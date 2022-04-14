Минобороны России подтвердило взрыв на флагманском крейсере "Москва"

На флагманском крейсере Черноморского флота России "Москва" возник пожар "в результате детонации боезапаса", сообщает 14 апреля ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Накануне украинские власти заявили, что крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - сообщили в ведомстве. Причины пожара устанавливаются, добавили в Минобороны.

Вечером 13 апреля глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил в telegram-канале, что крейсер атаковали ракетами "Нептун" украинского производства и корабль получил "очень серьезные повреждения". Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявил о пожаре на корабле, не уточнив, что стало причиной возгорания.

"510 человек на борту. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности", - рассказал Арестович. Об ударе по крейсеру со ссылкой на источники в разведке также сообщило издание "Украинская правда".

"По имеющейся информации "Москва" исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно, происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный", - рассказал источник УП. По его данным, на помощь "Москве" пришли четыре российских технических судна. ВСУ официально не комментировали информацию о ракетном ударе по кораблю.

"Москва" - флагман российского Черноморского флота. В 2015 году корабль возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море во время военной кампании в Сирии.

В ходе российского вторжения в Украину крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области. Именно на предложение "Москвы" сдаться "русскому военному кораблю" прозвучала фраза "Русский военный корабль, иди *****!", ставшая одним из символов войны.

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