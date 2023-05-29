Курс турецкой лиры упал после победы Эрдогана на выборах

Турецкая лира после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента продолжила падение и достигла рекордного значения на уровне 20,05 лиры за доллар по состоянию на утро понедельника, 29 мая.

Курс лиры к доллару опустился на 0,5 процента по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу перед выборами. Банк Morgan Stanley предупреждает, что к концу года курс лиры может упасть на 29 процентов - до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику, пишет агентство Bloomberg. Wells Fargo & Co. ожидает, что к концу квартала курс турецкой валюты достигнет уровня в 23 лиры за доллар.

"Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы", - сказал Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малик.

Роль Эрдогана в обвале лиры

Как напоминает Bloomberg, Эрдоган известен своим нестандартным подходом к денежно-кредитной политике. Президент считает, что низкие процентные ставки способствуют снижению инфляции, в то время как мировые центробанки, наоборот, повышают ставку для борьбы с ростом цен. В апреле инфляция в Турции достигла уровня в 43,68% при ставке в 8,5%.

Первыми признаками любого пересмотра текущей политики, скорее всего, станут назначения на ключевые экономические посты, включая министерство финансов и казначейства, а также в центральный банк, пишет Bloomberg. "Очевидно, что нынешняя модель экономики не работает. Эрдоган, вероятно, тоже это осознает, и умеренный переход к более традиционной политике в ближайшем будущем вероятен. Любой сигнал об этом будет приветствоваться рынком", - сказал агентству финансовый управляющий Strateji Portfoy в Стамбуле Бурак Четинджекер.

Эрдоган избран президентом еще на 5 лет

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Турции, по итогам обработки 99,32 процента бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,91% голосов, а его соперник и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 48,09%.

"Реджеп Тайип Эрдоган избран президентом", - заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Эрдоган будет занимать пост президента третий срок подряд.

Смотрите также: