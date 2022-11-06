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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём (фото из архива)
Тобиас Билльстрём (фото из архива)Фото: Fredrik Sandberg/AP Photo/picture alliance
ПолитикаШвеция

Швеция откажется от поддержки курдов для вступления в НАТО

Жан Рофе
23 мин. назад

Ради вступления в Североатлантический альянс новое шведское правительство готово пойти навстречу Турции в вопросе курдских ополченцев.

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Новое правительство Швеции дистанцируется от курдского ополчения в Сирии, чтобы получить одобрение Турции на вступление в НАТО. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

Анкара считает курдские Отряды народной самообороны (YPG) и их политическое крыло "Демократический союз" (PYD) связанными с Курдской рабочей партии (КРП), которая признана террористической организацией в Турции, а также в США и ЕС. В то же время Швеция вместе с США и некоторыми другими членами НАТО поддерживала YPG в борьбе против "Исламского государства".

"Существует слишком тесная связь между этими организациями и КРП, чтобы это было хорошо для отношений между нами и Турцией, - сказал глава МИД Швеции Билльстрём в интервью шведскому радио. - Главная цель - членство Швеции в НАТО", - подчеркнул он.

Процедура приема в НАТО

Швеция и Финляндия в мае отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО в конце июня, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял возражения против присоединения Швеции и Финляндии к блоку.

Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма выдачи предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Позднее Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении данных обещаний.

На начало ноября 28 из 30 государств - членов НАТО, в том числе Германия, согласились на прием Финляндии и Швеции. Документы об их вступлении должны быть ратифицированы всеми участниками альянса. Только после этого обе североевропейские страны будут защищены статьей 5 Устава НАТО, закрепляющей принцип коллективной обороны.

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