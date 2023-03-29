Оппозиция Турции требует снять Эрдогана с выборов президента

Три партии подали в турецкий избирком жалобу на выдвижение Реджепа Тайипа Эрдогана на грядущих президентских выборах. Он уже дважды избирался и не может баллотироваться снова, считают оппозиционеры.

Представители трех оппозиционных партий Турции подали во вторник, 28 марта, заявление в Высшую избирательную комиссию с требованием исключить действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих в мае президентских выборах.

Его выдвижение является нарушением конституции, поскольку Эрдоган уже дважды был избран президентом страны, считают Хорошая партия, Партия демократии и прорыва, а также Партия Отчизны. Эрдоган, побеждавший на выборах главы государства в 2014 и 2018 годах, имел бы право выдвигаться в третий раз, только если бы парламент Турции объявил досрочные выборы, подчеркивают оппозиционеры. Но предстоящее 14 мая голосование было назначено президентским декретом.

Со своей стороны спикер правящей Партия справедливости и развития Омер Челик заявил 28 марта, что препятствий для участия Эрдогана в выборах нет. По его словам, в 2018 году, после изменения конституции, он избирался в новой президентской системе впервые, следовательно его предыдущий президентский срок не учитывается. Турецкие эксперты в сфере конституционного права не приходят к единому мнению, позволяют ли нормы закона Эрдогану вновь баллотироваться. Ожидается, что окончательный список кандидатов на пост президента Турции на выборах нынешнего года будет обнародован 31 марта.

Смотрите также: