МВД ФРГ против ограничения притока беженцев из Украины

На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 февраля (время московское).

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Вооруженные силы РФ, вероятно, готовятся к новому наступлению на город Угледар в Донецкой области, несмотря на неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года, прогнозирует британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, говорится, что на генерал-полковника Рустама Мурадова, командующего войсками Восточного военного округа, скорее всего, оказывают сильное давление, чтобы он улучшил результаты после предыдущих неудач. "Однако маловероятно, что у Мурадова есть ударная сила, способная добиться прорыва", - отмечает разведка. По ее данным, российские силы также продолжают попытки окружить Бахмут. В последние два дня там идут тяжелые бои, однако украинским силам удается удерживать пути снабжения, говорится в сводке.

В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

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Минобороны РФ подтвердило крушение Су-25 ВКС России в Белгородской области, сообщив, что штурмовик потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. "Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - говорится в звявлении ведомства, которое приводят российские информагентства. Как пишет Telegram-канала Baza, после падения самолета пилот успел катапультироваться и его отвезли в госпиталь, где он скончался от полученных травм. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, сообщило Минобороны.

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Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выступает против введения верхнего предела по числу принимаемых страной беженцев из Украины и по объему выделяемых на эти цели бюджетных средств. Речь идет о чрезвычайной ситуации, при которой "не может идти речи о границах", заявила она в эфире телеканалов RTL и ntv. По словам Фезер, расходы на прием беженцев в текущем году увеличатся. Глава немецкого МВД также опровергла опасения о том, что более миллиона беженцев из Украины, находящихся на данный момент в Германии, обострят проблему дефицита жилья. "Почти 70 процентов беженцев размещены в частных домах", - отметила она. Проблема нехватки жилья существовала еще до нынешнего миграционного кризиса, и прием украинцев "совсем не влияет" на повышение цен на недвижимость в больших городах, подчеркнула Фезер.

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В Белгородской области разбился российский военный самолет. "В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС", - написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. О жертвах и пострадавших он не сообщил. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о штурмовике Су-25, он упал на сарай с сеном на окраине села Орехово. В результате постройка сгорела, пилот остался жив, пишет издание.

В Киев приехал премьер Испании Санчес

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В Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетит Ирпень и Бучу. "Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", - написал он в Twitter на испанском и украинском языках. Накануне Испания пообещала предоставить Киеву шесть основных боевых танков Leopard 2A4 немецкого производства, поставки ожидаются в конце марта или начале апреля. Кроме того, Мадрид проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.

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В ходе возможных пророссийских демонстраций в Германии, приуроченных к первой годовщине вторжения РФ в Украину, немецкая полиция будет последовательно пресекать использование российского пропагандистского символа "Z", запрещенного в Германии в качестве знака поддержки российской военной агрессии. Об этом заявил председатель профсоюза полиции ФРГ (GdP) Йохен Копельке (Jochen Kopelke) в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. "В годовщину российского вторжения полиция готовится к митингам и автопробегам на улицах по всей стране", - указал он. При этом в целом, по словам Копельке, ожидается больше участников на массовых мероприятиях в поддержку Украины, чем на пророссийских демонстрациях.

Бербок призвала РФ вывести войска из Украины

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Перед вылетом в Нью-Йорк, на специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченную к первой годовщине начала полномасштабной войны РФ против Украины, глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вновь призвала Москву вывести войска из соседней страны. "То, чего требует мировое сообщество, не может быть проще: прекращение российских атак, защита гражданского населения, соблюдение территориальной целостности Украины путем вывода российских войск, ответственность за совершенные преступления", - заявила она в Берлине. По словам Бербок, по прошествии одного года столь же очевидно, что Украина абсолютно без всякой вины пострадала от российской агрессии. "Никто, кроме России, не хочет этой войны. Мы хотим мира, Украине и всему миру нужен мир", - подчеркнула она.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обвинил Берлин в "зигзагообразном курсе" при реализации разворота в политике безопасности. По словам бывшего посла Украины в ФРГ, федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) нарушил "эпохальное табу", объявив о военной помощи Украине спустя два дня после начала полномасштабного российского вторжения. "Однако реализация нового курса сильно запаздывает и больше напоминает движение зигзагами с большим числом шагов назад, чем стратегическое продвижение вперед", - заявил он в интервью dpa. При этом поставки оружия Украине, которые Германия уже осуществила, Мельник назвал "квантовым скачком". Вместе с тем их пока оказалось недостаточно, чтобы Украина смогла вернуть оккупированные Россией территории включая Крым, указал он. По словам Мельника, Киев ожидает дальнейших смелых решений коалиционного правительства, прежде всего, скорейшего предоставления истребителей.

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По информации немецких телеканалов RTL и ntv, министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) планирует ужесточить меры против обхода санкций ЕС в отношении России. В распоряжении редакций оказался документ из десяти пунктов, предполагающий в числе прочего более жесткие условия для экспорта товаров, которые могла бы использовать Россия для ведения военных действий против Украины. Кроме того, предполагается усилить давление на третьи страны, через которые находящиеся под санкциями товары немецкого производства попадают в РФ. Минэкономики Германии намерено противодействовать продолжающемуся "в значительной мере" экспорту санкционных товаров "более эффективно, чем до сих пор", на национальном уровне, а также совместно с другими странами в ЕС, указывается далее. По мнению Хабека, Берлин должен работать над тем, чтобы данная проблема оказалась в центре внимания при подготовке следующего пакета санкций против РФ за войну в Украине.

Скончался один из командиров "Азова"

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Скончался командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак, который участвовал в обороне предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, а затем несколько месяцев провел в российском плену и был освобожден в сентябре в рамках обмена пленными РФ и Украины. О его смерти сообщил в Instagram его племянник Даниил. По данным украинского телеканала "Громадське", Олег Мудрак участвовал в обороне Украины с 2014 года, а в российском плену пережил удар по колонии в Еленовке. О причинах смерти не сообщается.

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Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что международное спортивное сообщество не намерено бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Бойкот игр не является его целью, равно как и Игры без Украины, Польши, Латвии или любой другой страны, подчеркнул он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы хотим отпраздновать Олимпийские игры без России и Беларуси. И для достижения этой цели нам, возможно, придется поставить ультиматум - либо Россия, либо мы", - пояснил польский министр.

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает целесообразность обнародования разведывательных данных, которые, по мнению Белого дома, показывают, что в Китае обсуждается вопрос о возможных поставках оружия для поддержки России в войне, развязанной Кремлем в Украине. Об этом со ссылкой на "официальные лица" сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal . По данным издания, дискуссии о раскрытии информации проходят в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине вторжения России в Украину.

Генсек ООН Гутерриш: "Война России - оскорбление коллективной совести"

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"Атакой на коллективную совесть" мирового сообщества назвал развязанную Россией войну против Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Первая годовщина российского вторжения в Украину представляет собой мрачную веху - как для украинского народа, так и для международного сообщества", - отметил Гутерриш, выступая на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, за день до годовщины начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины. "Нападение России на Украину - это вызов краеугольным принципам и ценностям нашей многосторонней системы. Это оскорбление нашей коллективной совести", - заявил генсек ООН.

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Президент США Джо Байден считает, что решение Владимира Путина приостановить участие в ДСВ-3 не следует рассматривать как сигнал о том, что президент РФ готов применить ядерное оружие. Об этом Байден заявил в интервью американскому телеканалу ABC News . Глава Белого дома назвал это "большой ошибкой" и "не очень ответственным" шагом. "Но я уверен, что мы сможем разобраться с этим", - добавил Байден.

Дмитрий Кулеба: Депортация украинских детей в РФ - геноцид

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал геноцидом депортацию детей в Россию. Тысячи украинских детей были принудительно вывезены в Россию, заявил он на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД Украины назвал такую практику геноцидом.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать предложенную Киевом "формулу мира".

"Генеральная Ассамблея ООН возобновила свою работу и будет рассматривать вопросы всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности, - говорится в опубликованном Зеленским сообщении в Twitter. - Мы призываем каждое ответственное государство-член ООН поддержать резолюцию завтра".

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Президент США Джо Байден в последний день визита в Польшу, который пришелся на Пепельную среду, первый день Великого поста у христиан-католиков, принял участие в богослужении. По словам польского священника Веслава Давидовского, отслужившего эту мессу, во время службы возносились молитвы о преображении России и мире.

Президент России Путин заявил об активном укреплении ядерной триады

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжит активно развивать ядерный арсенал. "Повышенное внимание уделим укреплению ядерной триады", - сказал он в обращении по случаю отмечаемого 23 февраля в России Дня защитника Отечества. Текст и видео поздравления опубликованы на сайте Кремля. По словам Путина, после принятия на вооружение ВМФ РФ атомного подводного крейсера "Император Александр третий" "доля современных вооружений в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов".

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Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области вечером, 22 февраля, вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета. "Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22.51 и 22.53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича", - говорится в сообщении.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-Йорке на чрезвычайной сессии Генассамблеи всемирной организации, предостерег от эскалации конфликта и применения ядерного оружия. Мир уже слышал косвенные угрозы его применения, заявил он, подчеркнув, что применение так называемого тактического ядерного оружия совершенно неприемлемо. Гутерриш призвал срочно "отступить от края пропасти".

Глава Донецкой обладминистрации: Бахмут разрушен на 80 процентов

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Город Бахмут в Донецкой области разрушен более чем на 80 процентов. Об этом председатель региональной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире национального телемарафона. "Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут - так же, разрушение превышает 80 процентов", - рассказал он. Бахмутское направление входит в число тех, на котором сосредоточены основные усилия российских войск, отметили ранее в Генштабе ВСУ.

Хроника событий 22 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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