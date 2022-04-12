 Канцлера Олафа Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.04.2022

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Германия

Канцлера Олафа Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ

Главной темой визита Шольца в Украину должны стать поставки тяжелого вооружения для отражения российской агрессии, считает посол Украины в Берлине Мельник.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц

После того, как власти Украины отклонили визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), в Киев был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мы сообщили, что наш президент и наше правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", - сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник в эфире немецкого телеканала ProSieben во вторник, 12 апреля.

По словам украинского дипломата, главной темой визита должны стать поставки тяжелого вооружения Украине для отражения российской агрессии. "Наш президент ждет этого с нетерпением", - добавил Мельник.

Украина отклонила визит президента ФРГ Штайнмайера

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По словам немецкого политика, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему совместно с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу. "Я был готов это сделать, однако, очевидно - и я должен принять это к сведению - в Киеве этого не захотели", - отметил федеральный президент.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник еще в конце минувшей недели дал понять, что в Киеве скорее ждут визита канцлера ФРГ Олафа Шольца, чем Штайнмайера. Мельник подверг резкой критике федерального президента и обвинил его в том, что тот якобы "на протяжении десятилетий плел паутину контактов с Россией". Дипломат при этом указывал на деятельность Штайнмайера в качестве министра иностранных дел ФРГ и главы ведомства канцлера.

Президент ФРГ признал ошибки в более ранней политике в отношении РФ

На фоне критики в свой адрес президент ФРГ несколько раз выступал с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России, в особенности - в бытность министром иностранных дел Германии. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - отметил Штайнмайер 4 апреля. На следующий день он исключил нормализацию отношений с РФ при президенте Владимире Путине. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество в формате, который имел место в предыдущие годы, признал он.

В конце 2015 года Штайнмайер, занимавший в то время пост министра иностранных дел ФРГ, предложил свой вариант действий по одному из пунктов минских соглашений. Этот вариант, получивший впоследствии название "формула Штайнмайера", был задуман как компромисс в вопросе очередности выполнения этих договоренностей.

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    Автор: Николай Пермяков


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