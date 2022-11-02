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Корабли в Черном море перед БосфоромФото: UMIT BEKTAS/REUTERS
КонфликтыРоссия

Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Ольга Лебедева
26 мин. назад

Минобороны РФ заявило, что Москва получила от Украины достаточные письменные гарантии, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ.

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Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки" по безопасному экспорту украинской сельхозпродукции через гуманитарные коридоры в Черном море. Москва получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о том, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ, заявило в среду, 2 ноября, министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что гарантии получены благодаря ООН и Турции и представляются на данный момент достаточными, поэтому РФ возобновляет участие в соглашении.

Возобновление вывоза украинского продовольствия морским путем через согласованный в июле гуманитарный коридор подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в Анкаре, он заявил о продолжении поставок зерна из украинских портов с 12.00 мск. По словам Эрдогана, об этом он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным накануне.

Соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море

29 октября Россия приостановила участие в соглашениях о вывозе сельхозпродукции из украинских портов, объяснив решение атаками дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте и обвинив в причастности к ним Великобританию. В пресс-службе МИД РФ заявили, что "зеленый коридор", созданный в рамках "зерновой сделки", якобы стал прикрытием для нападения на корабли. В Европе и США резко раскритиковалирешение Москвы и призвали возобновить экспорт зерна.

На следующий день ООН, Турция и Украина согласовали движение на 31 октября 14 судов, находящихся в турецких водах без участия России. Кроме того, три стороны соглашения договорились о проведении в тот же день инспекций 40 отбывающих судов. Тем самым, несмотря на решение РФ, "зерновой коридор" продолжил работать. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия блокирует проход груженых зерном кораблей.

Соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна, было подписано 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. В соответствии с договоренностью, экспорт украинского продовольствия, заблокированного с начала войны РФ против Украины, велся с 1 августа из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. По данным ООН, к 28 октября объем экспорта зерна в рамках данного соглашения составил около 9 млн тонн.

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