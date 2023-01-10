Турция: сохранение власти Эрдоганом - в интересах Путина

Отношения Турции и России носят противоречивый характер. Тем не менее Москва пытается поддержать Эрдогана накануне всеобщих выборов надеясь, что он и его партия сохранят власть.

Вскоре после начала вторжения России в Украину Кремль фактически оказался в изоляции на Западе. У президента России Владимира Путина осталось не так много партнеров среди промышленно развитых стран. При этом Турция, являющаяся членом НАТО, не ввела никаких санкций против Москвы и до сих пор поддерживает отношения с нею. И одновременно поставляет оружие Украине.

Турция как площадка для переговоров

У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана за долгие годы общения установились тесные контакты. В конце 2021 года пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Эрдогана и Путина "дружеские отношения". В ноябре прошлого года Эрдоган, в свою очередь, заявил, что у него с Путиным "доверительные отношения".

Турцией и ООН была подготовлена так называемая "зерновой сделка", 22 июля 2022 года Фото: OZAN KOSE/AFP

Эрдоган умело использовал начало войны в Украине для расширения своего влияния. Когда дипломатических каналов связи с Россией у Запада почти не осталось, Анкара предложила себя в качестве посредника между Москвой и Киевом, и по сей день остается главным игроком, с которым обе стороны продолжают разговаривать.

В Турции состоялось несколько встреч между украинцами и россиянами на различных уровнях: 10 марта 2022 года в Анталии прошли переговоры глав МИД Украины, России и Турции. "Зерновая сделка", которая позволяет экспортировать украинскую пшеницу через Черное море, была согласована в июле при посредничестве ООН и Турции, само соглашение было подписано в Стамбуле.

"Для России Турция - окно в мир"

Эксперт по внешней политике и энергетике Айдын Сезер подтверждает, что война на Украине помогла лидерам Турции и России сблизиться. "Для России Турция - это окно в мир. Отношения с Анкарой очень важны и ценны для Кремля", - считает он. И чтобы так и осталось, в Кремле хотели бы, чтобы власть в Анкаре не сменились после всеобщих выборов 18 июня 2023 года - когда будут избраны и президент, и парламент страны. По словам Сезера, Путин понимает, "что в интересах России, чтобы такой лидер, как Эрдоган, управлял Турцией".

На выборах 18 июня Эрдоган намерен обеспечить себе третий президентский срок Фото: Presidential Press Service/dpa/picture alliance

Поэтому в последнее время Москва несколько раз пыталась поддержать действующее турецкое правительство. Например, российский концерн "Газпром" согласился отсрочить выплаты по долгам Турции за поставки ей газа. РФ делает это не "просто так", а в своих интересах, пояснил DW турецкий дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

А в октябре прошлого года Путин предложил превратить Турцию в так называемый энергетический хаб. В Анкаре позитивно отнеслись к этому предложению. Его реализация означала бы, что российский газ будет доставляться европейским потребителям через Турцию - беспроигрышный вариант для обеих стран.

Путину нужен Эрдоган, а Эрдогану - Путин

Политическая и экономическая поддержка со стороны России тем более важна для правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСиР), потому что у нее есть трудности с контактами в ЕС и США, подчеркнул в интервью DW эксперт по международным отношениям Ханде Орхон Оздаг. Разногласия и напряженность между Турцией и Западом существуют уже несколько лет. И турецко-европейские, и турецко-американские отношения ухудшились.

"Война на Украине дала ПСиР возможность углубить экономические связи с Россией, поскольку Турция не присоединилась к санкциях США и ЕС (против РФ. - Ред.)", - указал эксперт. По его словам, Путин сделал возможным для Эрдогана две важные вещи: "Политическую популярность за счет соглашения о поставках зерна и экономическую поддержку в связи с газом". А это как раз то, что нужно ПСиР перед выборами, потому что популярность партии в обществе, по данным опросов, падает.

Демократическая оппозиция нежелательна

По оценкам наблюдателей, далеко не факт, что политическая ситуация в Турции останется прежней. Эрдоган хочет переизбраться на пост президента. Но социологи не сулят ему легкой победы - оппозиция действительно может победить, что будет означать смену руководства в стране спустя более чем 20 лет.

Акция протеста турецкой оппозиции, апрель 2022 года Фото: Ozan Köse/AFP/Getty Images

С другой стороны, в России у Эрдогана хороший имидж, считает турецкий политолог Юмит Назми Хазир, который занимается исследованиями в Москве. "Отношения Путина и Эрдогана существуют уже двадцать лет. Обе стороны хорошо знают друг друга и могут общаться напрямую", что облегчает им отстаивание своих интересов, уверен эксперт.

Если бы оппозиция победила на выборах в Турции, это противоречило бы интересам России, уточняет Хазир, потому что новое правительство может быть более демократичным. "Тогда способность России вести Турцию определенным курсом снизится. Москве придется иметь дело с несколькими игроками", - прогнозирует эксперт.

Разногласия из-за Сирии

Тем не менее также существует вероятность конфликта и разногласий между Москвой и Анкарой. Например, вооруженные силы обеих стран участвуют в войне в Сирии, поддерживая протвоборствующие группировки. Россия традиционно была главным союзником сирийского правителя Башара Асада, а Турция - представителей оппозиции, таких как Свободная сирийская армия, и в то же время проводит военные операции против курдов на севере Сирии.

Лагерь беженцев в сирийском Идлибе после удара войск Асада, ноябрь 2022 года Фото: Izzeddin Kasim/AA/picture alliance

Однако в последние недели становится очевидным, что две страны и в этом вопросе могут достичь взаимопонимания. После многих лет резкой риторики в адрес Асада Эрдоган смягчил свой тон. Турция заявила, что хочет в ближайшее время провести мирные переговоры с Сирией при участии Россия. Сначала встретятся министры иностранных дел трех стран, а затем и их лидеры, отмечается в заявлении Анкары от 5 января.

Между тем многие аналитики скептически относятся к сближению России и Турции. Анкара вторгается в сферу влияния Москвы, полагает Хазир. А эксперт по Восточной Европе Заур Гасымов из Боннского университета добавляет, что Эрдоган начал "вести гораздо более активную политику на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке". Смириться с этим России непросто. "Кремль не видит в Турции союзника. В Сирии, в армяно-азербайджанском конфликте и в Ливии у Кремля совсем другие цели, чем у Турции. Кремль рассматривает Турцию скорее как одного из соперничающих с ним партнеров", - резюмировал Гасымов в беседе с DW.

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