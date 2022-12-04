Число подрывов банкоматов в Германии достигло нового пика

Германия ищет способы борьбы с подрывами банкоматов. В 2022 году злоумышленники подорвали уже около 450 терминалов.

По всей Германии с начала 2022 года преступники подорвали около 450 банкоматов ради кражи наличных - такие данные приводит в субботу, 3 декабря, газета Welt am Sonntag со ссылкой на участников Конференции министров внутренних дел Германии (IMK), прошедшей в Мюнхене. Количество подрывов стало самым большим за все годы фиксирования подобных преступлений: годом ранее в ФРГ был взорван 381 банкомат, а в 2020-м - 414 терминалов.

Участники конференции обращают внимание на опасность этого метода кражи для окружающих, так как устройства зачастую установлены на проходных улицах и в жилых домах. По словам председателя земельного отделения Союза служащих немецкой уголовной полиции (BDK) в Северном Рейне - Вестфалии Оливера Хута (Oliver Huth), в результате взрывов ранения получали пешеходы, а в некоторых случаях их-за последствий детонации становилось непригодным жилье, расположенное рядом с банкоматами.

Тенденция заметна по всей Европе

В конце октября об участившихся случаях подрывов терминалов сообщала Полицейская служба Европейского Союза (Европол). По данным ведомства, тенденция заметна как минимум в Германии, Южной Европе и странах Балтии, но ее распространение может быть и более широким, так как не все страны передают сообщения о таких происшествиях в международную полицию.

Как указывает Европол, организацией таких преступлений занимаются преступные группировки, обучающие работе со взрывчаткой людей, которые затем совершают серию налетов на банкоматы, перемещаясь на авто. К примеру, в 2021 году один из таких тренировочных центров обнаружили в нидерландском Утрехте. По мнению правоохранителей, обученные в одном таком заведении злоумышленники могут действовать сразу в нескольких соседних странах.

На международный характер преступлений указывают и данные немецкой полиции - уже несколько лет она отмечает, что большинство подозреваемых в совершении подобных правонарушений в Германии въезжают в страну из Нидерландов.

По словам министра внутренних дел Нижней Саксонии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), причиной для этого является недостаточная защищенность немецких банкоматов от подобных методов взлома. В отличие от Германии, в Нидерландах используют технологию, при которой вследствие повреждения терминала купюры покрываются клейкой субстанцией и становятся непригодными для использования. Во Франции клейкую субстанцию в устройствах заменяют чернила. Чиновник предложил законодательно обязать немецкие банки использовать подобные средства борьбы со взломами банкоматов.

Удача не всегда улыбается злоумышленникам

Европол отмечает, что терминалы стали желанной целью для преступников из-за потенциального количества денег в них - если при ограблении банковских отделений злоумышленники не всегда могут надеяться на большое количество наличности, то взлом банкоматов может приносить им сотни тысяч евро в краткие сроки.

Но удача подрывникам улыбается далеко не всегда - в 2020 году Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) сообщало, что злоумышленникам удалось забрать наличные лишь в 160 из 400 случаев подрыва банкоматов. При этом ущерб от подобных действий зачастую больше суммы похищенных средств.

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