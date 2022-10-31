ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с зерном

Организация Объединенных Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение на 31 октября 14 судов, находящихся в турецких водах. В воскресенье, 30 октября, спустя сутки после того, как РФ вышла из зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов, три стороны достигли новой договоренности без участия России.

Делегации двух стран и ООН также согласовали проведение 31 октября инспекций 40 отбывающих судов, сообщается в заявлении Объединенного координационного центра в Стамбуле. Там добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах ООН, Турции и Украины.

В ООН надеются спасти сделку с Россией. Представитель генерального секретаря организации Антониу Гутерриша сообщил, что тот ведет интенсивные переговоры с целью восстановления соглашения.

В Берлине назвали одностороннее решение РФ безответственным

Между тем министр сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir) призвал Россию продолжить соблюдение условий "зернового соглашения". "Учитывая миллионы голодающих во всем мире, односторонняя приостановка Россией сделки по зерну безответственна", - заявил он изданиям медиагруппы Funke.

Ранее Россия на неопределенный срок приостановила участие в соглашениях о вывозе сельхозпродукции из украинских портов, объяснив решение атаками дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте 29 октября и обвинив в причастности к ним Великобританию. В пресс-службе МИД РФ заявили, что "зеленый коридор", созданный в рамках "зерновой сделки", якобы стал прикрытием для нападения на корабли. Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с уведомлением о выходе РФ из "зерновой сделки". В Европе и США резко раскритиковали решение Москвы.

Зерновая сделка для вывоза сельхозпродукции из Украины

Соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна, было подписано 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Договоренность позволяла экспорт 20-25 миллионов тонн зерна, оказавшихся заблокированных в Украине в результате войны. Она предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. За движением судов следят в координационном центре в Стамбуле, где под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции.

В соответствии с договоренностью, экспорт украинского продовольствия велся с 1 августа из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. По данным ООН, к 28 октября объем экспорта зерна в рамках данного соглашения составил около 9 млн тонн.

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