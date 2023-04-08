Украинцы в криминальной статистике ФРГ. О чем говорят цифры?

В МВД Германии заявили, что преступность среди украинских подростков в стране выросла в 10 раз. Анализ DW показывает, что украинские беженцы наоборот совершают меньше преступлений, чем выходцы из других стран.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что в 2022 году, когда в Германию хлынул поток беженцев из Украины, спасающихся от войны, был зарегистрирован рост числа преступлений, в совершении которых подозревают несовершеннолетних украинцев.

"Из почти 1 060 000 беженцев из Украины, нашедших защиту в нашей стране, более трети не достигли 18-летнего возраста. Это видно и по статистике преступлений: в прошлом году у нас было более 3700 детей и молодых людей из Украины, подозреваемых в совершении преступлений. В 2021 году, до путинской войны, их было несколько сотен", - сказала Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

DW изучила статистику преступлений, совершенных на территории ФРГ за 2021 и 2022 годы, чтобы выяснить, действительно ли произошел рост преступности среди украинцев, и какие факторы стоит при этом учитывать.

Преступность растет после снятия ковидных ограничений

Всего в 2022 году в Германии было зарегистрировано 5,6 млн преступлений , что на 11,5% больше чем в 2021 году. В МВД ФРГ, однако, предупреждают: резкий рост объясняется отменой коронавирусных ограничений. "Больше вновь обретенной свободы также означает больше возможностей для преступников совершать преступления", - объяснили в ведомстве, представляя статистику за прошлый год.

Этот "посткоронавирусный эффект" особенно проявляется в значительном увеличении числа случаев краж (на 20%), грабежей (на 27%) и преступлений по статьям о нанесении телесных повреждений (на 18-19%).

Преступность среди украинцев и других диаспор

Если к началу 2022 года, согласно официальной статистике , в ФРГ проживали 138 тысяч украинцев, то к ноябрю 2022 года их число увеличилось более чем в семь раз и превысило миллион человек. Что касается иностранцев, не имеющих немецкого гражданства, то согласно опубликованным официальным данным, на начало 2021 года, больше всего в ФРГ проживало выходцев из Турции - 1,3 млн человек, на втором месте сирийцы - 787 тысяч, на третьем поляки - 773 тысячи человек. Далее следуют румыны, итальянцы, хорваты, болгары и греки. Россияне (речь идет о тех, кто не имеет немецкого гражданства) были на девятом месте - 235 тысяч человек, а к концу ноября 2022 года их число составляло 257 тысяч.

Украинские подростки в немецкой школе Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Из этих данных следует, что к концу 2022 года украинцы фактически стали второй по величине диаспорой в Германии. Если сравнить статистику преступлений среди украинцев с сопоставимыми по размеру диаспорами, то получится, что в среднем граждане Украины оказываются подозреваемыми гораздо реже.

Например, согласно официальной статистике Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, граждане Турции в Германии в 2022 году подозревались в совершении 74 тысячах преступлений, сирийцы - 79 тысяч, поляки - 46 тысяч, украинцы - 24,7 тысяч преступлений, россияне - почти в 12 тысячах. Учитывая рост числа украинцев, приехавших в ФРГ в 2022 году, число совершаемых украинцами в Германии преступлений, по сравнению с 2021 годом, выросло в 2,1 раза - с 11,7 до 24,7 тысяч, следует из подсчета DW. Отдельно при этом можно выделить рост числа преступлений среди украинских подростков.

Рост числа преступлений среди детей и подростков

Как сообщили DW в МВД Германии, дети и подростки до 18 лет из Украины в 2022 году подозреваются в ФРГ в совершении 4294 преступлений (с учетом нарушений миграционного законодательства). В 2021 году это число составляло 441. Увеличение числа почти в 10 раз заметно опережает общую тенденцию.

Глава ведомства Фезер связала это с тем, что люди, бежавшие от войны, имеют "ужасный травматический опыт". "Такой опыт насилия может иметь длительный эффект, особенно - у детей и молодых людей", - пояснила она. Другая вероятная причина заключается в том, что число украинских подростков в Германии в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, сильно выросло, по сравнению с другими возрастными группами. Большинство беженцев - это женщины с детьми.

До войны в Германии жили 16,5 тысяч украинских детей и подростков. После российского вторжения в Украину это число выросло до 331 тысячи - более чем в 20 раз.

О каких преступлениях идет речь

МВД Германии публикует статистику преступлений отдельно с разбивкой по статьям и отдельно - по гражданству подозреваемых. Более точных данных, в каких именно преступлениях подозревают украинских подростков, в МВД предоставить не смогли.

Всего, по данным ведомства, граждане Украины в прошлом году стали подозреваемыми в 24,7 тысячах преступлений, из которых 4,5 тысячи были связаны с нарушениями миграционных правил. Из данных МВД следует, что больше всего было зафиксировано краж без отягчающих обстоятельств (7725), нанесений телесных повреждений (4560) и различных преступлений, связанных с подделкой документов и денег (3810).

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