 Доклад: Преступность в Германии в целом снижается | Новости из Германии о Германии | DW | 05.11.2021

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Германия

Доклад: Преступность в Германии в целом снижается

За время пандемии в Германии стало меньше случаев насилия в общественных местах, но зато их стало больше в частной жизни. В целом за 15 лет преступность в стране снизилась на 15 процентов.

Полицейские на улице Ахена

Полицейские на улице Ахена

По данным властей ФРГ, преступность в стране снижается. В свежем "Периодическом отчете о безопасности" федерального правительства указывается, что с 2005 по 2019 год преступность в Германии снизилась на 15 процентов, "на что прежде всего повлияло значительное снижение имущественных преступлений", пишут газеты концерна Funke Mediengruppe в пятницу, 5 ноября.

Число случаев серьезных насильственных преступлений также уменьшилось, говорится в отчете.

В документе указывается, что пандемия коронавируса привела к снижению насилия в общественных местах, но в то же время - и к росту насилия в частной жизни. В докладе также зафиксирован рост числа правонарушений, в совершении которых подозреваются иностранцы: если в 2009 году их доля составляла 21,1 процента, то в 2019 году - уже 34,6 процента.

Согласно отчету, власти особенно обеспокоены политически мотивированной преступностью со стороны правых: с 2015 года ежегодно регистрируется более 20 000 таких правонарушений.  Резко возросло количество преступлений на почве ненависти, совершаемых представителями правых сил в интернете. Доля зарегистрированных полицией антисемитских преступлений также "постоянно увеличивается".

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил в интервью прессе, что для успешной борьбы с преступностью одной лишь статистики недостаточно, подчеркнув, что "Германия - одна из самых безопасных стран в мире". В правительственном отчете указывается, что по сравнению с другими странами в ФРГ зафиксировано низкое число умышленных убийств.

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    Автор: Вадим Шаталин


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