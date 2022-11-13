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На месте взрыва в СтамбулеФото: Kemal Aslan/REUTERS
ОбществоТурция

Вице-президент Турции назвал взрыв в Стамбуле терактом

Ольга Лебедева
17 мин. назад

Взрыв прогремел на популярной пешеходной улице Истикляль, причины пока не известны. По данным губернатора провинции Стамбул Али Ерликая, погибли минимум 6 человек.

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На пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. В результате погибли как минимум 6 человек, написал губернатор провинции Стамбул Али Ерликая в Twitter в воскресенье, 13 ноября. Кроме того, ранения получил еще 81 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. На месте взрыва работают полицейские, пожарные бригады и медики.

Вице-президент Турции Фуат Октай назвал взрыв в Стамбуле "террористическим актом". "Мы исходим из того, что речь идет о теракте", - заявил он вечером на пресс-конференции. При этом в настоящее время предполагается, что взрыв совершила женщина-смертница. Дальнейшие детали Октай не сообщил.

О мотивах взрыва пока ничего не известно. Государственный телеканал TRT сообщает о большом числе спасательных бригад на месте взрыва. Прокуратура Стамбула начала расследование.

Президент Эрдоган заявил о "вероломном нападении"

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал случившееся "вероломным нападением". Профильные органы работают над установлением стоящих за взрывом группировок, заявил глава государства на пресс-конференции.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) направил своему турецкому коллеге соболезнования в связи с трагедией. "Известие о разрушительном взрыве посреди оживленного Стамбула меня потрясло", - написал он. Штайнмайер выразил соболезнование близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. "В этот момент шока мы, немцы, стоим на стороне жителей Стамбула и турецкого народа", - добавил он.

Временный запрет для сообщений СМИ о взрыве

Турецкий регулятор Rtük ввел временный запрет для сообщений СМИ о взрыве в крупнейшем по численности городе республики, чтобы избежать страха и паники среди населения.

Улица Истикляль в европейской части Стамбула - популярное место для прогулок как у жителей города, так и у туристов.

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