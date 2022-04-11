Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45 процентов

Внутренний валовой продукт Украины по итогам года может упасть на 45,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приведены в прогнозе Всемирного банка, обнародованном в воскресенье, 10 апреля. Более точная степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности войны, проводимой Россией, отмечают эксперты.

Аналитики ожидают медленного восстановления украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1 процента, в 2024-м - на 5,8 процента.

Инфляция в 2022 году составит 15 процентов, годом позднее - 19 процентов, а в 2024-м - 8,4 процента, следует из прогноза. "Многие аспекты украинской экономики рушатся", - указали в организации. Так, еще в январе Всемирный банк прогнозировал для Украины экономический рост около 3 процентов.

Угроза роста числа бедных

Война и вызванное ей перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран с сопоставимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара США в день), грозит резко возрасти - с 1,8 до 19,8 процента, предупредил Всемирный банк.

"Масштабы гуманитарного кризиса, вызванного войной, ошеломляют", - заявила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде. Украина нуждается в немедленной и масштабной финансовой поддержке, отметила она.

Прогноз по РФ: инфляция в 22 процента

В то же время ВВП России по итогам года может сократиться на 11,2 процента, считают аналитики. Причиной тому они называют существенные последствия введенных в отношении РФ санкций, в частности, сокращение внутреннего спроса. В 2023 году эксперты прогнозируют рост экономики на 0,6 процента, а годом позднее - на 1,3 процента. По оценке Всемирного банка, годовая инфляция вырастет с 9 процентов в 2021-м до 22 процентов в 2022-м и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.

Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в граничащей с обеими странами Беларуси - на 6,5 процента. По мнению Всемирного банка, в 2023-м белорусская экономика вырастет на полтора процента, годом позднее - на 1,6 процента.

Однако перспективы роста омрачены крайней неопределенностью, подчеркивают эксперты, поскольку экономические санкции в отношении Беларуси продолжают расширяться, а ее основной торговый и финансовый партнер - Россия - столкнулась с беспрецедентными ограничениями в экономическом и финансовом секторах.

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