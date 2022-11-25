Международное право - чуждое для Эрдогана понятие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Акты возмездия всегда являются для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана верным средством показать турецкому населению, какой он сильный правитель. То, что мировое общественное мнение не согласно с его методами, похоже, его не волнует. Последний теракт на торговой улице Истикляль в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек, - еще один повод для расплаты. Анкара считает организаторами нападения Курдскую рабочую партию (КРП), запрещенную как в Турции, так и в Европе, и "Отряды народной самообороны" сирийских курдов (YPG), которую считают сирийским ответвлением КРП. Обе организации отрицают свою причастность к теракту. И хотя расследование еще не завершено, Анкара не захотела дожидаться его результатов.

Эркан Арикан Фото: DW/B. Scheid

С 20 ноября Турция ведет наступление на позиции КРП в северном Ираке и на районы, контролируемые YPG на севере Сирии. По словам Эрдогана, турецкие ВВС вторглись вглубь Ирака на расстояние до 140 км, в Сирии - на 20 км и атаковали около 500 курдских целей в двух соседних странах, утверждая, что "нейтрализовали" более 250 "террористов". Нарушают ли эти атаки международное право, для Анкары не имеет значения.

Москва и Вашингтон практически не отреагировали

И Россия, и США на этот раз очень осторожны с критикой. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев лишь заявил, что Анкару пытались убедить в том, чтобы "воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций". Правительство США, со своей стороны, больше обеспокоено последними турецкими ударами. Вашингтон опасается, что способность курдов продолжать борьбу с джихадистами так называемого "Исламского государства" (ИГ) может быть ограничена.

Самолеты ВВС Турции Фото: DHA/Demirören Nachrichten Agentur

Для координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби это непростая ситуация. США поддерживают курдов в борьбе с отдельными группировками ИГ, которые все еще очень активны в регионе. В то же время Кирби признал, что Турция "подвергается террористической угрозе" со стороны КРП. По его словам, Анкара, разумеется, имеет полное право "защищать себя и своих граждан". Для меня все это звучит скорее как просьба, а не как предупреждение.

На встрече со своим турецким коллегой министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о поддержке Турции в борьбе с терроризмом, но указала, что ответные меры должны быть соразмерными. По ее словам, гражданское население должно быть защищено, и следует соблюдать международное право. Так что однозначного осуждения не последовало. Запад, похоже, не хочет в данный момент кризиса с Эрдоганом. В конце концов, Эрдоган нужен ему: как в связи с войной в Украине, так и для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, для которого необходимо согласие Анкары. С другой же стороны, и Россия старается не разрывать контакты с Эрдоганом. А он и использует удобный момент.

Планы наземного наступления

Несомненно одно: последний теракт в Стамбуле заслуживает осуждения, и мы поддерживаем турецкий народ в борьбе с террором. Но такие ужасные действия нельзя использовать в собственных целях. Реакция Анкары - это сигнал турецкому народу. Когда нападение происходит на турецкой земле, все проблемы отходят на второй план - будь то инфляция, трудности в экономике, высокая безработица или даже обвинения в коррупции; Эрдоган получает поддержку даже от оппозиции. Потому что, говоря об "обороне Турции", он обращается к национальным чувствам каждого жителя страны.

И в итоге большая часть турецкого населения тоже одобряет наземную операцию турецкой армии на севере Сирии. Эрдоган вновь выступил с угрозой сухопутного наступления против курдских ополченцев, избегая называть конкретную дату или время. "Мы продолжаем операцию с воздуха и нанесем жесткий удар по террористам с земли в наиболее верное для нас время", - сказал президент Турции, выступая 23 ноября перед депутатами парламента от своей партии.

Можно быть уверенными: если дело дойдет до наземного наступления, курды будут готовы. Это подтвердил Мазлум Абди, командующий "Демократическими силами Сирии" (SDF), которые являются крупнейшим союзником США в войне против ИГ в Сирии. По его словам, подготовка к возможным новым атакам ведется с 2019 года, когда турецкие военные впервые провели наземную операцию в регионе. Абди считает, что его войска достигли такого уровня, что могут отразить любую новую атаку: "По крайней мере, турки не смогут оккупировать другие наши регионы, и будет большая битва". Это угроза, к которой стоит внимательно отнестись не только в Анкаре, но и в Европе.

Автор: Эркан Арикан, главный редактор турецкой редакции DW

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