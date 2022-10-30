249-й день войны: От РФ требуют выполнить "зерновую сделку"

Германия, Евросоюз и США требуют возвращения Москвы к "зерновой сделке". В МИД Украины назвали условие для переговоров с Россией.

На 249-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 30 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

ФРГ, ЕС и США требуют возвращения Москвы к "зерновой сделке"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию выполнить свои обязательства в рамках Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ сделала в Берлине, перед вылетом в Казахстан. "Мы призываем Россию не ставить под угрозу безопасность этих судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом", - указала она. "Смогут ли семьи в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить следующий обед, не должно зависеть от военных планов российского президента", - добавила Бербок.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил на день отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире, чтобы сосредоточиться на изучении ситуации вокруг срыва Москвой "зерновой сделки", сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Решение России аннулировать свое участие в Черноморской "зерновой сделке" подвергает риску главный маршрут экспорта из Украины зерна и удобрений, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "ЕС призывает Россию отменить это решение", - указал Боррель в Twitter.

"Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне против Украины", - подчеркнула представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, все союзники по Североатлантическому альянсу в свое время приветствовали соглашение, которое было достигнуто с помощью Турции. "Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире", - добавила Лунгеску.

Президент США Джо Байден назвал решение российских властей "просто возмутительным". Госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал, что срыв реализации соглашения непосредственно скажется на странах с низким и средним уровнем дохода, мировых ценах на продовольствие, а также усугубит гуманитарные кризисы и ситуацию в области продовольственной безопасности.

Украина была вынуждена приостановить экспорт зерна из-за блокировки Россией "зернового коридора". Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, из украинского порта не смог выйти сухогруз Ikaria Angel. Судно, зафрахтованное ООН в рамках Всемирной продовольственной программы, должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию. Движение 218 судов, которые участвуют в Черноморской зерновой инициативе, фактически заблокировано, уточнило министерство инфраструктуры Украины в Facebook. Это связано с тем, что украинская сторона не получила разрешений от Совместного координационного центра в Стамбуле на вывоз продукции по безопасным коридорам и проведение инспекций. Среди этих судов - 95 загруженных, они уже вышли из украинских портов и ожидали инспекции для отправки к конечному потребителю. Еще 101 судно без груза должно было пройти проверку для входа в украинские порты. При этом 22 груженых судна ждали выхода из украинских портов.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ведет переговоры с коллегами из Москвы и Киева в попытке возобновить выполнение сделки по экспорту украинского зерна. Инспекция груженных зерном судов, ожидающих прохода через Босфор, продолжится 30 и 31 октября, указали в ведомстве.

Киев: Условие для переговоров - вывод ВС РФ за пределы границ Украины на 1991 год

"Единственным реалистичным" условием для возможных переговоров с Москвой должно быть "немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск за пределы границ по состоянию на 1991 год", заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Руководство РФ, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к проведению переговоров, сказал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса". "Готовность России, включая ее президента, к переговорам, она остается неизменной", - утверждал Лавров.

По мнению Олега Николенко, заявление Лаврова - "не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии". "Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя", - считает Николенко.

Военные действия

Вооруженные силы Украины 29 октября, вероятно, совершили атаку с помощью беспилотных надводных аппаратов на фрегат Черноморского флота России класса "Адмирал Григорович", указывают в американском Институте исследования войны (ISW). Речь идет о кораблях проекта 11356Р. Всего таких кораблей в составе Черноморского флота три: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Каждый из них способен запускать крылатые ракеты "Калибр". Решение Украины нанести удар по фрегату с "Калибрами" в настоящее время имеет смысл, учитывая интенсивную кампанию российских беспилотников и ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, считают эксперты ISW. "Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным и даже сдержанным ответом на масштабные российские бомбардировки гражданских объектов по всей Украине в последние несколько недель", - подчеркивают в ISW.

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера, бойцы которой активно участвуют в войне РФ против Украины, на фоне значительных потерь ослабила строгие критерии набора наемников, считает британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, разведка обращает внимание на недавнее заявление основателя этой ЧВК, Евгения Пригожина, который фактически признал, что его компания вербует российских заключенных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию и гепатит С. По мнению разведки, это означает новый подход, при котором для ЧВК Вагнера на первое место выходит количество, а не качество. Вполне возможно, что часть новобранцев из числа заключенных сначала будут привлечены к строительству оборонительной "линии Вагнера" на востоке Украины, говорится в сводке.

По данным Генштаба ВС Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных беспилотников с территории Беларуси. Россия также продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Вместе с военнослужащими ВС РФ прибывают так называемые "кадыровцы", отметил представитель Генштаба ВС Украины Александр Штупун.

Россия пытается удержать захваченные территории, сосредотачивает силы на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях и не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отмечается далее в сводке Генштаба ВС Украины.

В ФРГ отметили возросшую активность иностранных разведок

Глава Службы военной контрразведки ФРГ Мартина Розенберг (Martina Rosenberg) предупредила о многочисленных свидетельствах возросшей активности спецслужб иностранных государств на территории Германии. Розенберг напомнила об участившихся случаях слежки с помощью беспилотников за обучением как украинских военнослужащих в Германии, так и бундесвера. "Цель нашей работы - своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - заявила Розенберг, возглавившая военную контрразведку Германии 1 ноября 2020 года.

СМИ: Оружие из Украины попадает в руки криминальных группировок в Скандинавии

По данным финской полиции, поставляемое Украине оружие нелегально ввозится в Финляндию через международные порты. Об этом национальной телерадиовещательной компании Yle рассказал Кристер Альгрен, сотрудник финской Центральной криминальной полиции. "Оружие, переданное Украине, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах", - добавил он.

РФ расширила список стран, которые она считает "недружественными"

Россия расширила список стран, которые она считает "недружественными". Как сообщается на сайте правительства РФ, перечень пополнили 11 британских заморских территорий, которые поддержали санкции Соединенного Королевства в отношении России.

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