Очередной шантаж Путина: СМИ ФРГ о срыве "зерновой сделки"

Какими мотивами руководствовался Владимир Путин, объявляя о выходе России из "зерновой сделки", и что этот шаг означает для перспективы мирных переговоров в Украине? Эти и другие вопросы обсуждают немецкие СМИ.

Решение России выйти из зернового соглашения, позволяющего и в условиях войны осуществлять вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины, о чем Кремль объявил после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября, вызвал большой резонанс в немецкой прессе. Было ли это решение спонтанным или Путин готовил его давно? И утрачена ли теперь надежда на скорое прекращение войны? DW собрала самые содержательные суждения немецких журналистов на эти темы.

FAZ: "Расторжение "зерновой сделки" - это удар по Украине"

Выход Росси из зернового соглашения - это и удар против Украины, считает московский корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt).

Напоминая, что за последние недели президент России Владимир Путин не раз критиковал Черноморскую инициативу, благодаря которой, по данным ООН, к концу октября из Украины удалось вывезти 9,2 млн тонн зерна, журналист предполагает: "Целью российских угроз выйти из сделки, очевидно, было добиться дальнейшей поддержки Запада в экспорте российской сельскохозяйственной продукции. Ее санкционные меры не затрагивают напрямую".

Как отмечает Шмидт, на экспорте аграрной продукции зарабатывает не только российское государство, но и приближенные Путина - такие, как экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и зять главы МИД России Сергея Лаврова. Указывая, что кампания Кремля против "зерновой сделки", к тому же, совпала с периодом отсутствия успехов ВС РФ в Украине, обозреватель FAZ приходит к выводу: "Россия более чем когда-либо хочет навредить Украине, для которой очень важны доходы от экспорта зерна".

Комментируя утверждение Москвы, что подвергшиеся атаке украинских дронов корабли Черноморского флота РФ обеспечивали безопасность "зернового коридора", журналист напоминает, что сама необходимость его создания была обоснована российским вторжением в Украину, в ходе которого с самого начала был задействован и Черноморский флот - "в частности, при обстреле с моря украинской энергетической и инфраструктуры".

Süddeutsche Zeitung: "Надежда на переговоры теперь тщетна"

По мнению обозревателя газеты Süddeutsche Zeitung Томаса Авенариуса (Tomas Avenarius), основание, которым воспользовался Владимир Путин для расторжения зернового соглашения, а именно - атака украинскими дронами Черноморского флота РФ, - демонстрирует, что российский президент "и дальше намерен работать со своим самым действенным оружием - недвусмысленными угрозами в адрес сторонников Киева".

Давая оценку не подтвержденным доказательствами обвинениям Кремля в адрес Великобритании в связи с атакой на Севастопольскую бухту и повреждениями труб "Северных потоков", журналист отмечает: "Путина вряд ли может удивить, что киевские войска атакуют российские военные корабли у берегов Крыма: ведь летом военный противник уже потопил флагман Черноморского флота крейсер "Москва". Да и о том, что британцы не только поставляют (Украине. - Ред.) оружие, но и помогают, как минимум в сферах логистики и разведки, насвистывают воробьи с кремлевских крыш".

Корабли и подлодки Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива) Фото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance

"Чего же хочет Путин?" - задается вопросом обозреватель Süddeutsche Zeitung, пытаясь проанализировать логику действий российского президента. "Во-первых, он сделал тщетной надежду на переговоры (об окончании войны с Украиной. - Ред.): ведь зерновое соглашение расценивалось как "трамплин" для их начала при посредничестве Турции и ООН, - рассуждает Авенариус. - В то же время угрозы в адрес сторонников Киева являются недвусмысленными. Непосредственное участие британских военных в украинской атаке может стать основанием для войны между Россией и НАТО. Путин вряд ли хочет такой войны. Но угрозы остаются его самым действенным оружием".

WAZ: "Путин ведет дело к обострению конфликта"

На важную роль "зерновой сделки" с участием России и Украины как "маленького шага" на пути к будущему мирному соглашению между двумя странами указывает и автор комментария для издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) Ян Дёрнер (Jan Dörner).

Между тем, по его мнению, события последних недель показали, что у самого Владимира Путина "воли к достижению мира путем переговоров не заметно". "Ведь вместо деэскалации Путин делает все, чтобы усугубить конфликт, - пишет журналист, перечисляя в этой связи мобилизацию, аннексию РФ оккупированных территорий на востоке и юге Украины, намеренное разрушение перед наступлением зимы гражданской инфраструктуры и системы энергоснабжения соседнего государства и угрозы применить ядерное оружие.

"Блокируя экспорт зерна, властитель Кремля сознательно навлекает беду на другие государства, подвергая их угрозе голодного кризиса", - подчеркивает журналист.

"Расторгая зерновое соглашение, Путин хочет оказать давление на Украину и ее союзников, таких, как Германия, чтобы те уступили его "имперскому голоду", - считает Дёрнер. - Потому что военным путем Путин своих целей не добьется. По этой причине российский президент делает ставку на то, чтобы терроризировать гражданское население Украины воздушными атаками и причинить этой стране огромный экономический урон, положив конец экспортному соглашению".

По мнению обозревателя WAZ, Путин стремится внести раскол в ЕС и подорвать общественную солидарность в странах-членах Евросоюза путем повышения цен на электроэнергию и создания страха перед ядерным ударом, в том числе бездоказательно предупреждая о якобы имеющихся у Украины планах взорвать "грязную бомбу" и обвиняя Великобританию в причастности к атаке на Черноморский флот и взрывах на "Северных потоках".

"Однако Украина и ее партнеры не должны дать себя смутить, - уверен журналист. - Экономические санкции в отношении России необходимо сохранить и усилить, поставки вооружений Украине - продолжить". "Ведь только когда Украина окрепнет, а российские позиции ослабнут, откроется возможность для переговоров. Но и тогда для достижения мира потребуется еще много маленьких шагов".

Kölnische Rundschau: "Давление на Путина растет"

Расторжение Россией "зерновой сделки" автор комментария для газеты Kölnische Rundschau Раймунд Нойс (Raimund Neuss) считает очередной попыткой Москвы дать своим противникам понять: "Тот, кто обороняется, ведет себя неправильно".

"Провоцирует ли Москва катастрофу из-за голода, разглагольствует о "грязной бомбе" или посылает сигналы на тему ядерных ударов по Германии: каждый раз это одна и та же стратегия шантажа, - пишет он. - Полмира пытаются взять в заложники потому, что не могут победить Украину военным путем".

Журналист добавляет, что при атаке на Черноморский флот РФ попадание было нанесено "судя по всему, не только по фрегату, который терроризировал Украину крылатыми ракетами (не подтвержденные РФ сведения о повреждении военного корабля "Адмирал Макаров". - Ред.), но и по российском военному командованию". При этом он отсылает к российским ультрапатриотическим пабликам, где обсуждаются слухи об отставке командующего группировкой войск "Центр" в Украине генерала Александра Лапина, которого ранее критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и предприниматель Евгений Пригожин - предполагаемый глава ЧВК Вагнера.

"После говорящего о потере истинного представления о реальности решения аннексировать украинские территории Путин уже не выйдет из этой войны без потери лица. Однако комбинация из сторонников ультранационалистических взглядов, идущих вразрез с общепринятыми, и нерегулярных частных армий могут поставить его в такое положение, когда удержание власти окажется важнее того, чтобы сохранить лицо, - полагает автор комментария. - Похоже, Киев делает ставку именно на это".

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