Фейки и голоса националистов: Турция перед вторым туром

Незадолго до второго тура президентских выборов избирательная кампания в Турции становится все более грязной, а ее тональность - все более агрессивной, констатируют наблюдатели. В то время как правительственный лагерь, представленный действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, похоже, делает все возможное, чтобы опорочить оппозицию и изобразить ее кандидата на пост главы государства предателем родины, сам Кемаль Кылычдароглу активно контратакует.

Бюллетень для голосования во втором туре президентских выборов в Турции Фото: DHA

"Эрдоган, это ты вел переговоры с террористами за закрытыми дверями, - заявил он на недавнем митинге. - Кто ты такой и что дает тебе право ставить под сомнение мой патриотизм?". О ходе кампании, вышедшей на финишную прямую, - DW.

Волна фейков

Команда президента Турции Эрдогана, судя по всему, делает ставку на фейки, указывают аналитики. В интернете циркулируют многочисленные фальшивки, касающиеся Народно-республиканской партии (НРП) - крупнейшей оппозиционной партии страны. Считается, что их распространяют члены и сторонники правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР).

К примеру, якобы предвыборный плакат с логотипом НРП, на котором написано: "YPG не является для нас террористической организацией (YPG - курдская военнизированная организация "Отряды народной самообороны", которую связывают с Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической группировкой в Турции, США, ЕС и ряде других странах. - Ред.). Решай сейчас!".

Организация Teyit.org, занимающаяся проверкой фактов, изучила подлинность этого и других распространяемых в интернете плакатов и пришла к выводу, что все они не являются частью предвыборной кампании НРП. Фейки о турецкой оппозиции появились еще до первого тура голосования, состоявшегося 14 мая. Но перед вторым туром их распространение, по мнению наблюдателей, стало более масштабными и систематическими.

Оппозиционный кандидат борется за голоса националистов

Оппозиция тем временем изменила свою стратегию. Политтехнологи партии восприняли прежний примирительный тон Кылычдароглу в ответ на нападки на него Эрдогана как проявление слабости. Этой позиции решено положить конец.

Кандидат в президент Турции Кемаль Кылычдароглу на предвыборном митинге Фото: Burak Kara/Getty Images

Отныне Кылычдароглу пытается привлечь турецких избирателей не только патриотическими заявлениями, но и высказываниями, враждебными по отношению к беженцам. Цель в данном случае, как поясняют эксперты, - заручиться поддержкой самой большой группы турецких избирателей - критически настроенных по поводу курса властей националистов.

Кылычдароглу в лоб атакует своего конкурента, утверждая, что Эрдоган привел в страну десять миллионов беженцев. По словам оппозиционного кандидата, если Эрдоган останется у власти, к ним добавятся еще десять миллионов, и турецкие города будут захвачены беженцами, мафией и наркобаронами. Кылычдароглу неоднократно заявлял, что в случае прихода к власти вышлет всех беженцев из страны. По данным Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в Турции проживают около четырех миллионов вынужденных мигрантов.

Радикальное изменение стратегии Кылычдароглу

Турецкий эксперт Кемаль Бозай из Центра исследования и предотвращения радикализации при Международном университете прикладных наук в Кельне называет изменение стратегии Кылычдароглу "радикальным". До сих пор, говорит Бозай, девизом 74-летнего политика был лозунг "Her sey güzel olacak", что можно перевести как "Все будет хорошо". Теперь тон его выступлений, добавляет Бозай, стал гораздо более агрессивным.

Сирийские беженцы в Турции Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

Кардинальные изменения в предвыборной риторике Кылычдароглу, которые должны привлечь на его сторону электорат занявшего третье место в первом туре выборов националистического и правопопулистского кандидата в президенты Синана Огана, представляются Бозаю рискованными. Тем более, что 22 мая Оган публично призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.

"Кылычдароглу не должен забывать, что он был поддержан курдскими, левыми и прогрессивными избирателями, особенно в крупных городах и мегаполисах, а также в курдских регионах. И они, возможно, не захотят согласиться с враждебным курсом кандидата по отношению к тем, кто ищет (в Турции. - Ред.) защиты. Поэтому может случиться так, что именно эти группы избирателей испытают разочарование и, возможно, вообще не придут на участки для голосования", - прогнозирует Бозай

Эрдоган уверенно идет на второй тур выборов

Пока оппозиция ведет тактические игры, Эрдоган делает ставку на стабильность и уверенность. "Мои драгоценные соратники и товарищи, мы успешно завершили самые важные выборы в нашей истории. С Божьим благословением мы превратим 28 мая в предвкушение следующего турецкого века. Я верю в вас", - написал 69-летний президент в Twitter,

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверенно идет на второй тур выборов Фото: DHA

До первого тура выборов оппозиция надеялась впервые за более чем 20 лет покончить с властной системой Эрдогана. Большинство опросов показывали, что Кылычдароглу лидирует. Полученный в итоге результат вызвал разочарование среди сторонников оппозиции. Кылычдароглу набрал почти 45% голосов, а поддерживающий его "Альянс нации" на парламентских выборах - 35%, что соответствует 213 местам в парламенте.

Реджеп Тайип Эрдоган, с другой стороны, лишь чуть не добрал голосов для победы в первом туре (49,5%). В свою очередь, "Республиканский альянс" во главе с ПСР Эрдогана обеспечил себе большинство в парламенте еще на пять лет, завоевав 322 из 600 мест. Таким образом, Эрдоган уверенно идет на второй тур выборов.

Голосование за рубежом уже началось

Более 3,4 млн живущих за границей турок имеют право голоса, и на зарубежных участках голосование во втором туре уже началось. Среди этой группы избирателей у Эрдогана явное преимущество: в первом туре за рубежом президент набрал больше голосов (57,5%), чем в самой Турции.

Турецкие избиратели, живущие за границей, уже могут голосовать на втором туре выборов Фото: Tuncay Yildirim/DW

"Избиратели, живущие в других странах, могут внести важный вклад в победу Эрдогана. Ему определенно нужны эти голоса во втором туре", - уточняет Кемаль Бозай. Понимая это, президент вновь обратился к соотечественникам, находящимся за границей, призвав их "защитить турецкое руководство".

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