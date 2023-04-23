Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

В Турции растут цены на продовольствие. Меры властей по борьбе с инфляцией многие считают недостаточными. Что может сильно повлиять на то, как избиратели проголосуют на всеобщих выборах.

14 мая 2023 года в Турции должны состояться всеобщие выборы - и президента страны, и парламента. Одной из самых острых тем в период избирательной кампании является экономическая ситуация в стране, а также последствия недавнего разрушительного землетрясения. Как это повлияет на решение избирателей?

Кризис в экономике

Ни для кого не секрет, что турецкая экономика давно переживает кризис. В стране экстремально высокая инфляция. Согласно официальным данным, в марте 2023 года цены выросли почти на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А согласно подсчетам Независимой исследовательской группы по изучению инфляции (ENAG), ее уровень в Турции и вовсе достигает 112%. И эти данные указывают на то, что власти приукрашивают ситуацию. Турецкая лира в последние годы существенно обесценилась. Если в 2014 году курс национальной валюты составлял 2,9 лиры за 1 евро, то сейчас - более 21 лиры.

Президент Турции Реджеп Эрдоган с супругой на предвыборном митинге, 11 апреля 2023 года Фото: DHA

Во время своей предвыборной кампании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, прежде всего, снизить инфляцию и сделать стабильными цены на продовольствие, которые постоянно растут. Согласно исследованию, проведенному исследовательским центром профсоюзов (DISK-AR) продукты питания за последние 20 лет подорожали в стране на 1750%. При этом Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана с небольшим перерывом находится у власти 21 год.

Турция занимает пятое место (вслед за Ливаном, Зимбабве, Аргентиной и Ираном) в списке стран, в которых цены на продовольстви поднялись сильнее всего. Это показатель у нее составил 69%. По данным Национального cовета по красному мясу, цена на фарш в Турции за последний месяц выросла более чем на 30%. А за 2022 году он подорожал почти на 147%. В связи с этим многие турки уже не могут себе позволить покупать те или иные привычными им продукты питания. И этот фактор может существенно повлиять на результаты голосования 14 мая.

Цены постоянно растут

Есть ли на этом фоне у Реджепа Эрдогана шанс победить на президентских выборах? Согласно опросам, борьба будет напряженной как никогда. Эрдогану социологи прочат от 45,7% до 50,8% голосов избирателей. На нынешних выборах действующий президент больше не является очевидным фаворитом. Конкуренцию ему составил единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Может быть, поэтому Эрдоган говорит о "судьбоносных выборах".

"Рост цен на продовольствие и вцелом высокая инфляция станут решающей темой, которая определит исход нынешней кампании", - говорит турецкий политолог Берк Эсен из Университета Сабанджи в Стамбуле. Она, по оценка политолога, сильно влияет на правительство, которое слабеет. "Даже на основании этого властям сложно сохранить единство своего базового электората. Важная часть избирателей партии Эрдогана - нижний слой среднего класса. И его напрямую коснулась инфляция", - пояснил Эсен в интервью DW.

Из-за роста цен многие жители Турции не могут позволить себе покупать мясо Фото: Rainer Hackenberg/picture alliance

Рядовой турецкий гражданин больше не может себе позволить молочные и мясные продукты, констатирует в интервью DW Семси Байрактар, президент Турецкого союза аграрных палат. По словам Байрактара, производители сельскохозяйственной продукции из-за повышения цен на корма больше не могут держать скот. "Животных приходится отправлять на убой. Объем молока, которое поступает на молокоперерарабатывающие предприятия, уменьшается. Из-за роста расходов и снижения предложения поднимаются цены на мясо. У покупателей возникают сложности с доступом к мясным и молочным продуктам", - указывает он.

Во время пандемии коронавируса все отели и рестораны Турции были закрыты. А именно там было самое высокое потребление мяса. "70% мяса во время пандемии пришлось продавать по очень низким ценам, поскольку не было потребителей", - вспоминает Ахмет Юджесан, президент Союза производителей мясной продукции (ETBIR). Сегодня сфера туризма и гастрономии вновь ожила, и потребление мяса снова достигло привычного уровня. "Но поскольку нет достаточных инвестиций в отрасль, спрос внутри страны не может быть удовлетворен. Поэтому в течение шести месяцев цены постоянно растут", - отмечает Юджесан.

"Политика властей недальновидна"

Он считает, что в растущих ценах виновато нынешнее правительство, которое ведет "неправильную политику". "Во время пандемии не было разработано хорошего плана. Важные меры не были приняты", - посетовал Юджесан в интервью DW. На фоне растущих цен правительство Турции приняло решение увеличить импорт скота и мяса. Ведомство, отвечающее за обеспечение молоком и мясом (ESK), планирует ввезти в страну более полумиллиона единиц скота и 8500 тонн мяса, прежде всего из Латинской Америки.

Ахмет Юджесан Фото: privat

Директор Турецкого союза производителей красного мяса (TÜKETBIR) Бюлент Тунч также жалуется на то, что политика правительства недальновидна и ориентирована на то, чтобы сиюминутно спасти ситуацию. Он подчеркивает, что производители мяса не против анонсированного роста импорта, они недовольны отсутствием планирования. Правительство в Анкаре, по мнению Тунча, принимает противоречивые решения.

"Раньше министр говорил, что они все запланировали и что через три года прекратят импорт и больше не возобновят его. Мы, исходя из этого, делали инвестиции. Были построены сотни, тысячи объектов необходимой инфраструктуры. Было создано много новых предприятий. И сейчас вдруг власти заявляют о том, что ввезут в страну полмиллиона голов скота. Это злит нас, производителей. Мы все время сталкиваемся с одним и тем же сценарием со стороны политиков, которые нацелены лишь на сиюминутные решения", - возмущается Тунч.

Такого же мнения придерживается и Юджесан, полагая что импорт мяса является лишь кратковременным псевдорешением: "Цены будут продолжать расти, а не падать". Президент фонда прав потребителей Турхан Чакар так описывает всю серьезность сложившейся ситуации: "Никогда в истории Турции продовольствие не было таким дорогим, как сегодня. Большая часть потребителей не может себе позволить основные продукты питания. Люди не могут себя прокормить".

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