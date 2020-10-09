Эрдоган и курды: репрессии как предвыборная стратегия

В Турции после прошедших в марте 2019 года коммунальных выборов за прокурдской Партией демократии народов (HDP) окончательно закрепилось прозвище "коронующей". Ведь ее продуманная тактика привела к первому поражению на выборах правящей Партии справедливости и развития (AKP) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . Руководство HDP тогда сознательно отказалось выставлять собственного кандидата в некоторых городах и призвала своих сторонников отдать голос за другую оппозиционную силу - Народно-республиканскую партию (CHP). Итоговая победа представителей CHP на выборах в отдельных городах страны была бы невозможна без поддержки курдских избирателей.

Однако успешная стратегия HDP, которая так помогла ее партнеру по оппозиции, может привести к негативным последствиям для самой партии. За прошедшие месяцы в Турции были задержаны десятки оппозиционеров, в том числе 17 членов партии HDP. Основанием для этих задержаний генпрокуратура назвала волнения, происходившие в районе города Кобани на севере Сирии в 2014 году.

Кобани: доказательства собраны за одну ночь?

Задержания членов Партии демократии народов

Шесть лет назад, когда Кобани в ходе гражданской войны в Сирии находился в осаде террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), курдские формирования, в том числе партия HDP, призвали к протестам. Кроме прочего, их участники требовали от турецкого правительства занять более последовательную позицию в отношении ИГ. Вскоре демонстрации, однако, потеряли свой мирный характер. В ряде городов в турецком регионе Южная Анатолия произошли волнения, в результате которых погибли десятки человек. Сегодня генпрокуратура Турции заявляет о том, что причиной задержания политиков из партии HDP стали именно эти "убийства, покушения на убийства и мародерство".

Политологи и правовые эксперты, с которыми пообщалась DW, считают задержания из-за протестов в Кобани еще одним способом убрать с дороги неугодных. "Какие доказательства могли быть найдены за одну ночь, чтобы на их основании задержать 82 человек?" - задается вопросом адвокат Фиген Чаликусу из партии CHP. По мнению оппозиционного политика, эти задержания проводились "не в рамках обычных следственных и уголовных процессов".

Аналогичного мнения придерживается и политолог Бурак Билгехан Озпек. "Кажется, что события в Кобани стали инструментом для того, чтобы разгромить политические позиции курдского движения, партии HDP и ее сторонников", - говорит он.

Принудительная отставка глав местных органов власти

Президент Турции Эрдоган, вероятно, хотел бы расколоть оппозицию перед следующим выборами

Со времени своего поражения на выборах в марте 2019 года правительство Турции последовательно увеличивает давление на партию HDP. В большинстве из 65 коммун, в которых прокурдская партия одержала победу, за последнее время главы местных органов власти были сняты с должности и заменены на управляющих из Анкары. На данный момент представители партии HDP стоят во главе лишь шесть маленьких коммун. Ряд политиков были помещены в следственные изоляторы. Обоснование прокуратуры при этом оставалось неизменным: связи с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией (PKK). С 2016 года в заключении находятся, несмотря на скудные доказательства вины, и бывшие сопредседатели партии HDP Селахаттин Демиртас и Фиген Юксекдаг.

Политолог из Университета Анкары Баскин Оран видит в частых задержаниях политиков из партии HDP попытку помешать оппозиции объединиться. "Режим решил вытащить на свет какие-нибудь старые документы, чтобы саботировать процесс объединения (представителей оппозиции. - Ред.)", - говорит он.

Курдский вопрос как предвыборная тактика?

Беспорядки в городе Кобани в 2014 году стали основанием для задержаний противников Эрдогана

Оппозиции, которой в прошлом не раз мешали идеологические противоречия, наконец удалось объединить усилия для борьбы с правительством Эрдогана. Особенно явственно это проявилось во время коммунальных выборов 2019 года. Самые разные оппозиционные силы - исламисты, националисты, социал-демократы и левые либералы - несмотря на свои политические различия, тогда впервые объединили усилия, чтобы совместно выступить против "общего врага" Эрдогана.

Наряду с экономическим кризисом объединение сил оппозиции представляет для президента Турции сегодня один из самых серьезных вызовов. Исходя из этого, некоторые турецкие эксперты полагают, что правительство попытается расколоть оппозицию с помощью очень чувствительного курдского вопроса. Расчет при этом идет на то, что в объединенном блоке оппозиции республиканская партия CHP соседствует с ультранационалистами из "Хорошей партии" (IYI), которых поддерживают избиратели со взглядами от патриотических до националистских. Слишком дружественная политика по отношению к курдам, а также сотрудничество с HDP, получившей от правительства клеймо "террористической партии", может отпугнуть ядерный электорат обеих вышеназванных партий.

"Пощечина от демократии" для Эрдогана

Председатель турецкой Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу

И все же на данный момент кажется, что стратегия по расколу оппозиции пока не дает ожидаемого результата. Председатель социал-демократов, Кемаль Кылычдароглу, в начале октября в очередной раз поддержал политиков из HDP. Он раскритиковал волну задержаний и подчеркнул успех сотрудничества с националистической партией IYI. "Наш союз не удастся разрушить никому. У нас всегда будут хорошие отношения", - заявил он во время выступления в турецком парламенте.

В то же время он продемонстрировал боевой дух в преддверии следующих президентских выборов. Они назначены на 2023 год, однако не исключено, что их проведут досрочно. "Мы выиграем эту игру у избирательных урн", - заявил Кылычдароглу. Как и во время коммунальных выборов в Стамбуле, "правительству придется стерпеть пощечину от демократии", - добавил он.

Смотрите также:

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Первая остановка По данным ООН, более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома на севере Сирии из-за военной операции Турции, начавшейся 9 октября. Эти люди бегут вглубь страны или же пытаются пересечь границу с Ираком, но удается это не всем. Телль-Тамер - населенный пункт, где сейчас много беженцев из города Рас- эль-Айна.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием В городе одни мужчины Во многих населенных пунктах в приграничной полосе на севере Сирии остались одни мужчины. Женщины и дети бежали от военных действий. Часть из них направилась в город Эль-Хасака, центр одноименной провинции. "Но условия в Хасаке становятся все хуже, потому что туда постоянно прибывают новые беженцы. Поэтому мы решили остаться здесь, в Дерике", - рассказывает DW Суна, мать троих детей.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием "Мы все потеряли" Большинство тех, кто вынужден был бежать в результате военной операции Турции в Сирии, - курды. Этот мужчина рассказывает, что в его родном городе Рас-эль-Айне остались в основном арабы. Он поддерживает связь по телефону со своими бывшими соседями. "Вчера они рассказали, что исламисты разрушили наш дом. Мы все потеряли", - говорит DW этот мужчина.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Беженцы в Телль-Тамере Военные действия проходили всего в нескольких километрах от Телль-Тамера. Поэтому многие международные гуманитарные организации покинули его. Но город наполнен беженцами из Рас-эль-Айна и соседних деревень. Они предоставлены сами себе. Оказать им помощь пытаются лишь немногие оставшиеся здесь местные НПО.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Помощь местных НПО Помимо Телль-Тамера, в других близлежащих деревнях также проживают сотни внутренне перемещенных лиц. "Они селятся в пустых домах, многие из них - слишком близко к местам, уже взятым под контроль турецкой армией, или тем районам, где еще находятся боевики "Исламского государства", - рассказал DW координатор одной из местных НПО Хасан Башир.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Беженцам не хватает продовольствия Этот арабский мужчина из Рас-эль-Айна ждет своей очереди, чтобы получить продукты, которые раздают беженцам местные НПО. У мужчины большая семья - четыре жены и много детей. Гуманитарная помощь же состоит только из одного пайка на семью.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Школы стали приютом для беженцев Все школы в городах вдоль сирийской границы были закрыты с начала военной операции Турции. В зданиях школ сейчас живут беженцы. Как в этой школе в Телль-Тамере. Тот, кто могли уехать, направились в такие города, как Эль-Хасака, которые находятся южнее. Остальные остаются здесь и приспосабливаются к тяжелым условиям жизни.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Без воды и света 50 курдских семей из Рас-эль-Айна сейчас живут в этой заброшенной школе в Телль-Тамере без воды и электричества. Поскольку здесь очень плохие санитарные условия, местные доктора опасаются вспышки холеры и других заболеваний. "Если так будет продолжаться, мы столкнемся с серьезным гуманитарным кризисом", - говорит один из них в интервью DW.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Ситуация в больницах Многих раненых в ходе военных действий доставили в больницу в Телль-Тамере. Но здесь лежат и те, кто страдает от тяжелых заболеваний. Двое больных рассказали DW, что должны были пройти химиотерапию в Дамаске до начала военной операции в Турции, но не успели выбраться из города. Нынешняя ситуация не позволяет им туда добраться.

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием Жизнь среди руин В этом районе на окраине Телль-Тамера почти никто не живет. Местные жители бежали отсюда после прихода боевиков ИГ. Раньше здесь находилась христианская церковь, которую взорвали исламисты. Сейчас среди руин вынуждены жить несколько семей беженцев из Рас-эль-Айна. Автор: Наталья Позднякова

