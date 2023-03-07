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Лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу во время выступления в Анкаре
Кемаль Кылычдароглу во время выступления в АнкареФото: Ercin Erturk/AA/picture alliance
ПолитикаТурция

Турецкая оппозиция выдвинула кандидата на пост президента

Жан Рофе
1 ч. назад

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу объявлен единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции.

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После нескольких месяцев ожесточенных дебатов альянс шести оппозиционных партий Турции ("Народный альянс") определился с единым кандидатом для участия в президентских выборах в мае. Им стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Народно-республиканскую партию (НРП), сообщил в понедельник, 6 марта, председатель Партии счастья Темель Карамоллаоглу.

"Наша единственная цель - привести страну к дням процветания, мира и радости, - заявил Кылычдароглу, выступая перед тысячами сторонников в Анкаре после своего выдвижения кандидатом. - Мы будем управлять Турцией на основе консультаций и консенсуса".

Разногласия среди оппозиции

"Народный альянс" долгое время не мог договориться о едином кандидате от оппозиции на пост главы государства, в последние дни даже появились признаки распада оппозиционного блока. Пять партий были согласны с выдвижением Кемаля Кылычдароглу. Против его кандидатуры выступила лидер Хорошей партии Мераль Акшенер. Она предлагала выдвинуть кандидатом мэра Стамбула Экрема Имамоглу или мэра Анкары Мансура Яваша, которые также являются членами НРП.

Соглашение, достигнутое в последний момент, предусматривает, что в случае победы Кылычдароглу на выборах лидеры пяти других оппозиционных партий станут вице-президентами. Кроме того, блок допускает назначение мэров Стамбула и Анкары на посты вице-президентов "при подходящих условиях".

Что обещает "Народный альянс"

Президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая. При этом действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган еще в прошлом году заявил о намерении сохранить свои полномочия.

Оппозиционный блок в случае победы хочет вернуть парламентскую форму правления, которую Эрдоган сменил на президентскую. Кроме того, "Народный альянс" намерен бороться с инфляцией, восстановить независимость центрального банка страны и продолжить путь Турции к членству в Европейском Союзе.

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