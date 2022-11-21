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Последствия турецкого авианалета в Сирии (фото из архива) Фото: North Press Agency via REUTERS
КонфликтыТурция

Турция готовит наступление против курдов в Сирии и Ираке

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

В борьбе против формирований курдов Турция не ограничится воздушными ударами, заявил президент Эрдоган. По его словам, сейчас решается вопрос, сколько турецких солдат примет участие в наземной операции.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после воздушныхударов по позициям курдов в Сирии и Ираке не исключил наземного наступления. "То, где Турция не ограничится воздушными ударами, даже не ставится под вопрос, нужно решить, сколько солдат примет участие в наземной операции, и после этого будут предприняты соответствующие шаги", - заявил он в понедельник, 21 ноября, в Стамбуле. Эрдоган не привел каких-либо деталей.

В ночь на 20 ноября Турция нанесла многочисленные удары с воздуха по позициям курдской группировки YPG и Курдской рабочей партии (КРП) в северной части Ирака и северной части Сирии. В результате погибли не менее 35 человек, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR). Формирования курдов пообещали нанести удары возмездия. 20 и 21 ноября Турция сообщила об обстреле на границе сСирией, в результате которого есть убитые и раненые.

Анкара не намерена обсуждать операцию с США и Россией

По словам Эрдогана, Турция заранее не обсуждала вопрос о наземной операции ни с США, ни с Россией. Турции незачем испрашивать у кого-то разрешения, пояснил турецкий президент. Ранее Москва и Вашингтон предостерегли Анкару от наступления в северной части Сирии. Эрдоган пообещал провести наземную операцию еще в середине года. Россия поддерживает сирийскую регулярную армию, а США - формирования YPG, вместе с которыми они борются против джихадистов из "Исламского государства" (ИГ).

Правительство Турции обосновало последнюю серию воздушных ударов нападением на торговый центр в Стамбуле, совершенным неделю тому назад. В Анкаре возложили ответственность за это нападение на YPG и КРП. Обе эти группировки заявили о своей непричастности. Турция считает YPG и КРП террористическими группировками.

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