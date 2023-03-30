Преступность в ФРГ выросла после отмены COVID-ограничений

В 2022 году в ФРГ были зарегистрированы 5 628 584 уголовных преступления - на 3,5% больше, чем в 2019-ом, допандемийном, году.

В ФРГ после отмены коронавирусных ограничений в 2022 году отмечен рост числа преступлений на 3,5% по сравнению с данными за 2019, допандемийный, год. Об этом говорится в полученной DW в четверг, 30 марта, полицейской статистике.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер (Iris Spranger) и руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх (Holger Münch) представили новые данные в Берлине.

Из них следует, что в 2022 году в Германии были зарегистрированы 5 628 584 уголовных преступления. Это - на 11,5% больше, чем в 2021 году.

На прирост особенно повлияло увеличение числа краж (на 20% - до 1 780 783 случаев), грабежей (на 27% - до 38 195 случаев) и нанесения телесных повреждений (опасных и тяжких телесных повреждений на 18% - до 144 663 случаев; простых телесных повреждений на 19% - до 366 699 случаев).

"Преступность смещается в цифровое пространство"

"Даже после окончания пандемии подтверждается наша оценка того, что многие криминальные явления все больше смещаются в цифровое пространство", - указал Хольгер Мюнх.

Ирис Шпрангер уточнила, что преступники в цифровой сфере действуют преимущественно трансгранично. Это касается, в первую очередь, нелегальных изображений детей, добавила она. В этой связи было принято решение усилить сетевое межведомственное сотрудничество.

Нэнси Фезер прокомментировала тенденцию: "Ужасно, что дети и молодые люди ежедневно становятся жертвами сексуального насилия. Мы делаем все возможное, чтобы выявить преступников и их сети и защитить детей. Это - один из главных приоритетов".

Глава МВД ФРГ подчеркнула, что будут созданы европейские инструменты для привлечения онлайн-платформ к ответственности, чтобы незаконные изображения были обнаружены, удалены, а виновные наказаны. Кроме того, Центр ЕС против жестокого обращения с детьми будет поддерживать жертв и впервые предоставит им четкое право знать, остались ли их изображения в обращении в сети.

Фэзер также подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо усилить борьбу с насилием в отношении женщин.

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