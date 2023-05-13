Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Кемаль Кылычдароглу родился в семье турецкого служащего в провинции Тунджели на востоке Анатолии в 1948 году. Его семья происходит из этническо-религиозной общины алевитов. Кемаль был четвертым из семерых детей - и единственным из них, кто получил высшее образование. Отучившись в Анкаре на экономиста, он в 1971 году начал работать в турецком министерстве финансов - а затем стал последовательно подниматься по служебной лестнице, дойдя до должности директора ведомства по социальному страхованию. В 1994 году одно из турецких финансовых изданий назвало его "Чиновником года", в 1999 года он вышел на пенсию.

Кылычдароглу - борец с коррупцией и депутат парламента

Работая госчиновником, Кылычдароглу стал известен своей борьбой с коррупцией, снискав себе славу человека, который готов дотошно искать требуемые факты и доказательства. "В большом, полном документов архиве, Кылычдароглу быстро найдет свидетельства нарушений и коррупции, - говорит о нем один из коллег по Народно-республиканской партии, лидером которой Кылычдароглу сегодня является. - Честность для него не столько вопрос добродетели, сколько условие нормальной работы".

Кемаль Кылычдароглу в детстве Фото: DHA

Политическая карьера Кылычдароглу началась с того момента, когда руководство Народно-республиканской партии, старейшей политической силы в Турции, поручило ему подготовить доклад о борьбе с коррупцией. В 2002 году Кылычдароглу стал депутатом турецкого парламента - в тот же самый год, когда к власти в стране пришел Реджеп Тайип Эрдоган. Спустя 5 лет Кылычдароглу был избран заместителем председателя своей партии, и его имя стало постоянно упоминаться турецкой прессой благодаря проводимым им громким антикоррупционным расследованиям. Популярности прибавляли решительные словесные перепалки в парламенте с депутатами из правящей Партии справедливости и развития (AKP). В 2009 году Кылычдароглу участвовал в выборах мэра Стамбула, но уступил кандидату от AKP.

"Ганди-Кемаль" Кылычдароглу

Когда в результате разразившегося в 2010 году скандала с обнародованием видеоролика интимного содержания в отставку ушел тогдашний глава Народно-республиканской партии, его место занял Кемаль Кылычдароглу. В 2017 году международную известность получил пеший переход политика и его сторонников из Анкары в Стамбул: получивший название "Марш справедливости", он продлился 25 дней и преследовал цель привлечь внимание к репрессиям, которые правящая в Турции партия Эрдогана обрушивала на головы своих политических противников.

Кемаль Кылычдароглу сделал себе имя благодаря решительной борьбе с коррупцией Фото: DHA

Среди соратников Кылычдароглу известен своим невозмутимым спокойствием, за что уже получил прозвище "Ганди-Кемаль", намекающее на сходство со стилем общения Махатмы Ганди. "Я никогда не злюсь", - признался Кылычдароглу в одном из интервью. "Он даже слишком спокойный, - подтвердила однажды его супруга. - Он никогда не повышает голос, не кричит. С ним даже невозможно от души поругаться!"

Впрочем, работать вместе с таким политиком не всегда просто, говорят его однопартийцы. "Он крайне терпелив, решителен, внимателен к деталям и прилежен", - делится в интервью с DW заместитель главы партии Бюлент Кюсоглу. При этом на нынешней политической сцене в Турции Кылычдароглу является человеком, на которого было совершено наибольшее число нападений и покушений. К таковым относится и нападение на него в Анкаре в 2019 году. Как вспоминают очевидцы, имевший множественные ссадины и синяки на лице политик был крайне спокоен и призывал сторонников не эскалировать ситуацию - а сторонники в этот момент так и кипели от негодования.

Кемаль Кылычдароглу с супругой, Анкара, 2018 год Фото: picture-alliance/abaca/M. Kaynak

6 политических движений против Эрдогана

Несмотря на популярность Кылычдароглу в Турции его нередко критикуют, считая недостаточно харизматичным для того, чтобы выиграть выборы у Эрдогана. Даже в оппозиционном альянсе, выдвинувшем политика на выборы и состоящем помимо Народно-республиканской партии из пяти других политических движений, по поводу кандидата имеются разногласия. Одно из движений даже грозилось из-за этого покинуть альянс, предлагая выдвинуть в противники Эрдогану мэра Стамбула или мэра Анкары, но после длительных переговоров единство было восстановлено.

В итоге оба мэра - в команде Кемаля Кылычдароглу, а в случае его победы станут вице-президентами страны. Впрочем, для этого спокойному политику из Народно-республиканской партии осталось лишь выиграть выборы в Турции 14 мая.

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