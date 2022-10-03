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Турецкие лирыФото: DesignIt/Zoonar/picture alliance
Экономика и бизнесТурция

Инфляция в Турции превысила отметку в 83 процента

Александра Иванова
24 мин. назад

Нынешний уровень инфляции в Турции - максимальный с сентября 1998 года. Одной из причин роста цен в стране эксперты считают политику по снижению процентных ставок.

https://www.dw.com/ru/inflacia-v-turcii-prevysila-otmetku-v-83-procenta/a-63324039

Годовая инфляция в Турции по итогам сентября достигла нового пика в 83,45 процента, а ее рост за месяц составил 3,08 процента, сообщает в понедельник, 3 октября, Институт статистики Турции. Это - самый высокий уровень годовой инфляции в стране с сентября 1998 года.

Отмечается, что годовой рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки составил 93 процента, а рост цен в сфере перевозок - 117,66 процента. Наименее значительно за прошедший год выросли цены в сферах коммуникации и образования - на 30,76 процента и 36,69 процента соответственно.

К росту инфляции в Турции ведет несколько факторов. Одним из них является слабая национальная валюта лира. Ее нынешний обменный курс объясняет, почему импортируемые Турцией товары предлагаются внутри страны по высоким ценам.

Негативно отражаются на ценах и проблемы с международными цепочками поставок, которые ведут к подорожанию полуфабрикатов. Вместе с тем рост цен обуславливает и выросшая на фоне войны России против Украины стоимость электроэнергии.

Снижение процентных ставок в Турции

Существенным фактором, влияющим на рост цен в Турции, аналитики считают и начавшуюся в 2018 году политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению процентных ставок для ускорения экономического роста.

Эрдоган пошел тогда на эту меры вопреки совету главы Центрального банка, что привело к падению курса лиры до рекордно низкого уровня и к росту расходов в стране, зависящей от импорта материалов и энергии. С тех пор президент уволил трех руководителей Центрального банка.

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