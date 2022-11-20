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Северная Сирия (фото из архива)Фото: Lefteris Pitarakis/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаТурция

Турецкие военные атаковали курдов в Сирии и Ираке

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Минобороны в Анкаре сообщило, что операции направлены против запрещенной в Турции Курдской рабочей партии и сил самообороны сирийских курдов (YPG).

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Турецкие военные в ночь на воскресенье, 20 ноября, атаковали позиции курдов в северной Сирии и северном Ираке. Операции направлены против запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП) и сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщило Минобороны в Анкаре.

Турецкое правительство обвиняет оба объединения во взрыве в центре Стамбула, в результате которого на прошлой неделе погибли шесть человек, еще 31 получил ранения.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), после атаки с воздуха на позиции курдовна севере Сирии есть раненые и погибшие.

Турецкий новостной канал CNN Türk также сообщил о нападениях на такие пункты, как Кобане, которые до сих пор удерживались курдскими повстанцами. На странице Минобороны Турции в Twitter сообщалось, что "нападения" будут отомщены и что наступило "время расплаты".

Задержана женщина

Власти Турции 14 ноября объявили о задержании женщины, по их данным, заложившей бомбу в центре Стамбула. Полиция города заявила, что подозреваемая приехала в Турцию из Сирии, где, как она рассказала на допросе, проходила подготовку в лагерях вооруженных формирований курдов. Ранее турецкое правительство сообщило, что на видеозаписях была замечена подозрительная женщина. По словам министра юстиции Бекира Боздага, она около 40 минут сидела на скамейке на улице Истикляль и встала незадолго до взрыва.

Власти говорили о "теракте"

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что речь идет о "террористическом акте".

Курдская рабочая партия запрещена как в Турции, так и в Германии. В США и странах Евросоюза она считается террористической организацией.

Смотрите также:

Интервью DW со спецпредставителем США по Сирии

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