущей политики, скорее всего, станут назначения на ключевые экономические посты, включая министерство финансов и казначейства, а также в центральный банк, пишет Bloomberg. "Очевидно, что нынешняя модель экономики не работает. Эрдоган, вероятно, тоже это осознает, и умеренный переход к более традиционной политике в ближайшем будущем вероятен. Любой сигнал об этом будет приветствоваться рынком", - сказал агентству финансовый управляющий Strateji Portfoy в Стамбуле Бурак Четинджекер.

Эрдоган избран президентом еще на 5 лет

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Турции, по итогам обработки 99,32 процента бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,91% голосов, а его соперник и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 48,09%.

"Реджеп Тайип Эрдоган избран президентом", - заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Эрдоган будет занимать пост президента третий срок подряд. 

Смотрите также:

Как землетрясение изменило настроения в Турции

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Предвыборные плакаты в Турции

Выборы президента Турции: в чем сила и слабость Эрдогана

Выборы президента Турции: в чем сила и слабость Эрдогана

Ни на одних выборах положение Эрдогана не было столь шатким, как на нынешних. Но эксперты считают, что во втором туре у действующего президента Турции шансы выше, чем у его соперника.
Политика17 мая 2023 г.
external

Турция перед выбором: кто больше всего желает поражения Эрдогану? (22.05.2023)

Турция перед выбором: кто больше всего желает поражения Эрдогану? (22.05.2023)

28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов. Страна расколота. Реджепа Тайипа Эрдогана считают фаворитом, но те, чьи родственники оказались за решеткой по политическим причинам, все еще надеются на поражение действующего президента и демократические преобразования.
Политика22 мая 2023 г.03:50 мин.
external

Раскол в Турции: во втором туре выборов оппозиция еще надеется сместить Эрдогана. Европа в фокусе

Раскол в Турции: во втором туре выборов оппозиция еще надеется сместить Эрдогана. Европа в фокусе

Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией уже 20 лет. Дважды он уже побеждал на президентских выборах в первом туре. Однако в третий раз сделать это ему не удалось. 28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов, страна расколота. Многие недовольны коррупцией и экономическим кризисом. Те, кто голосовал за Кемаля Кылычдароглу, надеются на демократические преобразования.
Политика18 мая 2023 г.25:33 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев (фото из архива)

ПВО сбили все выпущенные днем по Киеву российские ракеты

Конфликты6 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валерий Зорькин и Владимир Путин рассматривают карту

Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

Политика28 мая 2023 г.
Последствия российского удара по Днепру

Условия прекращения войны и другие события 458-го дня

Условия прекращения войны и другие события 458-го дня

Конфликты27 мая 2023 г.
USA Washington | Henry Kissinger

Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?

Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?

Политика27 мая 2023 г.
Покупательница в отделе овощей и фруктов немецкого супермаркета

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика и бизнес27 мая 2023 г.
"Зубы дракона" на границе России и Украины. Теперь такие же появились и на белорусской-украинской границе

Зачем в Беларуси на границе с Украиной ставят "зубы дракона"

Зачем в Беларуси на границе с Украиной ставят "зубы дракона"

Конфликты27 мая 2023 г.
Евгений Пригожин объявляет о выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута, фото 25 мая 2023 года

"Путин его терпит". Эксперты о войне Пригожина на публике

"Путин его терпит". Эксперты о войне Пригожина на публике

Конфликты27 мая 2023 г.
На главную страницу