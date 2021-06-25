 Новый мегапроект Эрдогана: благо или вред для Стамбула? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 25.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Новый мегапроект Эрдогана: благо или вред для Стамбула?

Канал "Стамбул" соединит два моря и станет дублером Босфорского пролива. Но его строительство может обернуться экологической и экономической бедой для города.

Суда на Босфоре

Суда на Босфоре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган известен своей страстью к крупным строительным проектам. Новый аэропорт в Стамбуле, самая большая мечеть Турции, туннель, который проложен под Босфором, - все эти сооружения в самое короткое время были возведены фактически на пустом месте.

Однако новый проект Эрдогана - канал "Стамбул" - относится к совсем другой категории. Турецкие власти планируют - ни много ни мало - создать второй Босфор, а точнее, дублер этого пролива. Искусственно построенный на западных окраинах Стамбула 45-ти километровый канал будет проходить параллельно Босфору и соединит между собой Черное и Мраморное моря. Цель - разгрузить Босфорский пролив, судоходство в котором становится все более интенсивным год от года. Турецкие чиновники указывают на связанные с этим риски аварий - а после случившегося в марте этого года ЧП, когда контейнеровоз Ever Given блокировал Суэцкий канал, и на опасность повторения подобного сценария на Босфоре.

Здание на берегу Босфора, поврежденное проходившим по каналу танкером

Здание на берегу Босфора, поврежденное проходившим по каналу танкером

За что критикуют проект канала "Стамбул"

То, что многие жители Стамбула долгое время считали перспективой далекого будущего, уже сейчас обретает все более четкие контуры. Строительство канала должно начаться в ближайшее время. В марте 2020 года стартовала первая фаза проекта - среди инвесторов оказалось много претендентов из Ближнего и Среднего Востока.

Но мэр Стамбула Экрем Имамоглу, большая часть интеллектуальной элиты и городского населения критикуют планы строительства. Основной аргумент против нового канала - вред окружающей среде. Хотя турецкое министерство экологии в конце 2019 года дало позитивную экспертную оценку проекту, независимые ученые прогнозируют ужасные последствия строительства канала.

Как рассказал в интервью DW Мегат Гюней, председатель стамбульской палаты инженеров-экологов, "Стамбул" полностью изменит ситуацию с водоснабжением 16-миллионного города, крупнейшего в Турции, фактически отрезав его от основных источников пресной воды, находящихся на европейской части Босфора. "Мы потеряем основное хранилище питьевой воды на европейской стороне, а расположенное там же озеро Теркос будет интегрировано в канал", - говорится в докладе инженеров.

Экрем Имамоглу

Экрем Имамоглу

Взамен пресная вода для города будет поступать из водохранилища в 200 километрах восточнее Стамбула, для чего требуется реализовать еще один мега-проект - строительство гигантской плотины. "В итоге это приведет к тому, что оплата за воду для жителей города резко вырастет", - прогнозирует Гюней.

Кроме того, строительство канала "Стамбул" фактически уничтожит экосистему на европейской части Босфора, с многочисленными видами растений и животных. Птицы используют эту территорию для зимовок и вывода потомства. Строительство канала приведет к тому, что многие из них окажутся под угрозой вымирания. На севере города ради реализации проекта будут вырублены около 200 тысяч деревьев. 136 квадратных километров аграрных земель и 13 квадратных километров пастбищ будут уничтожены.

Но и это еще не все. Под угрозой окажется экосистема Мраморного моря, куда в случае строительства нового канала попадет более соленая и менее богатая кислородом вода из Черного моря. Сейчас это происходит в очень незначительных объемах благодаря имеющейся в Босфоре системе разнонаправленных течений. После появления "Стамбула" специалисты видят высокую вероятность того, что Черное море начнет мелеть, а Мраморное - вымирать.

Выгодный проект. Но для кого?   

Исследователь леса Доганай Толунай из Стамбульского университета говорит в интервью DW, что экспертная оценка правительства недостаточна, потому что были исследованы не все аспекты строительства канала. "Как минимум по десяти пунктам имеются недостатки. Влияние на флору, фауну, воздух, побережье не были исследованы в полной мере", - говорит Толунай.

Доганай Толунай

Доганай Толунай

Но никакие контраргументы пока не могут остановить мега-проект. Ведь в его рамках, помимо собственно канала, планируется и возведение новых жилых районов. Согласно правительственному отчету, вдоль канала будет построено жилье для 1,2 млн человек. Строительным фирмам для этих целей будет предоставлена площадь в 83 квадратных километра. В целом, по мнению Гюнея, проект "Стамбул" принесет огромные доходы инвесторам. "При строительстве канала прибыль может достигать 800 млрд долларов, - говорит эксперт. - Но выиграют от этого только элиты. Простые люди будут выселены с этой территории. Своих привычных мест обитания лишатся и животные".

Другой пункт, вызывающий дискуссию вокруг строительства канала "Стамбул" - высокие расходы для турецкой казны. Официально речь идет об 11,5 млрд долларов. Но эксперты говорят о гораздо более высоких расходах. Этот проект будут финансировать налогоплательщики, что критикует оппозиция, в  том числе и мэр Стамбула. "Мы будем бороться против канала "Стамбул", - заявил Имамоглу, который намерен каждый день информировать население о проекте строительства канала.

Пока остановить реализацию проекта это не помогло. Хуже того: поскольку по указанию мэра по городу были развешены плакаты "Или канал, или Стамбул", указывающие на риски проекта, центральные власти Турции начали расследование против стамбульского мэра.

Смотрите также: 

  • Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, Атланта

    Аэропортом "номер один" по числу пассажиров и количеству взлетов-посадок - с большим отрывом - можно назвать международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. В 2017 году пассажиропоток этой воздушной гавани в США достиг 104 млн человек. Еще ни одному аэропорту в мире, кроме этого, не удалось приблизиться к отметке 100 млн пассажиров год.

  • Пекинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Пекинский столичный международный аэропорт

    Пекинский аэропорт занимает второе место в рейтинге международных воздушных портов. В 2017 году его услугами воспользовались 95,8 млн авиапассажиров. Рост числа пассажиров и количества авиаперевозок в пекинском аэропорту был зафиксирован во время проведения Олимпийских игр в КНР в 2008 году. Специально к Олимпиаде здесь был открыт новый терминал, спроектированный архитектором Норманом Фостером.

  • Международный аэропорт в Дубаи

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Дубаи

    Пассажиропоток в международном аэропорту Дубаи (ОАЭ) составил в 2017 году 88 млн человек. Причем большинство из них - 87,72 млн человек - иностранцы. Транзитных пассажиров, которые делают пересадку в Дубаи, этот аэропорт привлекает возможностью шоппинга. За счет чего аэропорт в Дубаи стал почти легендарным.

  • Аэропорт в Токио

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Токио Ханеда, Япония

    Если бы речь шла о спортивном соревновании, то аэропорт японской столицы занял бы хорошее четвертое место. Число авиапассажиров в 2017 году в аэропорту Токио Ханеда достигло 85,4 млн.

  • Авиалайнер над Лос-Анджелесом

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лос-Анджелес, США

    Этот авиалайнер через несколько минут приземлится в калифорнийском мегаполисе Лос-Анджелесе. И тем самым путешествующие на нем пассажиры войдут в число тех 84,56 млн пассажиров, которые в 2017 году воспользовались услугами этого аэропорта. Аэропорт в Лос-Анджелесе - пятое место в рейтинге крупнейших воздушных портов мира.

  • Бастиан Швайнштайгер в аэропорту Чикаго

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт О'Хара, Чикаго

    Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер (Bastian Schweinsteiger) - один из 79,81 млн авиапассажиров, посетивших в 2017 году аэропорт О'Хара в Чикаго. Сейчас, на закате своей звездной карьеры, Швайнштайгер играет в футбольной команде Chicago Fire, поэтому часто бывает в аэропорту, который назван в честь одного из американских пилотов времен Второй мировой войны.

  • Международный аэропорт Лондон Хитроу

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лондон Хитроу, Великобритания

    Не только среди американских и азиатских воздушных портов есть мировые лидеры - но и среди европейских. Например, аэропорт Хитроу - самый крупный из трех лондонских воздушных гаваней. Он занимает 7-е место в международном рейтинге. Пассажиропоток в аэропорту Лондон Хитроу составил в 2017 году 78,01 млн человек. И это несмотря на то, что в Хитроу всего две взлетно-посадочные полосы.

  • Фуникулер в аэропорту Гонконга

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Гонконга

    72,67 млн пассажиров в 2017 году обслужили в международном аэропорту Гонконга. Аэропорт построен по большей части на искусственном острове, название которого переводится как "пахнущий, ароматный". Гонконгский аэропорт считается одним из лучших в мире, в том числе, по уровню оснащенности и качеству инфраструктуры.

  • Международный аэропорт Пудун

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Пудун, Шанхай

    В шанхайском аэропорту Пудун, как и во всех крупных международных воздушных портах, важную роль отводят вопросам безопасности. В прошлом году пассажиропоток здесь немного уменьшился и составил 70 млн человек. Зато объем грузовых авиаперевозок вырос более чем на 11 процентов.

  • Самолеты Air France

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Шарль де Голль, Париж

    Французский аэропорт имени Шарля де Голля в Париже в прошлом году обслужил 69,47 млн авиапассажиров. Этот воздушный порт является стыковочным узлом для пассажирских лайнеров, в том числе, французской авиакомпании Air France. В рейтинге крупнейших аэропортов он занимает 10-е место.

  • Недостроенный берлинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт имени Вилли Брандта, Берлин

    Если бы 1-е место присуждали за самый долгий срок строительства международного аэропорта, то оно без сомнения досталось бы немцам и пока все еще недостроенному аэропорту имени Вилли Брандта в Берлине. Почти 9 лет продолжаются работы по возведению крупного воздушного порта в немецкой столице. Но зато есть надежда, что самый знаменитый долгострой Германии будет построен основательно и без изъянов.

    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


Смотреть видео 25:38

Катастрофа в Турции: в море появилась опасная слизь. Европа в фокусе

                                                        

 

Контекст

Путин и Эрдоган вредят инвестиционному климату своих стран

Россия и Турция рискуют утратить высокую привлекательность для немецкого среднего бизнеса и уступить лидирующие позиции двум странам из группы БРИКС.  

Как Эрдоган хочет войти в историю Турции (на бюджетные деньги)

Авторитарный стиль президента Турции, на первый взгляд, не вредит экономике страны. Но, как выясняется, на самом деле в Турции освоили строительство своих "потемкинских деревень".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа в Турции: курорты Анталии страдают из-за отсутствия туристов из РФ и других стран (01.06.21)  

Турция сильно пострадала от пандемии: как прививают жителей отдаленных районов (14.04.2021)  

Реклама