Эрдоган вернул Путина в зерновую сделку

Кремль публично опозорился, не получив никаких бонусов от двухдневного выхода из зерновой сделки. Все увидели, кто сейчас старший партнер в отношениях Путина с Эрдоганом, считает Иван Преображенский.

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, сентябрь 2022 года Фото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Владимир Путин грозно заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в случае нового нарушения Украиной своих обязательств. Но перед этим Москва в сделку вернулась после двух дней угроз. Почему Кремлю не удалось заморозить это соглашение и выиграл ли он что-то от своего шантажа?

Не сдержали паузу

Минобороны РФ не продержалось и недели. Только 29 октября оно заявило о прекращении участия России в зерновой сделке, заключенной Россией с ООН и Турцией (а также, как принято считать, и с Украиной, хотя она с россиянами по этому поводу никаких документов не подписывала - Киев также заключил соглашение только с Анкарой и ООН). Военное ведомство утверждало тогда, что это ответ на атаку дронов в бухте Севастополя на российские корабли. При этом украинская сторона указывала, что российские корабли из акватории Черного моря регулярно наносили ракетные удары по городам Украины.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Вслед за Минобороны о прекращении сделки сообщил и российский МИД. Россияне вышли из смешанной контрольной комиссии в Стамбуле, в ведении которой был досмотр судов, прибывающих в украинские порты и выходящих из них, на наличие военных грузов. Но никто почему-то не испугался Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Турция и ООН заверяли, что обсуждают проблему с россиянами, а зерновозы как ни в чем ни бывало продолжали спокойно выходить из украинских портов и идти в сторону турецких проливов и в Средиземное море. Только уже без российского досмотра.

Тут подал голос и Владимир Путин, до этого, похоже, ожидавший, что все кинуться к нему в ноженьки просить отменить решение "злых" Шойгу и Лаврова. Однако ни западные лидеры, ни Владимир Зеленский не повелись на эту попытку сыграть в доброго и злого следователей. В итоге, Путину, судя по всему, надоело ждать, и он лично подтвердил приостановку участия России в зерновой сделке. Но ощутимой паузы так и не возникло.

Сдались на милость Эрдогана

Ситуация для России становилась все более позорной. Угрожает уже лично Путин, но почти ничего не происходит. И сделать ничего нельзя. Пальнешь по зерновозу - испортишь отношения с турецким правителем Реджепом Эрдоганом. А он только что договорился с Путиным о создании в Турции хаба для перепродажи в Европу российского газа, но при этом является также главным посредником в перепродаже украинского зерна, а значит, и бенифициаром этой сделки. То же самое будет, если разбомбить украинскую портовую инфраструктуру или склады с зерном, уже часто оплаченным покупателями.

Других же проблем в области безопасности Россия, как оказалось, создать практически не может. В свое время целью зерновой сделки было разблокировать украинские порты и добиться гарантий того, что российская оккупационная армия не попытается воспользоваться тем, что входы в порты разминированы и, например, рискнет высадить десант. Но сейчас положение на фронте таково, что о десанте уже и речи не идет.

Так что самым заметным последствием попытки шантажа стала потеря Россией возможности контролировать проходящие через турецкие воды зерновозы. И неважно, сам Путин это осознал, или ему в доступной форме ситуацию прояснил Эрдоган. Главное, что в Москве поспешили придумать способ, как попытаться сохранить лицо. Им и стали гарантии украинской стороны, что транзитный коридор не будет использован в военных целях.

Встреч с западными лидерами на Бали не будет?

По большому счету не имеет значения, подписала в реальности Украина какой-то протокол о гарантиях или нет. Ведь в изначальных соглашениях, которые украинские власти заключили с ООН и Турцией, демилитаризация транзитного коридора гарантировалась. Достаточно было еще раз это повторить. Важно, что Кремль так открыл для себя лазейку. Заявив, что протокол от украинской стороны получен, Россия вернулась в зерновую сделку. Но скрыть позорное дипломатическое поражение ей, однако, не удалось.

Все увидели, кто сейчас старший партнер в отношениях Путина с Эрдоганом. И главное - никто, кроме турецкого президента, даже не дернулся начинать переговоры с российским президентом. Если это была неявная попытка начать хоть какие-то переговоры, чтобы создать почву для встреч Путина на G20 в Индонезии с западными лидерами или Владимиром Зеленским, то она очевидно провалилась. Так и не возникло ни одной новой темы, которая бы вынудила Запад войти в прямой контакт с Путиным на саммите "двадцатки".

Все пока мимо: и угроза мирового голода, и запугивание "грязной бомбой". ЕС даже готов на зиму принять новые миллионы беженцев из украинских городов с разрушенной инфраструктурой. Впрочем, до саммита G20 время еще есть и надо быть готовыми к тому, что Кремль попытается создать какую-то новую тему для переговоров.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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