Турция: политики и мафия создают государство в государстве?

После попытки государственного переворота в 2016 году и последовавших за ним массовых арестах тюрьмы в Турции оказались полностью переполненными. В таких условиях риск заражения коронавирусом был особенно высок. В прошлом году правительство Турции отреагировало на сложную ситуацию: закон об амнистии позволил досрочно освободить около 90 000 заключенных. При этом множество журналистов и представителей оппозиции, а также заключенных с хроническими заболеваниями оставили за решеткой, в то время как другие заключенные, в том числе известный главарь мафиозной группировки Алааттин Чакыджи, вышли на свободу. Чакыджи на воле с апреля 2020 года.

В конце октября 2021 года был освобожден еще один из лидеров турецкого преступного мира Курсад Йылмаз. Он был приговорен к 66 годам лишения свободы, в том числе за убийство, создание преступной группировки и подстрекательство к убийству мэра. Однако после подачи ходатайства о пересмотре дела он был неожиданно освобожден после 17 лет тюремного заключения.

Оба преступника являются выходцами из правоэкстремистской среды - ультраправой организации ("Ülkücü") или "идеалисты", которая в Германии известна как "Серые волки". Особенно в 70-е годы прошлого века она прославилась в Турции жестокими актами насилия, поджогами и убийствами.

Встречи боссов мафии с главой партии турецких националистов

Глава ультраправой Партии националистического движения Девлет Бахчели

Сразу после освобождения Чакыджи посетил Девлета Бахчели, главу ультраправой Партии националистического движения, которая является младшим партнером партии ПСР президента Эрдогана в турецком правительстве и политически близка к "Серым волкам". Вскоре после встречи мафиози в нескольких публикациях в социальных сетях обрушился на лидера крупнейшей оппозиционной силы - Республиканской народной партии - Кемаля Кылычдароглу за критику его освобождения. В одном из текстов он открыто угрожал лидеру оппозиции посадить его на кол.

Йылмаз после своего освобождения также встретился с Бахчели. Официальный аккаунт Партии националистического движения в Twitter сразу после встречи опубликовал совместное фото, сделанное в офисе Бахчели.

"Государство в государстве" снова вернулось?

Близость политики и преступного мира напоминает многим туркам о темной главе в истории страны: в 1990-х годах считалось, что между высокопоставленными правительственными чиновниками и преступным миром существует множество связей. Предполагалось, что политические убийства или случаи, когда люди просто исчезали, могли быть на счету преступных группировок, которые, как "государство в государстве", могли действовать неконтролируемо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Сейчас все чаще появляются предположения о том, что мафия помогает правительству укрепить свою власть "полувоенными средствами". В конце концов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все больше теряет поддержку населения, что подрывает основу его власти. "Нынешнее правительство пробует новый метод, чтобы сохранить власть", - подозревает Фикри Саглар, бывший член оппозиционной Республиканской народной партии и эксперт по организованной преступности. "Это метод запугивания особенно людей, вовлеченных в избирательный процесс", - говорит он.

Контроль над серыми денежными потоками

Журналист и эксперт по организованной преступности Толга Сардан из новостного портала T24 считает, что возвращение мафии связано с серыми денежными потоками. Чакыджи и Йылмаз "в настоящее время предпринимают попытки взять под контроль часть средств неизвестного происхождения, которые обращаются, в частности, в Стамбуле", - сказал Сардан. В то же время он не верит в то, что мафия как военизированная сила будет контролировать ситуацию на улицах.

На местных выборах в 2019 году правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана проиграла оппозиции в нескольких крупных городах, в том числе в Стамбуле, и потеряла доступ к городским финансам. "По оценкам, ежегодно в Стамбуле циркулируют около десяти миллиардов долларов", - говорит Сардан. Деньги, которые срочно нужны президенту, чтобы прокормить свою систему кумовщины. "Эти денежные суммы, естественно, привлекают и организованную преступность", - считает Сардан.

Инсайдер рассказывает о связях мафии и правительства

В прошлом тесные связи с правительством приписывали и крестному отцу мафии Седату Пекеру, известному праворадикальными взглядами. Чтобы избежать ареста, Пекер сбежал в Дубай. Оттуда он уже несколько месяцев не дает покоя турецкому правительству, публикуя все новые разоблачения на YouTube и в Twitter.

Седат Пекер

Инсайдер Пекер подтверждает, что правительство и организованная преступность объединяют усилия в так называемом "глубинном государстве". При этом в центре внимания часто оказывался бывший соратник Пекера ультранационалистический министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Когда против Пекера было начато расследование, министр предупредил его. В свою очередь мафиози поддерживал карьеру Сойлу на госслужбе.

Если верить заявлениям Пекера, политики и турецкая мафия действуют сообща не только с момента освобождения Чакыджи и Йылмаза. Помимо министра внутренних дел Пекер назвал множество других известных правительственных чиновников и людей, близких к правительству, которые, как утверждается, причастны к преступной деятельности.

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