Купить подсолнечное масло и залечь в бункер: в ФРГ растет страх перед войной

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В Европу вернулась война - и вместе с ней экзистенциальные страхи. Как российское вторжение в Украину сказывается на эмоциональном состоянии немцев, и каких сценариев они опасаются?
Изменение климата, пандемия, а теперь еще и начатая Россией война в Украине - плохим новостям несть числа, и люди в Германии чувствуют себя все более неуверенно. Один из показателей этого - дефицит базовых товаров в продуктовых магазинах, ограничения на продажу муки, макаронных изделий и дрожжей. Из-за войны люди снова запасаются продуктами - как это происходило в начале пандемии. На этот раз особым спросом пользуется растительное масло.
Но если желание запастись туалетной бумагой, охватившее немцев во время первой волны пандемии, было, скорее, иррациональным, то покупка впрок растительного масла имеет вполне объяснимые причины. На днях Ассоциация предприятий по переработке масличных культур Германии (OVID) предупредила, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать "ограничений в поставках подсолнечника, льна и сои из зоны конфликта".
Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, а 94% процента спроса на этот продукт Германия покрывает за счет импорта. Из опасения, что с прилавков исчезнет растительное масло, немцы на всякий случай раскупают и другие продукты первой необходимости - муку и дрожжи. Хотя проблем с их поставками, по словам производителей, не намечается.
По последнему опросу социологической службы Forsa, 69% населения Германии опасаются, что НАТО и, соответственно, бундесвер могут быть втянуты в войну. А результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend говорят о том, что многие немцы убеждены: конфликт в Украине окажет негативное воздействие на Германию. 64% респондентов заявили, что ожидают ухудшения экономической ситуации.
До недавнего времени большинство немцев реагировали на происходящее относительно спокойно, однако война в расположенной рядом стране, за ходом которой к тому же можно следить почти в прямом эфире в социальных сетях, все больше сказывается на эмоциональном состоянии жителей Германии.
Все больше немцев обращаются за помощью на "горячую линию" по телефонам доверия. "Звонить стали намного чаще", - констатирует в разговоре с DW Кристина Зайаковски (Christina Zajackowski) из кельнского отделения службы "Телефона доверия". Каждый пятый звонок, по ее словам, - о войне: люди боятся, что она начнется и в Германии. "Боятся, что убьют членов семьи или друзей, что их дом будет взорван, что случатся все те ужасы, которые они видят по телевизору или в соцсетях", - рассказывает Кристина.
Страх перед будущим в основном испытывают те, кто родился и вырос в мирной Европе. Но звонят и люди, которым пришлось испытать на себе лишения Второй мировой войны - у них картины разрушений в Украине пробуждают глубоко затаившиеся страхи.
"Все травмы представителей этого поколения в мирное время оставались подавленными. Теперь они всплыли снова", - объясняет DW Томас де Вахрой (Thomas de Vachroi), уполномоченный по борьбе с бедностью одного из церковных округов протестантской церкви в Берлине и глава дома престарелых Haus Britz. Пожилые люди "ужасно боятся, что в какой-то момент красная линия будет пересечена, что НАТО вмешается в войну и что тогда все будет просто ужасно", указывает де Вахрой. И добавляет: "Честно сказать, я с ними согласен".
Впрочем, пожилые люди, которые живут в Haus Britz, беспокоятся не о себе. Они вспоминают тяжелые военные и послевоенные времена и с ужасом думают о том, что их детям и внукам придется пережить нечто подобное. "Представить, что их внуки будут мерзнуть, голодать, искать на полях еду - это выше их сил", - продолжает де Вахрой. Старики, по его словам, безмерно страдают: "Они сидят перед тобой и повторяют: "Боже мой, что происходит с этим миром?".
Президент Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призывает серьезно относиться к чувствам людей, испытывающих страх перед войной. По его словам, такие эмоции ни в коем случае не стоит обесценивать: "Страх перед ядерной войной нельзя назвать полностью необоснованным. Поэтому не надо пытаться подавить его с помощью только рациональных контраргументов".
Рациональные контраргументы не убедят и тех, кто годами тщательно готовится к кризисам и катастрофам, - представителей субкультуры так называемых выживальщиков (survivalism или prepper). Они изначально предполагают самый худший вариант развития событий - а сейчас особенно. В интернете выживальщики обсуждают марки рюкзаков, в которые может уместиться все необходимое, таблетки йода против радиации при авариях на АЭС, аварийные электрогенераторы и дают "советы по подготовке для начинающих".
Пользователь под псевдонимом "Prepper Norddeutschland" опубликовал в YouTube видео "Война Россия - Украина. Что делать?" Еще один выживальщик с никнеймом "BugOutSurvival NRS", озабоченный захватом российскими войсками украинских АЭС в Чернобыле и Запорожье, разместил пост "Ядерная катастрофа в Украине: сможете ли вы пережить лучевую болезнь?" А пользователь "stromausfall-info" задает риторический вопрос: "Не слишком ли поздно для подготовки к кризису? Теперь время действительно на исходе".
Но страх - это еще и хороший бизнес. Индустрия безопасности переживает такой бум, какого не было уже давно. В адрес берлинской компании "Немецкие системы ядерных укрытий" (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland BSSD) поступает небывалое число запросов.
"До сих пор ежедневное количество посещений нашего сайта составляло от 100 до 300, а с началом войны в Украине оно подскочило до более чем 10 000", - делится менеджер по коммуникациям BSSD Марк Шмихен (Mark Schmiechen). Запросы варьировались от небольших стальных комнат, известных как "комнаты паники", до подвалов или гаражей, переоборудованных под убежища, и бомбонепробиваемых бункеров.
Последние две недели в компании с восьми утра до десяти вечера работает телефонная "горячая линия" с шестью номерами. "Мы получаем десять звонков в час на каждый номер", - рассказывает Марк Шмихен. Многие люди спрашивают, что делать в случае чрезвычайной ситуации. "Недавно позвонила одна девушка и сказала, что не знает, к кому еще обратиться. По ее словам, она уже звонила в полицию, звонила представителям властей - и они ничем не смогли ей помочь. Она спрашивала, можем ли мы ей что-то посоветовать", - вспоминает сотрудник фирмы BSSD.
Кошмаром для многих немцев стал бы крах энерго- и водоснабжения вследствие возможной кибератаки российских хакеров на критически важную инфраструктуру. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) призвала серьезно отнестись к этой угрозе. Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) также проявляет несвойственную иму обеспокоенность.
Недавно BSI предостерегло от использования антивирусного программного обеспечения российской компании "Лаборатория Касперского". По данным ведомства, программу могут использовать для слежки или кибератак. "Действия военных и/или спецслужб в России и угрозы со стороны России в отношении ЕС, НАТО и ФРГ в ходе текущего военного конфликта сопряжены со значительным риском успешной IT-атаки", - говорится в заявлении BSI.
Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) также считает "принципиально возможным" отключение электроэнергии в результате хакерской атаки, сообщили в управлении в ответ на запрос DW. Всего два года назад в стране иронически отреагировали на призыв властей создать резерв на десять дней на случай чрезвычайной ситуации. Теперь BBK, который является частью министерства внутренних дел, буквально завален запросами и создал на своей домашней странице специальный раздел, посвященный войне в Украине.
Многие сочли бы нынешний угрожающий сценарий маловероятным, "но бундесвер так не считает, и мы тоже - в силу задач нашего ведомства", поясняет представитель BBK. Сценарии, по его словам, остаются неизменными - меняется лишь интенсивность подготовки к ним.
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