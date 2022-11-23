Турция ведет наступление в Сирии и Ираке. С согласия Москвы?

После авианалетов Турции на позиции курдов в Сирии и Ираке Эрдоган анонсировал и возможность наземного наступления. Почему турецкий президент решил обострить ситуацию именно сейчас?

О намерении атаковать с воздуха позиции курдов в Сирии и Ираке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил еще летом. Таким образом, начало воздушной операции было лишь вопросом времени. И вот, вечером 20 ноября, спустя неделю после взрыва в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек и еще 80 получили ранения, ВВС Турции нанесли серию ударов по позициям представителей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и сил самообороны сирийских курдов (YPG) на севере Сирии и в Ираке.

По данным турецкой армии, в ходе этого наступления под названием "Когтистый меч" было уничтожено около 90 объектов курдских повстанцев, в том числе бункеры, туннели и склады боеприпасов. Кроме того, были "нейтрализованы 184 террориста", указывалось в заявлении. Проверить эту информацию по независимым источникам невозможно.

Анкара считает YPG сирийской ячейкой КРП, которая также запрещена в Германии и находится в списке террористических организаций в Европе и США. Турция возлагает на YPG и КРП ответственность за недавний взрыв в Стамбуле, которому в стране был присвоен статус теракта. Со своей стороны, YPD и PKK отрицают свою причастность к нападению.

При этом YPG пользуется поддержкой США. Ведь несколько лет назад силы самообороны сирийских курдов сыграли важную роль в вытеснении джихадистской организации "Исламское государство" (ИГ) из Сирии.

Угрозы Эрдогана начать наземное наступление в Сирии и Ираке

По данным сирийских активистов, в ходе нынешнего турецкого наступления в Сирии и Ираке погибли не менее 35 человек, в том числе десяток солдат сирийской правительственной армии. В то же время на севере Ирака, по их словам, потерь не было.

После вывода войск США из Сирии Турция часто атакует северные регионы это страны. Благодаря военным операциям и сотрудничеству с повстанческими группировками Анкаре удалось взять под контроль часть приграничных территорий.

Теперь Эрдоган предпринимает следующий шаг, угрожая начать наземное наступление. "Мы не зря сказали, что придем однажды ночью", - заявил он. Турецкие эксперты считают наземное наступление весьма вероятным, но когда именно оно начнется, пока неизвестно.

Курды обещают Турции ответные удары

В свою очередь, курдские повстанцы объявили о намерении предпринять ответные действия, и они не заставили себя долго ждать. 21 ноября ракета упала в области Газиантеп на турецко-сирийской границе. Два человека, включая ребенка, были убиты. 19 человек, по данным министерства здравоохранения Турции, получили ранения.

После падения ракеты на границе Сирии и Турции Фото: DHA

Координировала ли Анкара военное наступление с Москвой и Вашингтоном? Сравнительно мягкая реакция обеих стран и заявление Эрдогана от 21 ноября дают повод по крайней мере предположить это. Президент Турции сказал, в частности: "Мы общались со всеми сторонами по дипломатическим каналам и предприняли и продолжаем предпринимать различные шаги в соответствии с этим".

Синем Адар (Sinem Adar), эксперт по Турции немецкого фонда "Наука и политика" (SWP), также сомневается, что Анкара пошла на такой шаг в одиночку. Она напоминает, что консульство США в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке, предупредило своих граждан за два дня до начала турецкого военного наступления и призвало их покинуть эти районы.

Турецкое наступление в Сирии и Ираке и критика из Германии

По информации Курдской общины Германии (Kurdische Gemeinde Deutschland), целями Анкары при наступлении становились в основном объекты инфраструктуры, такие как больницы и транспорт, а также районы с мирными жителями. Это основано на военной стратегии Турции, направленной на изматывание гражданского населения и отчуждение его от партий, которые таким образом теряют поддержку людей, утверждают в организации. Более того, эти нападения направлены на то, чтобы вытеснить курдов с их родины и вызвать демографические изменения в регионе, полагают в Курдской общине Германии.

Уже 20 ноября несколько политических партий ФРГ - СвДП, "зеленые" и Левая партия - осудили действия Турции и потребовали от Анкары немедленно прекратить воздушные удары, которые противоречат международному праву. 21 ноября уже правительство Германии обратилось к Турции с призывом к сдержанности. Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger) призвал Турцию к соразмерной реакции и соблюдению международного права. Ситуация на севере Сирии и Ирака и без того очень напряженная, сказал он. Более того, уважение международного права означает, прежде всего, обеспечение защиты гражданского населения при любых обстоятельствах, добавил Бургер. Турция обосновывает свое наступление в Сирии и Ираке правом на самооборону, гарантированным статьей 51 Устава ООН. "Однако право на самооборону не включает в себя право на возмездие", - констатировал Бургер.

Курдская община в Германии требует, чтобы правительство ФРГ заняло по отношению к Турции ту же позицию, какую оно занимает по отношению к России. При нарушении международного права не может быть двойных стандартов, заявили представители организации DW. "Война причиняет страдания, приносит смерть и отрывает людей от их родной земли. Это в равной степени относится и к курдам, и к украинским мирным жителям. Поэтому мы требуем четкого осуждения нападений и, при необходимости, вступления в силу механизма санкций", - продолжили представители курдской общины. Они вменяют правительству Германии в вину, что оно до сих пор не смогло осадить консервативное правительство партии AKP. По мнению организации, сегодня это правительство дестабилизирует весь Ближний Восток, а Запад одобряет и терпит это.

Взрыв в Стамбуле как повод для давно спланированного наступления?

По мнению многих экспертов, масштабное наступление Анкары не стало неожиданным.

Эксперт по Турции фонда "Наука и политика" Синем Адар Фото: DW

Они считают, что турецкие власти планировали его уже давно и только ждали удобного случая. По мнению политолога из Дуйсбурга Исмаила Кюпели (Ismail Küpeli), подобные военные операции и наступления являются частью базовой политики Турции, направленной на удушение в зародыше стремления курдов к автономии или независимости. Кроме того, такие военные действия служат и тому, чтобы, апеллируя к националистическим чувствам у населения во время кризиса, набирать внутриполитические очки, полагает эксперт.

Примечательно, что вокруг военного наступления в Сирии и Ираке сплотилась почти вся турецкая оппозиция. Так, пресс-секретарь основной оппозиционной партии страны НРП Фаик Озтрак заявил 21 ноября, что его партия поддерживает борьбу турецкой армии с террором и террористическими организациями. "Эти солдаты - наши солдаты, эта армия - наша армия. Наша борьба с террором законна, а те, кто за счет солдат хочет получить голоса избирателей, ничего не добьются", - добавил Озтрак.

Международная политическая ситуация тоже выглядит благоприятной для Анкары. По мнению эксперта по Турции Синем Адар, на руках у Эрдогана сейчас имеются определенные козыри. В этой связи она указывает на продолжающиеся переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара обвиняет обе страны в поддержке терроризма и требует от них прекратить помощь курдским повстанцам и признать YPG террористической организацией, напоминает Адар. В то же время позиции Россия в Сирии сейчас ослаблены из-за войны в Украине, добавляет она.

Плохая экономическая ситуация также играет свою роль в возобновлении широкомасштабного наступления, указывает эксперт. В начале лета 2023 года в Турции пройдут выборы, и, по словам Адар, партия Эрдогана озабочена сохранением власти.

Некоторые эксперты считают наступление Турции в Сирии и Ираке попыткой Эрдогана набрать очки перед выборами Фото: Presidential Press Service/dpa/picture alliance

Согласно официальным данным, уровень инфляции в Турции недавно составил 85,5 процента. Многие жители страны не могут удовлетворить даже свои базовые потребности. Критики обвиняют Эрдогана в том, что при помощи военных ударов он пытается отвлечь внимание от кризиса.

Может ли конфликт между Турцией и курдами перекинуться на Германию?

По оценкам курдской общины, в ФРГ проживает около 1,5 миллиона курдов, а опыт показывает, что конфликты в регионах происхождения могут быстро перекинуться на Германию. Совсем недавно, 19 ноября, произошло столкновение между болельщиками клуба Türkgücü и второго состава мюнхенского футбольного клуба "Бавария" , после того как фанаты последнего развернули баннер с надписью "Фан-клуб ФК "Бавария" Курдистан". Пришлось вмешаться полиции. В результате травмы получили 19 человек, в том числе десять полицейских и девять болельщиков "Баварии".

По словам представителей курдской общины, такие столкновения происходят снова и снова, потому что курдам пытаются создать репутацию преступников. Все, что в культурном и этическом плане указывает на курдскую идентичность, часто рассматривается как провокация и терроризм. Это попытка свести все курдское "на нет", и она крайне разочаровывает курдов в Германии, заявляют в организации.

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