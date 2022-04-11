 ВТО предостерегла о последствиях войны для европейской и мировой экономики | Экономические новости из Германии | DW | 12.04.2022

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Экономика

ВТО предостерегла о последствиях войны для европейской и мировой экономики

Рост цен на продукты питания и энергоносители, а также кризис полупроводников. ВТО - об экономических последствиях войны РФ против Украины для мира и Европы.

Война России против Украины. Мариуполь

Война России против Украины. Мариуполь

Война России против Украины может снизить рост мировой экономики в этом году на 1,3 процентного пункта. Об этом говорится в анализе последствий войны для торговли, проведенном Всемирной торговой организацией (ВТО). Исследование было опубликовано во вторник, 12 апреля, в преддверии презентации ежегодного прогноза ВТО по росту мировой торговли.

Как следует из модельных расчетов, глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2022 году вырастет лишь на 3,1 - 3,7 процента. Причинами, как указали в организации, станут рост цен на продукты питания и энергоносители, а также спад экспорта из России и Украины.

"Бедные страны подвергнутся наибольшим рискам из-за войны, потому что они тратят большую часть своего дохода на еду, чем более богатые страны. Это может иметь последствия для политической стабильности", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года ВТО прогнозировала рост мировой торговли на 4,7 процента. В соответствии с новыми расчетами этот показатель теперь сократился почти вдвое.

Речь идет не только о снижении экспорта энергоресурсов, зерна и подсолнечного масла из РФ и Украины, отмечается в исследовании: Россия - один из главных поставщиков палладия и родия, необходимых для производства каталитических нейтрализаторов выхлопных газов в автомобилях. Украина, в свою очередь, снабжает индустрию полупроводников неоном.

"Европа как основной покупатель экспортных товаров из России и Украины в наибольшей мере ощутит на себе экономические последствия" войны, отметили в ВТО. В организации предупредили о негативных эффектах в том случае, если мировая экономика распадется на торговые блоки и страны вновь начнут больше полагаться на собственное производство. Это снизит конкуренцию и может привести к особенно негативным последствиям для стран с развивающейся и переходной экономикой, говорится в исследовании.

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    Автор: Николай Пермяков


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