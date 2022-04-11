 Европол начал выявлять подпадающие под антироссийские санкции активы | Новости из Германии об Украине | DW | 11.04.2022

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Украина

Европол начал выявлять подпадающие под антироссийские санкции активы

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 апреля.

Штаб-квартира Европола в Гааге

Штаб-квартира Европола в Гааге

На 48-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 12 апреля (время московское).

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Европейское полицейское агентство (Европол) начало операцию по выявлению активов российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции из-за войны в Украине, говорится в заявлении организации. Операция, получившая название "Оскар", проводится в сотрудничестве с государствами-членами ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex. Она продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований. По заявлению Европола, цель операции заключается в том, чтобы "содействовать обмену информацией и разведывательными данными между партнерами, а также оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, которые касаются преступных активов и обхода экономических санкций ЕС, введенных в связи с военной агрессией России".

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В городе Ирпень Киевской области объявлен трехдневный комендантский час, он будет действовать с 6.00 12 апреля до 9.00 15 апреля, сообщил городской голова Александр Маркушин в Telegram-канале. "Въезд в город будет запрещен! Исключение - правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку", - написал он.

Украина и Россия сообщили о работе гуманитарных коридоров

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В течение 11 апреля по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4354 человека, написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук, занимающая должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По ее словам, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3854 человека, в том числе 556 мариупольцев и 3298 жителей городов Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области, несмотря на постоянные нарушения режима тишины российскими войсками, удалось эвакуировать более 500 человек, добавила Верещук.

По данным российских властей, за минувшие сутки "из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17117 человек". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Хроника событий 11 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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