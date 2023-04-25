Почему турки в Германии выбирают Эрдогана

Турки, живущие в Германии, голосуют на выборах за нынешнего президента Турции Эрдогана, в то время как в самой Турции его поддержка снижается. Почему так происходит?

14 мая 2023 года в Турции пройдут парламентские и президентские выборы. Голосовать пойдут не только избиратели, находящиеся в стране, но и граждане Турции во всем мире, в том числе и в Германии, где живет самая многочисленная турецкая диаспора. Немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в своем последнем отчете, которому, впрочем, уже 5 лет, говорит о проживающих в ФРГ 2,8 млн человек с турецкими корнями. Почти половина из них по-прежнему имеет турецкое гражданство.

Многие живущие в Германии турки поддерживают Эрдогана Фото: picture alliance/dpa/H. Kaiser

С 27 апреля по 9 мая они могут проголосовать в 14 турецких представительствах в Германии. Генеральный консул Турхан Кая говорит DW, что пока не готов сообщить подробности процесса голосования, потому что получение разрешений на его проведение от немецких ведомств затягивается.

На этот раз исход выборов в Турции непредсказуем: многолетний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может лишиться своей власти. На нынешних выборах он больше не является очевидным фаворитом. Конкуренцию Эрдогану составляет единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Сильный электорат Эрдогана в Германии

Но, по результатам голосования в Германии, Эрдоган и его Партия справедливости и развития (AKP) могут рассчитывать на победу. Кто и почему в ФРГ голосует за консервативные силы в Турции?

Метин Сирин уже 43 года живет в Кёльне. Он 40 лет проработал на предприятии Ford и был активным членом профсоюза. Сирин голосовал за Эрдогана раньше и хочет отдать за него свой голос и в этот раз. В интервью DW он говорит: "В последние 20 лет моя симпатия к AKP стала еще больше".

Метин Сирин Фото: privat

"Выходцы из турецких семей в Германии в основном голосуют за Эрдогана. Это реальность", - подтверждает Юнус Улусой из Центра турецких исследований и интеграции (ZfTI) в Университете Дуйсбурга-Эссена. Во время конституционного референдума 2017 года почти 63 процента турок в Германии проголосовали за предложение Эрдогана, в то время как в самой Турции его реформу поддержал лишь 51 процент избирателей. По результатам этого референдума Турция сменила парламентскую на президентскую систему правления. А во время президентских выборов 2018 года 64,8 процента живущих в Германии турецких избирателей проголосовали за Эрдогана, который в Турции получил 52,6 процента голосов - намного меньше.

Такой тренд в поддержку Эрдогана существует не везде. Например, за нынешнего турецкого лидера в 2018 году в США проголосовали лишь 17 процентов, в Великобритании 21 процент, в Иране 35 процентов, в Катаре 29 процентов живущих там турок.

В ФРГ настроения в среде турецких избирателей вызывают сдержанную критику. Живущим здесь туркам задают вопрос, как можно в Германии поддерживать социал-демократов или "зеленых", а в Турции выбирать исламистско-консервативную партию Эрдогана? Для Метина Сирина выбор партии Эрдогана является рациональным решением, а поддержка неконсервативных немецких партий - даже знаком того, как открыты консервативные турецкие избиратели в Германии для перемен и насколько они не фанатичны: "Люди, конечно, выбирают партию, которая представляет их интересы. Это нужно рассматривать позитивно".

Политические наблюдатели видят это похожим образом. "Конечно, как иностранцы они смотрят, какая партия им близка. Раньше был вопрос: ХДС или СДПГ? Тогда турки в основном были рабочими, и международно ориентированные социал-демократы казались консервативным туркам (в Германии. - Ред.) ближе, чем консервативные христианские демократы", - говорит Улусой.

Турция по-прежнему привлекательнее

Первые турецкие гастарбайтеры приехали в Германию преимущественно из Анатолии - аграрного региона, чье население придерживается консервативных взглядов. "Если люди переезжают в другую страну, они и дальше развивают те ценности, которые привезли с собой. Их консервативно-религиозные представления и связь с родиной укрепляются и в диаспоре", - поясняет исследователь Улусой.

Юнус Улусой Фото: privat

Важный фактор для избирателя Сирина - ситуация в Турции во времена правления Эрдогана. Он радуется тому, что в таких сферах как медицина, транспорт или оборона его страна успешно развивается. Сирин сравнивает сегодняшнюю Турцию с Германией его молодости: "Когда мы приехали сюда, мы были очарованы это страной. Работа госструктур, больницы, скоростные автомагистрали - для нас все это было удивительным. Нам было жаль, что ничего подобного не было у нас в Турции. А в последние 20 лет мы видим, что наши больницы и дороги тоже соответствуют мировым стандартам".

Консульские услуги, как и отношение к правам турок за рубежом во времена Эрдогана существенно улучшились, считает Сирин. Это многое значит для турок, живущих за пределами родины. Он называет в качестве положительного примера и службу в турецкой армии, от которой сейчас сравнительно легко можно освободиться. "Это большое достижение AKP. Поэтому я их поддерживаю", - поясняет Сирин. Кроме того, с 2014 года туркам разрешено голосовать на территории иностранных представительств Турции за границей, что раньше было невозможно.

Почему турки выбирают Эрдогана

Многие немцы даже не пробуют понять, почему турки голосуют за консервативные силы, говорит исследователь Улусой. Такое поведение избирателей можно "осудить идеологически", но можно и попробовать понять.

Не понятно исследователю и то, почему в фокусе местных экспертов находятся только турки. "Разве только турки, живущие в Германии, идут на избирательные участки, когда проходят выборы в их стране? Конечно, нет. Итальянцы здесь тоже имеют право избирать. При этом в Италии к власти пришло правопопулистское правительство, и никто не знает, как голосовали итальянцы в Германии. Никого это не интересует", - говорит Улусой.

Сабрина Майер Фото: DW

Похоже, Эрдоган закрывает брешь, которую не может закрыть немецкое государство: "И спустя 60 лет политикам все еще сложно однозначно признать этих людей и сказать им: "Вы часть этой страны, независимо от того, являетесь ли вы основателем BioNTech или подростком, который в новогоднюю ночь принимает участие в беспорядках. Даже если вы делаете неправильные шаги, вы все равно наши. Между тем именно так говорит Эрдоган: неважно, где вы, неважно, какое у вас гражданство, вы являетесь частью нас".

Социолог Сабрина Майер (Sabrina Mayer) придерживается такого же мнения. "Эрдогану легко говорить с той частью людей, которые мечтают о том, чтобы их оценили по достоинству по принципу их турецкого происхождения", - говорит профессор Университета Бамберга в интервью DW. Из-за проводимой немецким правительством политики "у турок не возникает чувства принадлежности к немецкому обществу", поясняет Майер. Она указывает на то, что процедура получения гражданства для турок за долгое время не стала проще в сравнении с другими группами мигрантов, например, с немцами-выходцами из бывших советских республик. Они, согласно статье 116 Основного закона ФРГ, с меньшими препятствиями получают немецкое гражданство.

"Эти факты ведут к тому, что турецкая молодежь в третьем поколении выбирает Эрдогана из упрямства", - говорит Улусой. Метин Сирин это подтверждает: "В последние годы немецкие политические партии из-за Эрдогана дистанцируются от людей с консервативными взглядами. Это грустная тенденция. Такая изоляция, конечно, вызывает обратную реакцию и люди именно поэтому начинают поддерживать Эрдогана".

Неважно, какими будут результаты выборов 14 мая, Сирин воспользуется своим правом выбора: "Хотя я и живу уже 43 года в Германии, я не могу здесь голосовать даже на коммунальных выборах. Это своего рода дискриминация и меня это печалит. Турция же дает нам право выбирать. И я горд тем, что могу голосовать вместе с нашими гражданами".

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