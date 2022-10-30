249-й день войны: От РФ требуют выполнить "зерновую сделку"
Екатерина Венкина
1 ч. назад
Германия, Евросоюз и США требуют возвращения Москвы к "зерновой сделке". В МИД Украины назвали условие для переговоров с Россией.
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На 249-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 30 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.
ФРГ, ЕС и США требуют возвращения Москвы к "зерновой сделке"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию выполнить свои обязательства в рамках Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ сделала в Берлине, перед вылетом в Казахстан. "Мы призываем Россию не ставить под угрозу безопасность этих судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом", - указала она. "Смогут ли семьи в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить следующий обед, не должно зависеть от военных планов российского президента", - добавила Бербок.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил на день отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире, чтобы сосредоточиться на изучении ситуации вокруг срыва Москвой "зерновой сделки", сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Решение России аннулировать свое участие в Черноморской "зерновой сделке" подвергает риску главный маршрут экспорта из Украины зерна и удобрений, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "ЕС призывает Россию отменить это решение", - указал Боррель в Twitter.
"Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне против Украины", - подчеркнула представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, все союзники по Североатлантическому альянсу в свое время приветствовали соглашение, которое было достигнуто с помощью Турции. "Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире", - добавила Лунгеску.
Президент США Джо Байден назвал решение российских властей "просто возмутительным". Госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал, что срыв реализации соглашения непосредственно скажется на странах с низким и средним уровнем дохода, мировых ценах на продовольствие, а также усугубит гуманитарные кризисы и ситуацию в области продовольственной безопасности.
Украина была вынуждена приостановить экспорт зерна из-за блокировки Россией "зернового коридора". Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, из украинского порта не смог выйти сухогруз Ikaria Angel. Судно, зафрахтованное ООН в рамках Всемирной продовольственной программы, должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию. Движение 218 судов, которые участвуют в Черноморской зерновой инициативе, фактически заблокировано, уточнило министерство инфраструктуры Украины в Facebook. Это связано с тем, что украинская сторона не получила разрешений от Совместного координационного центра в Стамбуле на вывоз продукции по безопасным коридорам и проведение инспекций. Среди этих судов - 95 загруженных, они уже вышли из украинских портов и ожидали инспекции для отправки к конечному потребителю. Еще 101 судно без груза должно было пройти проверку для входа в украинские порты. При этом 22 груженых судна ждали выхода из украинских портов.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ведет переговоры с коллегами из Москвы и Киева в попытке возобновить выполнение сделки по экспорту украинского зерна. Инспекция груженных зерном судов, ожидающих прохода через Босфор, продолжится 30 и 31 октября, указали в ведомстве.
Киев: Условие для переговоров - вывод ВС РФ за пределы границ Украины на 1991 год
"Единственным реалистичным" условием для возможных переговоров с Москвой должно быть "немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск за пределы границ по состоянию на 1991 год", заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.
Руководство РФ, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к проведению переговоров, сказал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса". "Готовность России, включая ее президента, к переговорам, она остается неизменной", - утверждал Лавров.
По мнению Олега Николенко, заявление Лаврова - "не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии". "Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя", - считает Николенко.
Военные действия
Вооруженные силы Украины 29 октября, вероятно, совершили атаку с помощью беспилотных надводных аппаратов на фрегат Черноморского флота России класса "Адмирал Григорович", указывают в американском Институте исследования войны (ISW). Речь идет о кораблях проекта 11356Р. Всего таких кораблей в составе Черноморского флота три: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Каждый из них способен запускать крылатые ракеты "Калибр". Решение Украины нанести удар по фрегату с "Калибрами" в настоящее время имеет смысл, учитывая интенсивную кампанию российских беспилотников и ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, считают эксперты ISW. "Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным и даже сдержанным ответом на масштабные российские бомбардировки гражданских объектов по всей Украине в последние несколько недель", - подчеркивают в ISW.
Частная военная компания (ЧВК) Вагнера, бойцы которой активно участвуют в войне РФ против Украины, на фоне значительных потерь ослабила строгие критерии набора наемников, считает британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, разведка обращает внимание на недавнее заявление основателя этой ЧВК, Евгения Пригожина, который фактически признал, что его компания вербует российских заключенных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию и гепатит С. По мнению разведки, это означает новый подход, при котором для ЧВК Вагнера на первое место выходит количество, а не качество. Вполне возможно, что часть новобранцев из числа заключенных сначала будут привлечены к строительству оборонительной "линии Вагнера" на востоке Украины, говорится в сводке.
По данным Генштаба ВС Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных беспилотников с территории Беларуси. Россия также продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Вместе с военнослужащими ВС РФ прибывают так называемые "кадыровцы", отметил представитель Генштаба ВС Украины Александр Штупун.
Россия пытается удержать захваченные территории, сосредотачивает силы на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях и не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отмечается далее в сводке Генштаба ВС Украины.
В ФРГ отметили возросшую активность иностранных разведок
Глава Службы военной контрразведки ФРГ Мартина Розенберг (Martina Rosenberg) предупредила о многочисленных свидетельствах возросшей активности спецслужб иностранных государств на территории Германии. Розенберг напомнила об участившихся случаях слежки с помощью беспилотников за обучением как украинских военнослужащих в Германии, так и бундесвера. "Цель нашей работы - своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - заявила Розенберг, возглавившая военную контрразведку Германии 1 ноября 2020 года.
СМИ: Оружие из Украины попадает в руки криминальных группировок в Скандинавии
По данным финской полиции, поставляемое Украине оружие нелегально ввозится в Финляндию через международные порты. Об этом национальной телерадиовещательной компании Yle рассказал Кристер Альгрен, сотрудник финской Центральной криминальной полиции. "Оружие, переданное Украине, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах", - добавил он.
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