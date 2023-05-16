Жить в Германии и любить Эрдогана. В ФРГ он бы сразу победил

"На эту страну Эрдоган может положиться", - гласит пропитанный горьким сарказмом заголовок статьи на немецком информационном портале t-online.de. В ней рассказывается о том, как на прошедших 14 мая выборах турецкого президента проголосовали живущие в Германии граждане Турции. Отдать свой голос в период с 27 апреля по 9 мая могли 1,5 млн человек. Будь их воля, второго тура точно бы не понадобилось: ФРГ - "электоральный оплот" действующего турецкого президента, констатирует портал. Здесь Эрдоган вновь, как и на выборах 2018 года, получил примерно две трети голосов, свыше 65%.

Турки в ФРГ уже не первый раз предпочитают Эрдогана

Многие немецкие издания публикуют диаграмму с итогами выборов в крупнейших городах Германии. Чуть меньше половины голосов (это фактически соответствует объявленному в Турции официальному результату) Реджеп Тайип Эрдоган получил только в Берлине. Во всех остальных городах он стал бесспорным лидером. В целом ряде промышленных центров Западной Германии, где особенно много потомков турецких гастарбайтеров, за него высказались более двух третей избирателей. В Эссене, столице промышленной Рурской области, Эрдоган получил свыше 77%.

Сторонники Эрдогана на митинге в Кёльне 31 июля 2016 года Фото: picture alliance/dpa/H. Kaiser

То, что правящий в Турции уже 20 лет автократ с ярко выраженной консервативно-исламской идеологией и со все более очевидным антизападным уклоном пользуется большой популярностью в турецкой диаспоре, для немецкой общественности давно уже не секрет. Хотя она не перестает задаваться недоуменным вопросом, почему так происходит не только в Германии, но и в других либеральных, демократических западноевропейских странах. DW тоже писала об этом в преддверии нынешних выборов в статье "Почему турки в Германии выбирают Эрдогана".

Была надежда на единого кандидата оппозиции

И все же на сей раз, когда турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата Кемаля Кылычдароглу, которого в немецких СМИ описывают как политика социал-демократического типа, публикации в ряде изданий создали ощущение, что турецкие избиратели могут проголосовать теперь иначе, чем раньше, причем как в самой Турции, так и в Германии.

"Результат президентских выборов в Турции вызвал отрезвление в Берлине", - указывает информационное агентство AFP в сообщении о реакции политических кругов ФРГ на прошедшее голосование. Точно к такому же выводу приходит и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Результат отрезвил немецких политиков".

Голосование на избирательном участке в консульстве Турции в Берлине 27 апреля 2023 Фото: Aysegül Ilgin/DW

FAZ отмечает, что Эрдоган получил в Германии в два раза больше голосов, чем Кылычдароглу, и тем самым обеспечил себе в ФРГ значительно более широкую поддержку, чем у себя на родине. К тому же на проходивших в тот же день выборах в парламент Турции живущие в ФРГ турки отдали свыше двух третей голосов "национал-консервативному", как характеризует его газета, избирательному блоку во главе с эрдогановской "Партией справедливости и развития" (ПСР).

Эрдоган популярен и в других странах Евросоюза

Теперь немецкие СМИ исходят из того, что во втором туре Эрдоган одержит победу, и вновь задаются вопросом, почему он пользуется такой популярностью в Германии. В поисках ответа многие издания обращаются к немецким экспертам турецкого происхождения. Так, в газете Bild профессор Университета Дуйсбурга-Эссена Бурак Чопур указывает, что один из мотивов консервативных турецких избирателей - послать недвусмысленный сигнал немецкому обществу и СМИ: "Мы не приемлем, как в Германии освещают деятельность нашего сильного президента". По их мнению, поясняет политолог, его демонизируют. К тому же многие консервативные сторонники ПСР считают, что их дискриминируют.

Профессор Хачи-Халил Услуджан возглавляет в Эссене Центр изучения Турции и вопросов интеграции Фото: Revierfoto/dpa/picture alliance

В Süddeutsche Zeitung профессор того же университета Хачи-Халил Услуджан напоминает, что в ФРГ многие десятилетия назад первая волна гастарбайтеров приехала из Анатолии и с черноморского побережья Турции. "Эти люди были менее образованными, чаще всего родом из деревни, с очень консервативными и сформировавшимися под влиянием ислама взглядами. Для этих людей до сегодняшнего дня важны традиционные, религиозные ценности".

В то же время в Великобританию, продолжает эксперт, поехали главным образом студенты и люди с высшим образованием, а "это скорее левые или либеральные избиратели". Швеция, другой пример, приняла большое число турецких курдов, которые не поддерживают Эрдогана и его партию. Поэтому в этих странах результаты выборов иные, чем в Германии. Немецкие СМИ сообщают, что во Франции, Бельгии, Австрии, Нидерландах турецкая диаспора тоже в большинстве своем за Эрдогана, так что ФРГ - не единичный случай в ЕС. Тогда как не только в Швеции, но и в Испании, Португалии или Румынии, первый тур президентских выборов выиграл Кылычдароглу.

Активная политическая работа, особенно в мечетях

В газете Der Westen журналист Эрен Гюверджин дает другое объяснение. По его мнению, ключевым фактором является то, что "Эрдоган вот уже 20 лет ведет очень активную политическую работу с диаспорой", а немецкие политики "этого не осознавали или не хотели осознавать". Используя молодежный и культурный обмен, но прежде всего религиозные организации, Эрдоган "дает жителям Германии с турецкими корнями ощущение, что он для них - старший брат".

По словам Эрена Гюверджина, Эрдоган искусно использует реальные факты дискриминации для того, чтобы донести следующую мысль: "Каким бы хорошо интегрированным и профессионально успешным ты бы ни был в Германии, немцы все равно не признают тебя равноправным гражданином, ты всегда останешься гражданином второго сорта. Поэтому гордись своей турецкой самобытностью и будь лоялен турецкому государству".

Празднование окончание поста в месяц Рамадан (Ид аль-Фитр) в Кёльнской мечети 21 апреля 2023 Фото: Mesut Zeyrek/AA/picture alliance

Газета Merkur указывает на то, что партия ПСР еще два года назад фактически начала вести в Германии предвыборную агитацию. Как и многие другие немецкие СМИ, издание указывает на то большое влияние, которое имеет в Германии Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB). Эта организация, которая содержит более трети всех мечетей в ФРГ, контролируется турецким государственным управлением по делам религии, а оно подчиняется непосредственно прежнему и, по всей видимости, будущему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Лоббисты ПСР получали поддержку и со стороны немецких политиков", - указывает Merkur и называет имена мэров целого ряда немецких городов, периодически участвующих в мероприятиях DITIB, на которых нередко присутствуют даже турецкие националисты из организации "Серые волки", и охотно позируют с ними на групповых фото.

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