Главные события 49-го дня войны России против Украины

На 49-й день войны России против Украины - в среду, 13 апреля, - российские войска продолжали передислоцироваться на восток Украины и наносить удары по городам и населенным пунктам в ряде украинских регионов. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Россия стягивает войска на восток Украины

Спутниковые снимки Maxar Technologies подтверждают, что Россия стягивает силы на восток Украины. "Военные передислокации наблюдались вдоль трассы 14к - 34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России, к границе с Украиной", - сообщила американская компания.

Ситуация в Мариуполе

Украинские военные продолжают сопротивление в осажденном Мариуполе. Российское министерство обороны заявило, что под контроль взят морской торговый порт в этом городе. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подтвердил появившуюся ранее информацию, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих, среди них - 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные наступают в районе мариупольского металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта. В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что морская пехота совершила в Мариуполе прорыв и объединилась с полком "Азов" - таким образом удалось укрепить район обороны города.

Стороны отчитались о военной ситуации

По данным Минобороны РФ, в ночь на 13 апреля российская армия нанесла авиаудары по 46 военным объектам в Украине, сбив два беспилотника, а в течение дня уничтожила 36 украинских военных объектов. В частности, малый ракетный корабль Черноморского флота выпустил территории Украины шесть крылатых ракет "Калибр".

По информации главы Донецкой областной военной администрации, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском.

Между тем украинский генштаб сообщает, что на южнобугском направлении российские войска безуспешно пытаются захватить отдельные населенные пункты, а в Донецкой и Луганской областях ВСУ за минувшие сутки отразили шесть атак противника. ВСУ заявили, что нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва", который получил серьезные повреждения, на нем вспыхнул пожар. Минобороны РФ подтвердило лишь факт пожара, в результате чего на борту сдетонировал боезапас и корабль получил серьезные повреждения.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Мелитополе в течение трех недель убито 70 российских военных, осуществлявших ночное патрулирование. Причиной смерти патрульных во время комендантского часа называются ножевые и огнестрельные ранения. Указывается, что, вероятно, это дело рук участников "движения сопротивления Мелитополя".

Обстрел Харькова

Горящий дом после обстрела в Харькове

Сообщается также, что российские войска продолжат наносить "ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях". Так, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российская армия продолжала обстреливать жилые районы Харькова, в которых нет объектов военной инфраструктуры, в результате обстрелов за день погибли четверо мирных жителей, 10 человек получили ранения. По его словам, на одном из направлений области ВСУ проводят контрнаступление. Украинская армия сообщила, что сбила два российских самолета, бомбивших Харьковскую область.

Российские власти сообщили об обстреле с украинской стороны пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка Курской области. К расследованию приступил Следственный комитет РФ, а Минобороны пригрозило в случае "продолжения диверсий" со стороны Украины нанести удары по "центрам принятия решений", в том числе по Киеву.

Гумкоридоры не были открыты

На 13 апреля не было открыто гуманитарных коридоров для эвакуации населения, сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", - написала она в Facebook, отметив, что российские войска не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах.

Конфликт с Германией вокруг приглашения президента Штайнмайера

Советник президента Украины Сергей Лещенко в интервью CNN опроверг сообщения о том, что Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), который накануне сообщил, что Киев отклонил его планируемый визит в Украину. В Германии это вызвало волну возмущения.

Позднее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не получали обращения по поводу визита президента ФРГ.

Вместе с тем в Киев был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Однако он заявил, что в настоящий момент не видит смысла в поездке в Украину.

Четыре президента стран ЕС - с визитом в Украине

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис посетили Бучу, Бородянку и Дмитровку Киевской области, недавно освобожденные от российских войск, а затем отправились в Киев, где встретились со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.

Москва отказывается обменивать Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности обмена задержанного накануне оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих, как предлагал Владимир Зеленский. Служба безопасности Украины сообщила, что после побега из-под домашнего ареста Медведчук прятался в частном доме в Киеве, а операцию по его эвакуации в Россию готовила ФСБ РФ.

Помощь Украине

В свете ожиданий российского наступления на востоке Украины ЕС выделит еще 500 млн евро на поставку оружия и оборудования для украинских вооруженных сил. Таким образом, поддержка ЕС Украины возрастет до 1,5 миллиарда евро.

США также сообщили о новом пакете военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. По данным Пентагона, речь идет о 200 бронетранспортерах M113, 11 вертолетах Ми-17, 300 беспилотниках Switchblade.

По словам депутата бундестага от Свободной демократической партии Маркуса Фабера (Marcus Faber), правящая коалиция Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины,

Санкции против России

Великобритания в ответ на российскую вооруженную агрессию в Украине расширила санкционный список, включив в него еще 206 физических лиц и организаций. Кроме того, глава британского МИД Лиз Трасс объявила о запрете импорта железа и стали из России. Также, по ее словам, вводится запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и современных материалов, в которых "очень нуждается Путин".

Швейцария объявила, что присоединяется к пятому пакету санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси.

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение приостановить участие в совместных с Россией проектах по исследованию Луны. В заявлении ЕКА говорится, что это касается программ Luna-25, Luna-26 и Luna-27. Российская сторона не получит европейского оборудования для реализации этих программ.

Начало посевной в Украине

Несмотря на войну в Украине, во всех областях страны, кроме Луганской, началась посевная кампания, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, аграриям предоставлено льготное финансирование на 3,5 млрд гривен. Однако замминистра агрополитики Тарас Высоцкий заявил, что из-за боевых действий и невозможности подвоза ресурсов могут остаться незасеянными до 30 процентов сельскохозяйственных площадей.

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