 Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам | Новости из Германии о Европе | DW | 03.08.2022

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Европа

Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам

Уровень инфляции в Турции приблизился к пиковым показателям кризиса 1998 года. Сильнее всего дорожают транспортный сектор, продукты питания и напитки.

Пункты обмена валюты в Стамбуле

Пункты обмена валюты в Стамбуле

Годовая инфляция в Турции по итогам июля выросла до 79,6 процента - максимального показателя с 1998 года. Об этом институт статистики Турции сообщает в среду, 3 августа. По итогам июля месячный рост цен составил 2,37 процента.

Сильнее всего в стране растут цены в транспортном секторе - за год они увеличились на 119,11 процента, а продукты питания и напитки подорожали на 94,65 процента, указывают аналитики. Аналитики Reuters прогнозировали повышение потребительских цен в годовом выражении на уровне 80,5 процента, газета The Financial Times ожидала их роста в июле на 80,1 процента.

Годовая инфляция в стране находится на самом высоком уровне с сентября 1998 года - тогда она достигла 80,4 процента. На волне того кризиса к власти в 2003 году пришел Реджеп Тайип Эрдоган, ныне занимающий пост президента Турции, напоминает издание The Guardian.

Инфляция растет из-за слабеющей лиры

Инфляция в Турции начала расти осенью 2021 года, когда курс лиры резко упал после понижения Центральным банком страны ставки до 14 процентов, отмечает Reuters. В этом году рост цен еще больше подстегнули экономические последствия российского вторжения в Украину и продолжающееся падение лиры. Валюта ослабла на 44 процента по отношению к доллару в 2021 году и упала еще на 27 процентов в нынешнем.

Одной из причин роста цен аналитики называют начавшуюся в 2018 году политику Эрдогана по снижению процентных ставок для ускорения экономического роста. Это было сделано вопреки совету главы Центрального банка, что привело к падению курса лиры до рекордно низкого уровня и к росту расходов в стране, зависящей от импорта материалов и энергии, пишет The Guardian. С тех пор президент уволил трех руководителей центрального банка.

Экономисты сомневаются в правдивости показателей инфляции

Некоторые аналитики и оппозиция в стране считают, что истинный уровень инфляции выше официальных цифр, пишут FT и Reuters. Торговая палата Стамбула в июне сообщила, что годовая инфляция в крупнейшем городе Турции достигла 94 процентов. Отчет турецкой группы независимых экономистов ENAG показал, что потребительские цены в июне выросли на 175 процентов по сравнению с прошлым годом, отмечала газета The Guardian.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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