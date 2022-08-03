Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам

Годовая инфляция в Турции по итогам июля выросла до 79,6 процента - максимального показателя с 1998 года. Об этом институт статистики Турции сообщает в среду, 3 августа. По итогам июля месячный рост цен составил 2,37 процента.

Сильнее всего в стране растут цены в транспортном секторе - за год они увеличились на 119,11 процента, а продукты питания и напитки подорожали на 94,65 процента, указывают аналитики. Аналитики Reuters прогнозировали повышение потребительских цен в годовом выражении на уровне 80,5 процента, газета The Financial Times ожидала их роста в июле на 80,1 процента.

Годовая инфляция в стране находится на самом высоком уровне с сентября 1998 года - тогда она достигла 80,4 процента. На волне того кризиса к власти в 2003 году пришел Реджеп Тайип Эрдоган, ныне занимающий пост президента Турции, напоминает издание The Guardian.

Инфляция растет из-за слабеющей лиры

Инфляция в Турции начала расти осенью 2021 года, когда курс лиры резко упал после понижения Центральным банком страны ставки до 14 процентов, отмечает Reuters. В этом году рост цен еще больше подстегнули экономические последствия российского вторжения в Украину и продолжающееся падение лиры. Валюта ослабла на 44 процента по отношению к доллару в 2021 году и упала еще на 27 процентов в нынешнем.

Одной из причин роста цен аналитики называют начавшуюся в 2018 году политику Эрдогана по снижению процентных ставок для ускорения экономического роста. Это было сделано вопреки совету главы Центрального банка, что привело к падению курса лиры до рекордно низкого уровня и к росту расходов в стране, зависящей от импорта материалов и энергии, пишет The Guardian. С тех пор президент уволил трех руководителей центрального банка.

Экономисты сомневаются в правдивости показателей инфляции

Некоторые аналитики и оппозиция в стране считают, что истинный уровень инфляции выше официальных цифр, пишут FT и Reuters. Торговая палата Стамбула в июне сообщила, что годовая инфляция в крупнейшем городе Турции достигла 94 процентов. Отчет турецкой группы независимых экономистов ENAG показал, что потребительские цены в июне выросли на 175 процентов по сравнению с прошлым годом, отмечала газета The Guardian.

Смотрите также:

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Укрепление власти Эрдогана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Попытка путча как начало перемен В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Конституционный референдум 16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Неубедительная победа Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Турция в Сирии Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Под звуки падающей лиры С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана 24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Оппозиция вывела на улицы миллионы людей Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Итоги выборов: все предсказуемо Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Что дальше? Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем? Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль

