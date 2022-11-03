  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
КонфликтыРоссия

Эрдоган вернул Путина в зерновую сделку

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
29 мин. назад

Кремль публично опозорился, не получив никаких бонусов от двухдневного выхода из зерновой сделки. Все увидели, кто сейчас старший партнер в отношениях Путина с Эрдоганом, считает Иван Преображенский.

https://p.dw.com/p/4J0cH
Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, сентябрь 2022 года
Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, сентябрь 2022 годаФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Владимир Путин грозно заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в случае нового нарушения Украиной своих обязательств. Но перед этим Москва в сделку вернулась после двух дней угроз. Почему Кремлю не удалось заморозить это соглашение и выиграл ли он что-то от своего шантажа?

Не сдержали паузу

Минобороны РФ не продержалось и недели. Только 29 октября оно заявило о прекращении участия России в зерновой сделке, заключенной Россией с ООН и Турцией (а также, как принято считать, и с Украиной, хотя она с россиянами по этому поводу никаких документов не подписывала - Киев также заключил соглашение только с Анкарой и ООН). Военное ведомство утверждало тогда, что это ответ на атаку дронов в бухте Севастополя на российские корабли. При этом украинская сторона указывала, что российские корабли из акватории Черного моря регулярно наносили ракетные удары по городам Украины.

Иван Преображенский
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Вслед за Минобороны о прекращении сделки сообщил и российский МИД. Россияне вышли из смешанной контрольной комиссии в Стамбуле, в ведении которой был досмотр судов, прибывающих в украинские порты и выходящих из них, на наличие военных грузов. Но никто почему-то не испугался Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Турция и ООН заверяли, что обсуждают проблему с россиянами, а зерновозы как ни в чем ни бывало продолжали спокойно выходить из украинских портов и идти в сторону турецких проливов и в Средиземное море. Только уже без российского досмотра.

Тут подал голос и Владимир Путин, до этого, похоже, ожидавший, что все кинуться к нему в ноженьки просить отменить решение "злых" Шойгу и Лаврова. Однако ни западные лидеры, ни Владимир Зеленский не повелись на эту попытку сыграть в доброго и злого следователей. В итоге, Путину, судя по всему, надоело ждать, и он лично подтвердил приостановку участия России в зерновой сделке. Но ощутимой паузы так и не возникло.

Сдались на милость Эрдогана

Ситуация для России становилась все более позорной. Угрожает уже лично Путин, но почти ничего не происходит. И сделать ничего нельзя. Пальнешь по зерновозу - испортишь отношения с турецким правителем Реджепом Эрдоганом. А он только что договорился с Путиным о создании в Турции хаба для перепродажи в Европу российского газа, но при этом является также главным посредником в перепродаже украинского зерна, а значит, и бенифициаром этой сделки. То же самое будет, если разбомбить украинскую портовую инфраструктуру или склады с зерном, уже часто оплаченным покупателями.

Других же проблем в области безопасности Россия, как оказалось, создать практически не может. В свое время целью зерновой сделки было разблокировать украинские порты и добиться гарантий того, что российская оккупационная армия не попытается воспользоваться тем, что входы в порты разминированы и, например, рискнет высадить десант. Но сейчас положение на фронте таково, что о десанте уже и речи не идет.

Так что самым заметным последствием попытки шантажа стала потеря Россией возможности контролировать проходящие через турецкие воды зерновозы. И неважно, сам Путин это осознал, или ему в доступной форме ситуацию прояснил Эрдоган. Главное, что в Москве поспешили придумать способ, как попытаться сохранить лицо. Им и стали гарантии украинской стороны, что транзитный коридор не будет использован в военных целях.

Встреч с западными лидерами на Бали не будет?

По большому счету не имеет значения, подписала в реальности Украина какой-то протокол о гарантиях или нет. Ведь в изначальных соглашениях, которые украинские власти заключили с ООН и Турцией, демилитаризация транзитного коридора гарантировалась. Достаточно было еще раз это повторить. Важно, что Кремль так открыл для себя лазейку. Заявив, что протокол от украинской стороны получен, Россия вернулась в зерновую сделку. Но скрыть позорное дипломатическое поражение ей, однако, не удалось.

Все увидели, кто сейчас старший партнер в отношениях Путина с Эрдоганом. И главное - никто, кроме турецкого президента, даже не дернулся начинать переговоры с российским президентом. Если это была неявная попытка начать хоть какие-то переговоры, чтобы создать почву для встреч Путина на G20 в Индонезии с западными лидерами или Владимиром Зеленским, то она очевидно провалилась. Так и не возникло ни одной новой темы, которая бы вынудила Запад войти в прямой контакт с Путиным на саммите "двадцатки".

Все пока мимо: и угроза мирового голода, и запугивание "грязной бомбой". ЕС даже готов на зиму принять новые миллионы беженцев из украинских городов с разрушенной инфраструктурой. Впрочем, до саммита G20 время еще есть и надо быть готовыми к тому, что Кремль попытается создать какую-то новую тему для переговоров.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Зерно начали вывозить из Украины

Иван Преображенский
Иван Преображенский Иван Преображенский - кандидат полит. наук, эксперт по Центр. и Восточной Европе, колумнист DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

В Киеве заявили, что Украина будет продолжать экспортировать пшеницу, несмотря на недавний ракетный удар РФ по порту Одессы. Корреспондент DW Ник Коннолли отправился на юг Украины, где встретился с людьми, которые пытаются вывезти украинское зерно различными нетрадиционными путями.
Политика25 июля 2022 г.03:29 мин.
external

Логистический хаос вокруг украинской пшеницы (27.07.2022)

Логистический хаос вокруг украинской пшеницы (27.07.2022)

Тонны зерна застряли на польско-украинской границе. Пшеницу ждут в Европе, Африке и Азии. Однако транспортировка грузовиком или поездом сложна и требует много времени. Из-за этого цены растут
Политика27 июля 2022 г.03:19 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Логотип Microsoft на здании компании в Мюнхене (фото из архива)

Microsoft выделит еще 100 млн долларов на техпомощь Украине

Конфликты13 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Aktion in der Neuen Nationalgalerie zu Protesten im Iran

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Культура3 ч. назад
Владимир Путин

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Конфликты20 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Конфликты22 ч. назад61:27 мин.
Карикатура DW: "Илон Маск" ощипывает голубую птичку - символ Twitter. Вокруг разлетаются глубые перья.

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Экономика и бизнес2 ноября 2022 г.
Солдаты в Беларуси

Что белорусы хотят знать на случай объявления мобилизации?

Что белорусы хотят знать на случай объявления мобилизации?

Политика2 ч. назад
Самолеты авиакомпании Lufthansa стоят в ряд в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Экономика и бизнес19 ч. назад
На главную страницу