Ислам в Турции: что угрожает секуляризму

Глава турецкого управления по делам религий (Diyanet) Али Эрбас известен своим консервативным толкованием ислама и взглядами, которые для многих турок уже не соответствуют времени. То, что Эрбас возложил вину за пандемию COVID-19 на гомосексуалов и тех, кто решился на развод, было лишь одним из его сомнительных высказываний, вызвавших шквал критики. Тем не менее с 2017 года Эрбас как главный исламский авторитет играет все большую роль в турецком обществе.

Его самым громким выступлением стала церемония открытия мечети в соборе Святой Софии в июле 2020 года, которую он вел. Во время своей пятничной проповеди Эрбас держал при себе меч. Жест, который основан на османской традиции, возмутил часть общества. Многие усмотрели в этом осознанный уход от республиканского наследия Турции.

Курсы изучения Корана для дошкольников

С тех пор Эрбан стал самым важным рупором консервативных сил страны. Сейчас управление по делам религий под его руководством требует, чтобы перед школой дети в возрасте от 4 до 6 лет посещали обязательные курсы изучения Корана.

Эрбас на церемонии открытия мечети

Чтобы достичь этой цели, ведутся переговоры с министерствами образования и науки. Между тем к данной идее многие отнеслись критически, несмотря на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган все время повторяет, что хочет видеть будущее поколение более религиозным, воспитанным на исламско-консервативных ценностях.

Ведомство Эрбаса также пытается вмешаться в мир цифровых технологий: в публикации под названием "Этика соцсетей" управление по делам религий выступает за то, чтобы регулировать соцсети с помощью исламских структур, выступающих в роли судей, и с их помощью наказывать за неправильное поведение, если закон этого не предусматривает. Турецкое руководство в настоящий момент пытается усилить свое влияние в интернете.

"Ислам должен быть в каждой сфере"

Две недели назад Эрбас вместе с Эрдоганом открывал ежегодную церемонию для судей в Турции. Впервые в истории страны она сопровождалась молитвой, которую произнес глава управления по делам религий.

Али Эрбас и Реджеп Тайип Эрдоган

Для оппозиции и либеральных сил растущее влияние ведомства является сигналом того, что принцип отделения религии от государства в Турции начинает размываться. Но Эрбас лишь поддерживает усиление роли своего ведомства: "Почему религия не должна быть видимой частью общества?". Он выступает за то, чтобы ислам присутствовал в каждой сфере жизни общества, в том числе и в правосудии.

"Война с секуляризмом в Турции"

Журналист Бурчу Каракас, изучающий деятельность управления по делам религий, наблюдает за этой тенденцией с тревогой: "Слова Эрбаса показывают, что государство с помощью религии хочет регулировать публичную сферу. Если раньше полномочия этого ведомства заключались в том, чтобы проводить богослужения, то теперь они стали намного шире. Правительство ведет войну с секуляризмом и использует в ней эту организацию как инструмент".

Признаком растущего влияния управления по делам религий является и значительный рост бюджета этой организации. В 2021 году он составляет 12,9 млрд лир, в то время как 10 лет назад - всего 3 млрд. На этом фоне были продлены и полномочия Эрбаса, 8 октября он был вновь назначен на пост главы организации.

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