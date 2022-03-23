Столтенберг не видит в России непосредственной угрозы НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия в настоящее время представляет непосредственную грозу для членов Североатлантического альянса. "Мы самый сильный союз в мире, - заявил он в четверг, 24 марта, на полях саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. - Пока мы вместе, мы в безопасности".

Одновременно Столтенберг вновь дал понять, что НАТО, несмотря на свое военное превосходство, исключает возможность военного вмешательства в войну в Украине. "Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не вышел за пределы Украины, что вызовет еще больше страданий, еще больше смертей, еще больше разрушений", - объяснил он.

По словам главы НАТО, даже создание бесполетной зоны над Украиной, о котором настойчиво просит Киев, слишком опасно. "Чтобы установить бесполетную зону, мы должны будем атаковать российские системы ПВО в России, Беларуси и Украине, а также быть готовыми сбивать российские самолеты,- сказал он. - Тогда возникнет очень большая угроза всеобъемлющей войны между НАТО и Россией, и это приведет к еще большим смертям и разрушениям".

Столтенберг: РФ может заразить химоружием территорию НАТО

Между тем Столтенберг предостерег Россию от эскалации конфликта, в том числе путем использования химического оружия. "Любое применение химического оружия коренным образом изменит характер конфликта - это станет вопиющим нарушением международного права и будет иметь широкомасштабные и серьезные последствия", - сказал он перед началом саммита. "Всегда существует риск заражения… химические вещества могут заразить также и территорию НАТО", - предупредил генсек. Как альянс будет на это реагировать, он не сообщил.

По словам Столтенберга, в ходе встречи глав государств и правительств в Брюсселе речь пойдет о поддержке Украины, в том числе с помощью поставок оборонительного вооружения. Кроме того, планируется обсудить вопрос о том, как НАТО может усилить сдерживание России в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе рассматривается развертывание новых боевых групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии для укрепления восточного фланга НАТО.

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